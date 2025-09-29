Captan a mujeres “impactadas” por ver a jóvenes en un party bus en Reforma

A través de TikTok, se difundió un simpático momento que fue captado en cámara: dos mujeres que esperaban el Metrobús de la Línea 7 sobre Reforma tuvieron cara de sorpresa al ver una fiesta a bordo de un autobús.
El vehículo no era de transporte común y corriente, si no que tenía luces led en color rojo, música fuerte, jóvenes bailando de noche y de pie mientras circulaban por Avenida Paseo de la Reforma, una de las más icónicas en la Ciudad de México.
Esa dinámica es un party bus, hay varios organizadores que hacen eventos de cumpleaños o temáticos de algún artista en específico, pero la diversión sigue siendo igual: una fiesta de noche a bordo de un camión.
La imagen fue suficiente para causar cierto impacto en las personas que lo estaban viendo, en este caso fueron dos mujeres con cara de extrañeza y cierto rechazo, ambas esperaban el Metrobús en la Línea 7.