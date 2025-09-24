Suman 61 bolsas con restos humanos localizadas en fosa clandestina de Zapopan por el Colectivo Manos Buscadoras

Foto: Colectivo Manos Buscadoras

Otra fosa clandestina fue localizada en el municipio de Zapopan, Jalisco, en la que tras cinco días de búsqueda se han hallado un total de 61 bolsas con restos humanos.

Fue el pasado 5 de septiembre cuando el Colectivo Manos Buscadoras reportó la búsqueda positiva en una brecha cercana a la carretera a Nextipax y camino al Alemán, en una zona conocida como Plan de La Noria.

De acuerdo con los reportes, el sitio se ubicó detrás de unos árboles en los que se constató la presencia de olores fétidos que emanaban de la tierra, por lo que se procedió a escarbar para detectar posibles restos humanos.

Ese día fueron halladas 16 bolsas con restos humanos y prendas, en la que también participaron servicios médicos, elementos de la Policía Municipal de Zapopan, de la Policía Estatal Preventiva, del Instituto de Ciencias Forenses y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Más tarde, el pasado 14 de septiembre, fueron halladas 14 bolsas más con cuerpos segmentados, entre los que se pudieron identificar lo que serían restos de un hombre y una mujer.

Foto: Colectivo Manos Buscadoras

Un día después el colectivo regresó para continuar los trabajos en la zona y localizaron 5 bolsas con restos humanos, en las que lograron percibir que algunos de ellos podrían pertenecer a tres hombres y dos a mujeres.

“Seguiremos dándole continuidad hasta que haya sido procesada en su totalidad, porque no buscamos culpables, buscamos a todos los que nos hacen falta”, detalló el colectivo en redes sociales tras el hallazgo.

La realización de manera reciente de búsquedas en la zona han permitido la localización de 26 bolsas en la misma fosa, lo cual suma hasta el momento un total de 61. De acuerdo con el colectivo, cuentan con reportes de que en el sitio podrían encontrarse cientos de cuerpos, por lo que continuarán trabajando para extraer los restos.

Foto: Colectivo Manos Buscadoras

Fosa clandestina Las Agujas suma 259 bolsas con restos humanos

El Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó el pasado 12 de septiembre que han sido localizadas un total de 259 bolsas con restos humanos en la fosa clandestina conocida como Camino a Las Agujas, también ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco.

El pasado 1 de julio el colectivo localizó una segunda fosa en un predio aledaño al de Las Agujas, el cual es un terreno baldío donde fueron halladas tres bolsas con restos humanos durante la primera búsqueda.

ZAPOPAN, JALISCO, 08 de julio de 2025.– Continúan los trabajos en la fosa clandestina localizada en el predio de Las Agujas, donde se han encontrado 169 bolsas con restos humanos. Según expertos, tras la recomposición de los cuerpos se ha logrado identificar a 37 víctimas, todas con huellas de violencia. En el lugar laboran elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de la Fiscalía General del Estado, así como integrantes de diversos colectivos de madres buscadoras. La zona permanece custodiada por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCÍA / CUARTOSCURO.COM

Con el segundo hallazgo se ha comenzado a realizar un recuento único de ambos predios.

Hasta el momento las labores de búsqueda en la zona continúan por parte de las autoridades y del colectivo para determinar el número final de restos humanos enterrados de manera clandestina.