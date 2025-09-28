Muere Javier Merino, destacado periodista de espectáculos en CNN en Español

El periodismo de espectáculos mexicano enfrenta una nueva pérdida tras la muerte de Javier Merino, reconocido colaborador de CNN en Español. La noticia fue confirmada durante una transmisión en vivo del noticiero de fin de semana Mirador mundial, donde el conductor Rey Rodríguez expresó el pesar del equipo:

“A nombre de nuestro equipo de CNN y de nuestro programa Mirador Mundial queremos compartir la triste noticia de la pérdida de nuestro querido compañero Javier Merino, que nos acompañó por más de 12 años en nuestra cadena”.

La causa del fallecimiento de Merino no ha sido divulgada oficialmente. Su partida ocurre apenas una semana después de la muerte de la conductora Débora Estrella, lo que ha generado conmoción entre colegas, amigos y televidentes que siguieron su trayectoria durante más de una década.

A lo largo de más de 25 años de carrera, Javier Merino se consolidó como una de las voces más influyentes del periodismo de espectáculos en América Latina. Además de su labor en televisión, fue coproductor y coanfitrión de Zona Pop CNN, el primer pódcast original de CNN en Español, que obtuvo reconocimiento internacional al ganar los Latin Podcast Awards en 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 en categorías como “Artes y Música”, “Multinacional” y “Mejor pódcast en español en Estados Unidos”.

El impacto de su muerte se reflejó en las redes sociales y en mensajes de figuras del medio. El conductor y crítico Álvaro Cuevas escribió:

“Tengo el corazón destrozado por la noticia de tu partida, querido Javier. Hace una semana estábamos intercambiando mensajes. Tú siempre, el más solidario, el más divertido, el mejor amigo. No lo puedo creer. ¿Te confieso algo? Te tenía un regalo, un regalo que yo sabía que te iba a hacer feliz y ya nunca te lo voy a poder dar. Descansa en paz, querido amigo. Que Dios te tenga en su santa gloria. ¡Gracias por haber estado siempre conmigo, en las buenas y en las malas! ¡Gracias por todo! ¡Gracias por tanto! ¡Te quiero!”.

Alejandra Oraa, expresentadora de CNN y compañera cercana, también lo recordó: “Su partida me deja con una tristeza enorme (…) Javi, disfruta el hard rock del cielo, vuela alto. Se te quiere mucho”.

Durante su paso por CNN en Español y CNN International, Merino lideró estrategias de relaciones públicas, colaboró en el programa matutino CaféCNN y en el portal CNNEspañol.com, y formó parte de la International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS) entre 2018 y 2020, evaluando los Webby Awards y los Lovie Awards.

Fuera del ámbito profesional, Javier Merino era conocido por su alegría, generosidad y el cariño hacia sus tres perros, quienes lo acompañaron en su vida cotidiana.