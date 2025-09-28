México

Tras la muerte de un Policía Estatal en enfrentamiento, autoridades aseguraron armas y más de 3 mil cargadores

El operativo permitió el aseguramiento de un arsenal, equipo táctico y vehículos, mientras el presunto agresor quedó bajo custodia federal

Por Fabián Sosa

Las autoridades aseguraron fusiles de diferentes tipos, entre ellos M4 y AK-47, así como cartuchos. (Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán)

En la colonia La Conquista, en Culiacán, Sinaloa, un enfrentamiento armado dejó como saldo la muerte de un agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP), la detención de un civil y el aseguramiento de un arsenal, equipo táctico y dos vehículos.

El incidente, ocurrido el 27 de septiembre de 2025, evidencia la capacidad de fuego de los grupos delictivos que operan en la zona. De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los hechos se produjeron cuando elementos de la PEP realizaban recorridos de vigilancia en la zona.

Las autoridades fueron atacadas desde el interior de un domicilio por lo que respondieron a la agresión. Sin embargo, durante los hechos, el policía Jesús Wenceslao “N” resultó herido y posteriormente falleció en un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

Aseguran armas y más de 3 mil cargadores

Las autoridades detuvieron a una persona y aseguraron múltiples armas, así como chalecos antibalas con placas. (Seguridad Pública de Sinaloa)

De acuerdo con la información publicada por la cuenta oficial de Facebook, Seguridad Pública Sinaloa, en el lugar, las autoridades detuvieron a un civil, identificado como presunto responsable de la agresión.

El operativo permitió el aseguramiento de múltiples armas y municiones. Entre el armamento incautado se encuentran: un fusil Barrett calibre .50 con su cargador vacío, una carabina tipo M4 con cargador abastecido con cinco cartuchos calibre 5.56 x 45 mm, un fusil AK-47 calibre 7.62 x 39 mm con cargador y diez cartuchos, una carabina con cargador y cuatro cartuchos calibre 10 mm, y una pistola Glock calibre 9 x 19 mm con cargador y 16 cartuchos.

Además, se decomisaron 15 cargadores abastecidos con 30 cartuchos cada uno de calibre 7.62 x 39 mm, tres cargadores vacíos del mismo calibre, tres cargadores de calibre 5.56 x 45 mm con 30 cartuchos cada uno, un cofre verde olivo con aproximadamente 102 cartuchos calibre .50, dos cofres similares con 950 cartuchos cada uno de calibre 7.62 x 39 mm y una caja de cartón con aproximadamente 520 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm.

La policía fue atacada durante un recorrido de vigilancia de rutina pero fue agredida; falleció uno de los elementos (FGE Sinaloa)

En total, el recuento de municiones aseguradas asciende a 2 mil 360 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm, 615 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm, 102 cartuchos calibre .50, cuatro cartuchos calibre 10 mm y 16 cartuchos calibre 9 mm.

Junto con el armamento, la policía también incautó cuatro chalecos balísticos con placas, dos cascos de Kevlar y dos vehículos: una camioneta Ford Explorer y un BMW M8, de acuerdo con la información recabada por medios locales.

Tras el enfrentamiento, el civil detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), junto con los vehículos, armas y demás objetos asegurados, para la apertura de las investigaciones correspondientes. El detenido, quien resultó herido durante el operativo, recibió atención médica y permanece bajo custodia de las autoridades.

