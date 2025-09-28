Operación Frontera Norte: 7 mil 587 detenidos y casi 100 toneladas de droga incautadas

El Gobierno de México informó el avance semanal de la Operación Frontera Norte. - Créditos: Presidencia

Un total de 7 mil 587 personas detenidas, casi 100 toneladas de droga incautadas y miles de armas aseguradas son el saldo que arroja la Operación Frontera Norte al corte del 25 de septiembre, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El operativo, desplegado desde el 5 de febrero en la frontera norte de México, representó uno de los mayores golpes recientes contra la delincuencia organizada en la región, con decomisos que incluyen:

5 mil 845 armas de fuego

Más de un millón de cartuchos

27 mil 795 cargadores

5 mil 11 vehículos

922 inmuebles

De acuerdo con la SSPC, los resultados globales de la operación reflejan la magnitud de la estrategia coordinada por el Gabinete de Seguridad.

Entre los aseguramientos más relevantes, destaca la incautación de 99 mil 484.2 kilogramos de droga, de los cuales 467.3 kilogramos corresponden a fentanilo, una de las sustancias sintéticas de mayor impacto en el tráfico ilícito.

Un total de 7 mil 587 personas detenidas, casi 100 toneladas de droga incautadas y miles de armas decomisadas provocaron pérdidas millonarias al narcotráfico en México. REUTERS / SEMAR / NI ARCHIVO NI REVENTAS

Cabe resaltar que las acciones abarcaron múltiples estados fronterizos, con operativos focalizados en puntos estratégicos que refuerzan la seguridad en áreas limítrofes con Estados Unidos, parte de una estrategia de protección contra el narcotráfico.

Duro golpe al narcotráfico: miles de millones de pesos en pérdidas contra grupos criminales

De acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno de México, esta semana los hechos más relevantes se concentraron en las regiones de:

Nuevo León, se detuvo a cuatro personas en Monterrey. Durante este operativo, se aseguraron cuatro armas cortas, tres cargadores, 48 cartuchos, 260 dosis de cocaína, 73 de metanfetamina, 105 de marihuana, dinero en efectivo y cuatro básculas grameras.

En Sinaloa, los operativos en Culiacán permitieron el aseguramiento de cinco armas cortas, 76 cargadores, 569 cartuchos, 710 kilogramos de sustancia granulada, 616 kilogramos de sustancia semi granulada, 20 litros de sustancia color café, un kilogramo de cocaína y un vehículo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la afectación económica a la delincuencia organizada en Sinaloa asciende a 142 millones de pesos. - crédito Infobae

Además, en Cosalá, las fuerzas de seguridad localizaron e inhabilitaron nueve áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, así como 6 mil 990 litros de sustancias químicas destinadas a la elaboración de metanfetamina.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la afectación económica a la delincuencia organizada en Sinaloa asciende a 142 millones de pesos, resultado de la destrucción de laboratorios y el decomiso de insumos clave para la producción de drogas sintéticas.

Finalmente, en el estado de Sonora, los operativos se centraron en Hermosillo y Nogales. En la capital sonorense, las autoridades aseguraron mil 400 dosis de metanfetamina. Además, en Nogales, se decomisó una maleta que contenía dos cargadores para arma larga y 43 cartuchos.

A lo largo de la Operación Frontera Norte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha reiterado que todas las acciones se han realizado bajo un marco de legalidad y con respeto a los derechos fundamentales, reafirmando el compromiso institucional con la observancia de la ley y la protección de las garantías individuales.