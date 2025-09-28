México

Remueven casi 3 hectáreas de vegetación en Cuencamé, clausuran el predio por daño ambiental

Las autoridades también confirmaron que se extraía bentonita de forma no autorizada

Por Aura Reyna

Guardar
La Profepa y la FGR
La Profepa y la FGR realizaron la inspección conjunta que derivó en la clausura y el inicio de un procedimiento administrativo (Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo la clausura total y temporal de un predio ubicado en el Ejido General Severino Ceniceros, en el municipio de Cuencamé, Durango.

La medida fue implementada tras una inspección en la que se detectaron actividades irregulares en el sitio, relacionadas con el cambio de uso de suelo forestal sin contar con la autorización correspondiente.

Además, se constató la remoción de vegetación en una superficie aproximada de 2.93 hectáreas.

Más detalles del caso

El cambio de uso de
El cambio de uso de suelo sin autorización es considerado un delito ambiental grave en México (Profepa)

Durante una inspección realizada el pasado 11 de septiembre, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), inspectores de la Profepa constataron que en el sitio se había eliminado vegetación xerófila con el fin de extraer material pétreo, específicamente bentonita.

Esta última, es una arcilla con múltiples aplicaciones industriales. Se utiliza en el sector petrolero, la fundición, la producción de pellets de hierro, la clarificación de bebidas, el sellado de residuos peligrosos y en la ingeniería civil.

También se emplea en la elaboración de alimentos para animales, procesos químicos y la industria farmacéutica, de acuerdo con información de la Subsecretaría de Marina.

Al momento de la diligencia, no se presentó la autorización correspondiente por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que derivó en la imposición de medidas de seguridad y la clausura del proyecto.

La Profepa informó que ya se inició un procedimiento administrativo, ya que las actividades detectadas podrían constituir un delito ambiental conforme al Código Penal Federal y a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

La institución reiteró su compromiso de hacer cumplir la normatividad ambiental y de proteger los recursos forestales del país, en colaboración con autoridades de seguridad y procuración de justicia.

¿Por qué el cambio de uso de suelo es un delito?

La Profepa exhorta a la
La Profepa exhorta a la ciudadanía a denunciar ilícitos ambientales a través de sus canales oficiales (Profepa)

El uso de suelo es un instrumento fundamental para regular las actividades permitidas dentro de un predio, y su definición varía según las características y normativas de cada demarcación.

De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), estos usos pueden abarcar desde actividades agrícolas y habitacionales hasta industriales o de conservación, dependiendo del entorno y los planes de desarrollo urbano vigentes.

Sin embargo, el cambio de uso de suelo sin autorización representa una violación grave a la legislación ambiental. Según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), esta práctica constituye un delito que atenta directamente contra el equilibrio ecológico.

Ante ello, la Profepa está facultada para verificar si un predio cuenta con los permisos correspondientes, y en caso contrario, aplicar medidas de seguridad como la suspensión de actividades, la clausura de instalaciones e incluso el aseguramiento precautorio del sitio.

En el caso de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia establece en el Artículo 343 bis del Código Penal local que el delito de uso de suelo, en su modalidad simple, puede ser castigado con penas de 3 a 9 años de prisión y multas que van de mil a cinco mil días.

Cuando existen circunstancias atenuantes, las sanciones se reducen hasta una mitad: de 1.5 a 4.5 años de prisión y de 500 a 2,500 días multa.

En todos los casos, se exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier ilícito ambiental al teléfono 800 776 33 72 o al correo electrónico denuncias@profepa.gob.mx

Temas Relacionados

FFRCuencaméDurangoCambio de uso de suelobentonitaDaño al medio ambientemexico-noticias

Más Noticias

“El trabajo no puede estar por encima de la dignidad humana”: Congreso de la CDMX propone añadir horas personales remuneradas a la Ley Federal del Trabajo

“El trabajo no puede estar

¿Aterrizaje de emergencia? Avión en Periférico Sur causa asombro y caos en CDMX | Video

La presencia de la aeronave dio pie a diversas versiones, como una posible pérdida de combustible o incluso la sospecha de un accidente

¿Aterrizaje de emergencia? Avión en

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo: Dalílah Polanco presiente que será la novena eliminada

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

La fruta que previene el cáncer gracias al poderoso licopeno y que puedes comer sin miedo a subir de peso, pero pocos saben

Este alimento es delicioso y lleno de nutrientes

La fruta que previene el

Tras la muerte de un Policía Estatal en enfrentamiento, autoridades aseguraron armas y más de 3 mil cargadores

El operativo permitió el aseguramiento de un arsenal, equipo táctico y vehículos, mientras el presunto agresor quedó bajo custodia federal

Tras la muerte de un
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tras la muerte de un

Tras la muerte de un Policía Estatal en enfrentamiento, autoridades aseguraron armas y más de 3 mil cargadores

Desapariciones, heridos, homicidios y hallazgo de cadáveres: jornada violenta del sábado en Sinaloa

Nuevo cuartel militar, 150 patrullas y sistema de vigilancia buscarán blindar Coahuila contra el crimen organizado

Operación Frontera Norte: 7 mil 587 detenidos y casi 100 toneladas de droga incautadas

Hallan un cuerpo enterrado en una vivienda asegurada por la SEMAR en Villa Juárez, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 28 de septiembre: Dalílah Polanco ya es tendencia

Boda de Selena Gomez y Benny Blanco: conoce a la familia mexicana de la cantante que llegó como inmigrante a EEUU

Cinthia Aparicio reacciona a polémica de Alexis Ayala, señalado de presunta violencia por actriz de Televisa

‘No tengan miedo a ser quienes son’: Sofi Mayen destapa la verdad sobre salud mental y autenticidad

Cancelación y odio: el efecto ‘Casa de los Famosos México’ que amenaza a Victoria Ruffo y al propio reality

DEPORTES

André Jardiné envía contundente mensaje

André Jardiné envía contundente mensaje a Efraín Juárez tras goleada de América contra Pumas

Toño de Valdés reaparece en redes sociales tras cirugía del estómago: dedica un emotivo mensaje

Juan Manuel Márquez confiesa cuál es el último triunfo de un mexicano que lo conmovió: " La forma en que se levantó"

Toño de Valdés, conductor de Televisa, fue operado de emergencia tras un fuerte dolor de estómago

Exjugador revela presunto amaño arbitral en partido clave de Liga MX