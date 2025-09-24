México

Suman 61 bolsas con restos humanos localizadas en fosa clandestina de Zapopan por el Colectivo Manos Buscadoras

El hallazgo del sitio se realizó el pasado 5 de septiembre en una brecha cercana al Camino al Alemán

Por Ale Huitron

Guardar
Foto: Colectivo Manos Buscadoras
Foto: Colectivo Manos Buscadoras

Otra fosa clandestina fue localizada en el municipio de Zapopan, Jalisco, en la que tras cinco días de búsqueda se han hallado un total de 61 bolsas con restos humanos.

Fue el pasado 5 de septiembre cuando el Colectivo Manos Buscadoras reportó la búsqueda positiva en una brecha cercana a la carretera a Nextipax y camino al Alemán, en una zona conocida como Plan de La Noria.

De acuerdo con los reportes, el sitio se ubicó detrás de unos árboles en los que se constató la presencia de olores fétidos que emanaban de la tierra, por lo que se procedió a escarbar para detectar posibles restos humanos.

Ese día fueron halladas 16 bolsas con restos humanos y prendas, en la que también participaron servicios médicos, elementos de la Policía Municipal de Zapopan, de la Policía Estatal Preventiva, del Instituto de Ciencias Forenses y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Más tarde, el pasado 14 de septiembre, fueron halladas 14 bolsas más con cuerpos segmentados, entre los que se pudieron identificar lo que serían restos de un hombre y una mujer.

Foto: Colectivo Manos Buscadoras
Foto: Colectivo Manos Buscadoras

Un día después el colectivo regresó para continuar los trabajos en la zona y localizaron 5 bolsas con restos humanos, en las que lograron percibir que algunos de ellos podrían pertenecer a tres hombres y dos a mujeres.

“Seguiremos dándole continuidad hasta que haya sido procesada en su totalidad, porque no buscamos culpables, buscamos a todos los que nos hacen falta”, detalló el colectivo en redes sociales tras el hallazgo.

La realización de manera reciente de búsquedas en la zona han permitido la localización de 26 bolsas en la misma fosa, lo cual suma hasta el momento un total de 61. De acuerdo con el colectivo, cuentan con reportes de que en el sitio podrían encontrarse cientos de cuerpos, por lo que continuarán trabajando para extraer los restos.

Foto: Colectivo Manos Buscadoras
Foto: Colectivo Manos Buscadoras

Fosa clandestina Las Agujas suma 259 bolsas con restos humanos

El Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó el pasado 12 de septiembre que han sido localizadas un total de 259 bolsas con restos humanos en la fosa clandestina conocida como Camino a Las Agujas, también ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco.

El pasado 1 de julio el colectivo localizó una segunda fosa en un predio aledaño al de Las Agujas, el cual es un terreno baldío donde fueron halladas tres bolsas con restos humanos durante la primera búsqueda.

ZAPOPAN, JALISCO, 08 de julio
ZAPOPAN, JALISCO, 08 de julio de 2025.– Continúan los trabajos en la fosa clandestina localizada en el predio de Las Agujas, donde se han encontrado 169 bolsas con restos humanos. Según expertos, tras la recomposición de los cuerpos se ha logrado identificar a 37 víctimas, todas con huellas de violencia. En el lugar laboran elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de la Fiscalía General del Estado, así como integrantes de diversos colectivos de madres buscadoras. La zona permanece custodiada por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCÍA / CUARTOSCURO.COM

Con el segundo hallazgo se ha comenzado a realizar un recuento único de ambos predios.

Hasta el momento las labores de búsqueda en la zona continúan por parte de las autoridades y del colectivo para determinar el número final de restos humanos enterrados de manera clandestina.

Temas Relacionados

fosa clandestinaZapopanJaliscobolsas con restos humanosColectivo Manos BuscadorasNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Guana se disculpa con los seguidores de La Casa de los Famosos México por fallar al ‘cuarto noche’: “No quise traicionarme”

El actor y comediante fue acusado de “desleal” por sus excompañeros de habitación antes de salir del reality show

Guana se disculpa con los

Qué tan bueno es combinar el jugo de betabel con naranja por las mañanas

Este alimento puede ayudar a mejorar la salud en una bebida

Qué tan bueno es combinar

¿Cuáles son los 5 Pueblos Mágicos más bonitos de Hidalgo, según la IA?

Un análisis de inteligencia artificial revela cuáles son las localidades hidalguenses que destacan por su belleza

¿Cuáles son los 5 Pueblos

Colocan altar con veladoras en CCH Sur como homenaje para el estudiante que fue asesinado

El menor de edad fue presuntamente atacado por Lex Ashton, de 19 años

Colocan altar con veladoras en

William Scull advierte a Canelo Álvarez de no tomar la revancha contra Crawford: “Necesita muchas cosas”

El pugilista cubano perdió ante el mexicano en mayo de este año

William Scull advierte a Canelo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Agresión armada en contra de

Agresión armada en contra de elementos de seguridad en Tamaulipas deja un agente herido y dos civiles detenidos

Vinculan a proceso a “El Irving”, presunto líder de la Unión Tepito, por delitos contra la salud

Aseguran metanfetamina ligada al CJNG en Atlanta, Georgia

Filtran video del auto que llevó a los músicos colombianos B-King y Regio Clown al Estado de México

Dan prisión preventiva y procesan a Jesús “F”, ligado a un esquema de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Adolfo Infante le retira

Gustavo Adolfo Infante le retira su apoyo a Susana Zabaleta tras polémica de Ricardo Pérez con la prensa: “Tengo que tomar un lado”

Rocío Sánchez Azuara dedica conmovedor mensaje a su hija fallecida hace seis años: “Un vacío imposible de llenar”

El Guana revela lo que hará para cuidar de su salud mental tras salir de La Casa de lo Famosos México

Ranking Disney+ México: conoce cuáles son las 10 mejores películas que roban la atención de los usuarios

Aldo de Nigris y Aarón Mercury habrían hecho alianza desde antes de entrar a La Casa de los Famosos 3, seguidores señalan trampa

DEPORTES

William Scull advierte a Canelo

William Scull advierte a Canelo Álvarez de no tomar la revancha contra Crawford: “Necesita muchas cosas”

Ana Paula Vázquez, medallista olímpica de París 2024, recibió una camioneta de regalo para ayudarla con su transporte

Las Chivas se llevan los 3 puntos al vencer al Necaxa de manera contundente

Así abucheó la afición de Chivas a Fernando Gago en su regreso al Estadio Akron con Necaxa

Benavidez vuelve a abrir una posibilidad de enfrentar a Canelo tras su derrota con Crawford: “Déjame volver a la mesa para hablar”