México

Hallan restos humanos desmembrados en bolsas sobre la carretera Cosalá–Casas Grandes

Los hechos en la zona rural de Elota involucró la coordinación de fuerzas y la dificultad para identificar a la víctima; los restos fueron trasladados a Mazatlán para análisis forense

Por Fabián Sosa

Guardar
Restos humanos desmembrados fueron hallados
Restos humanos desmembrados fueron hallados en bolsas de plástico sobre la carretera Cosalá–Casas Grandes, en Elota, Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado sábado 27 de septiembre del año en curso, se encontraron restos humanos envueltos en bolsas de plástico de color negro sobre la carretera Cosalá–Casas Grandes, en las inmediaciones de Elota, Sinaloa.

Este episodio movilizó a las autoridades, quienes confirmaron que la víctima, cuya identidad permanece desconocida, fue localizada en un tramo rural de la vía.

El descubrimiento se produjo alrededor de las 15:30 horas, cuando una llamada al 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo envuelto en plástico negro, abandonado en la carretera que conecta el crucero de Cosalá con el poblado Casas Grandes.

Cómo sucedieron los hechos

La víctima, aún sin identificar,
La víctima, aún sin identificar, fue localizada tras una llamada al 911 que alertó sobre el hallazgo en un tramo rural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con reportes de fuentes locales, entre ellos Línea Directa, elementos de seguridad acudieron al sitio, ubicado a un kilómetro al poniente de La Papalota y a dos kilómetros al oriente del cruce con la carretera Internacional México 15, en el tramo libre Culiacán–Mazatlán.

Al llegar, los agentes confirmaron el homicidio y delimitaron el perímetro para preservar la escena, según la información recabada por Noroeste.

La inspección inicial reveló que se trataba de un solo cuerpo, cuyas extremidades habían sido desmembradas y distribuidas en varias bolsas de plástico negras. La cabeza, las manos, los pies y el torso, se encontraban en bolsas separadas, aunque algunas partes fueron halladas juntas.

Autoridades de distintas corporaciones y
Autoridades de distintas corporaciones y personal militar aseguraron la zona y realizaron las primeras diligencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones en las que se encontraron los restos impidieron a las autoridades obtener características que permitieran identificar a la víctima, según detalló Noroeste.

Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones policiacas, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes aseguraron el área y dieron fe del hecho. Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Dirección General de Investigación Pericial realizaron las diligencias correspondientes, mientras que Policías Investigadores llevaron a cabo los trabajos de campo necesarios para la investigación.

Una vez finalizadas las labores en el sitio, los restos fueron trasladados a Mazatlán para la práctica de pruebas periciales. El cuerpo quedó bajo resguardo del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le aplicará la necropsia legal, en un proceso en el que se busca aportar elementos para el esclarecimiento del caso.

Las condiciones en las que se encontraron los restos impidieron a las autoridades obtener características que permitieran identificar a la víctima. Además, el hallazgo de restos humanos en una vía pública es un hecho de alto impacto social y de seguridad, relevante para la audiencia por su gravedad, la implicación de violencia y la intervención de diversas autoridades.

Temas Relacionados

HomicidiosElotaSinaloaFGEmexico-noticias

Más Noticias

PRI asegura que ha asumido sus errores tras ser comparados con Morena: “Mismos vicios y corrupción”

El debate sobre la permanencia del partido revolucionario resurge tras la serie ‘PRI: Crónica del fin’, que analiza su influencia en la política mexicana

PRI asegura que ha asumido

Cancelación y odio: el efecto ‘Casa de los Famosos México’ que amenaza a Victoria Ruffo y al propio reality

La actriz ha sido insultada en X por externar su apoyo al Cuarto Noche, situación que se ha replicado con otras celebridades

Cancelación y odio: el efecto

Cuáles son las propiedades curativas de los escamoles, el llamado caviar mexicano de la tierra

La alta cocina mexicana cuenta con ingredientes únicos que llaman la atención tanto de gourmets como de científicos

Cuáles son las propiedades curativas

“Debemos compartir nuestra sonrisa”: la Premio Nobel, Rigoberta Menchú, deja esperanza a internas en el penal femenil de Morelos

La activista guatemalteca reflexionó sobre la fuerza interior y la transformación personal en contextos de vulnerabilidad

“Debemos compartir nuestra sonrisa”: la

El beso prohibido que escandalizó Broadway estremece al público mexicano en la temporada de ‘Indecente’

Este domingo concluye temporada esta obra de teatro en el Centro Cultural del Bosque

El beso prohibido que escandalizó
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan un cuerpo enterrado en

Hallan un cuerpo enterrado en una vivienda asegurada por la SEMAR en Villa Juárez, Sinaloa

Asesinan a abogado del Ministerio Público en Culiacán

Capturan en CDMX a Mario “N”, integrante de La Unión Tepito que portaba cerca de 200 dosis de drogas

Fiscalía de Michoacán confirma la detención de seis presuntos integrantes del CJNG, tras enfrenamiento

Jornada violenta en Veracruz: ataques armados y taxistas asesinados

ENTRETENIMIENTO

Cancelación y odio: el efecto

Cancelación y odio: el efecto ‘Casa de los Famosos México’ que amenaza a Victoria Ruffo y al propio reality

El beso prohibido que escandalizó Broadway estremece al público mexicano en la temporada de ‘Indecente’

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo: última eliminación previo a la final en la mira de fraude

Presunto fraude de votos en La Casa de los Famosos México: cambian la regla y fans piden a Televisa intervención

Filtran nombre del noveno eliminado de La Casa de los Famosos México hoy domingo 28 de septiembre, según encuestas finales

DEPORTES

André Jardiné envía contundente mensaje

André Jardiné envía contundente mensaje a Efraín Juárez tras goleada de América contra Pumas

Toño de Valdés reaparece en redes sociales tras cirugía del estómago: dedica un emotivo mensaje

Juan Manuel Márquez confiesa cuál es el último triunfo de un mexicano que lo conmovió: " La forma en que se levantó"

Toño de Valdés, conductor de Televisa, fue operado de emergencia tras un fuerte dolor de estómago

Exjugador revela presunto amaño arbitral en partido clave de Liga MX