Captan a mujeres “impactadas” por ver a jóvenes en un party bus en Reforma

Las personas esperaban el transporte público cuando vieron la peculiar escena

Por Mariana L. Martínez

A través de TikTok, se difundió un simpático momento que fue captado en cámara: dos mujeres que esperaban el Metrobús de la Línea 7 sobre Reforma tuvieron cara de sorpresa al ver una fiesta a bordo de un autobús.

El vehículo no era de transporte común y corriente, si no que tenía luces led en color rojo, música fuerte, jóvenes bailando de noche y de pie mientras circulaban por Avenida Paseo de la Reforma, una de las más icónicas en la Ciudad de México.

Los jóvenes bailaban y tomaban mientras dos adultas los veían con sorpresa. Crédito: TikTok/@cachorra_mx

Esa dinámica es un party bus, hay varios organizadores que hacen eventos de cumpleaños o temáticos de algún artista en específico, pero la diversión sigue siendo igual: una fiesta de noche a bordo de un camión.

La imagen fue suficiente para causar cierto impacto en las personas que lo estaban viendo, en este caso fueron dos mujeres con cara de extrañeza y cierto rechazo, ambas esperaban el Metrobús en la Línea 7.

