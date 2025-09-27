México

Precio del dólar en México hoy sábado 27 de septiembre 2025

Este el precio promedio del “billete verde” en las casas de cambio después de la última cotización en el mercado

Por Armando Montes

Guardar
Conoce por qué es importante el precio del dólar en el mercado cambiario de México (Infobae)

El tipo de cambio cerró su última cotización en le mercado con pérdidas, después de que el Banco de México tomó la decisión de recortar las tasas de interés.

La divisa mexicana se benefició de la debilidad del dólar después de un reporte clave de inflación en Estados Unidos, de acuerdo con información de Grupo Financiero Monex.

El dólar estadounidense se paga en promedio en casas de cambio a 18,36 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,63% con respecto a los 18,47 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una disminución 0,26%, de modo que en términos interanuales mantiene aún una bajada del 7,66%.

Analizando este dato con el de jornadas anteriores, interrumpió con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones. La volatilidad referente a estos siete días es notoriamente inferior a la cifra lograda para el último año (10,67%), así que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo normal.

Los pronósticos económicos para 2025

Así fue el comportamiento del
Así fue el comportamiento del tipo de cambio dólar-peso mexicano en los primeros seis meses de este año Crédito: Jovani Pérez/Infobae

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El Banxico tomó la decisión
El Banxico tomó la decisión de recortar sus tasas de interés (REUTERS/Henry Romero)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicnaoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Cómo preparar una lasaña de vegetales, una receta rápida y saludable

Esta es una alternativa del tradicional platillo italiano, elaborada con ingredientes frescos y ricos en vitaminas y antioxidantes

Cómo preparar una lasaña de

Ángela Aguilar reaparece en redes tras ser ‘abucheada’ en el concierto que Christian Nodal dio en la UANL

La cantante dejó entrever que se encuentra trabajando en una nueva canción que llevaría por título ‘Demencia’

Ángela Aguilar reaparece en redes

Senador de Morena sale en defensa de La Luz del Mundo: “Es una caricatura” la detención de 38 fieles en Michoacán

El legislador Emmanuel Reyes también apunto que las presuntas acusaciones contra Naasón Joaquín y otros líderes de la organización “son actos unilaterales” que no vuelven, según él, “un delito el profesar la religión”

Senador de Morena sale en

Kenia López Rabadán propone que recorte al Poder Judicial en Paquete Económico 2026 se entregue a la UNAM: “Necesita más recursos”

La presidenta de la Cámara de Diputados exhortó a destinar más recursos y a crear políticas para apoyar a los jóvenes

Kenia López Rabadán propone que

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 27 de septiembre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Misión Cortafuegos” y 125 carpetas

“Misión Cortafuegos” y 125 carpetas por tráfico de armas: SRE instala grupo de seguridad entre México y EEUU

Senador de Morena sale en defensa de La Luz del Mundo: “Es una caricatura la detención de 38 fieles en Michoacán”

Departamento del Tesoro de EEUU elimina esquema de La Mayiza de lavado de dinero tras señalamientos de posible confusión

Detienen a tres mujeres por secuestro y extorsión en Tabasco

Extraditan a EEUU a mexicano que pertenecía a una red de tráfico de migrantes; así operaba

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar reaparece en redes

Ángela Aguilar reaparece en redes tras ser ‘abucheada’ en el concierto que Christian Nodal dio en la UANL

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por presunta portación ilegal de armas de fuego

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 27 de septiembre: Alexis Ayala va abajo en las encuestas

Actriz revela que fue víctima de violencia por parte de Alexis Ayala cuando fueron pareja: “Soy capaz de quemar mi casa contigo y tu hijo”

Así celebró Abelito su cumpleaños en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

CMLL Noche de Campeones 2025:

CMLL Noche de Campeones 2025: resultados completos desde la Arena México

¿Fin de una era? Canelo Álvarez cae al décimo lugar en el ranking mundial

Puebla vs Chivas: reportero ayuda a trabajadores de limpia a sacar el agua de lluvia del Estadio Cuauhtémoc

Memes invaden redes tras suspensión de Puebla vs Chivas por mal clima

Liga MX reprograma el partido Puebla vs. Chivas: ¿Cuándo será el encuentro?