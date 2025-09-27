México

Jorge Ortiz de Pinedo asegura que cada año lo celebran en el Grito de la Independencia: “Ya me dicen héroe nacional”

La habitual confusión que asocia el nombre del comediante con la corregidora avivó bromas y comentarios en su visita a “Hoy”

Por Jazmín González

Guardar
/ @jorgeortizdepinedoficial
/ @jorgeortizdepinedoficial

La confusión que relaciona a Jorge Ortiz de Pinedo con las celebraciones patrias en México se ha convertido en un motivo constante de humor tanto para el actor como para el público.

En los últimos años, se ha vuelto común que cada 15 de septiembre, durante la conmemoración del Grito de Independencia, se difundan en redes sociales videos de un error viral que asocia el nombre del comediante con el de la heroína Josefa Ortiz de Domínguez.

Este momento fue ampliamente compartido a través de redes sociales Crédito: Redes sociales

Jorge Ortiz de Pinedo de ríe de la confusión y asegura que ya es considerado un héroe nacional

Durante una visita reciente al programa “Hoy”, como parte de la promoción de la nueva temporada de Una Familia de Diez, el actor de 77 años habló sobre el tema con gran ironía.

El actor bromeó con los conductores sobre su supuesto parentesco con la corregidora y aseguró que muchos ya lo consideran un “héroe nacional”.

“Te faltó decir tataranieto de la corregidora”, dijo haciendo referencia a un video viral donde un niño, al participar en un acto escolar, pronunció “Josefa Ortiz de Pinedo” en vez de “Josefa Ortiz de Domínguez”.

(X)
(X)

De acuerdo con el comediante, la confusión revive gracias a memes y videos en internet que reaparecen cada septiembre en redes sociales, principalmente en TikTok. Tanto que el célebre error y la situación ha trascendido al punto de que políticos lo repiten inadvertidamente en actos oficiales.

Cada año dice algún político Josefa Ortiz de Pinedo y ya me dicen ‘héroe nacional’, la gente me cotorrea en la calle, me gritan ‘Viva México’”, relató.

El error que se vivió en el Grito de la Independencia en Campeche

Cabe recordar que la confusión volvió a tener eco durante la ceremonia oficial del 15 de septiembre en el municipio de Escárcega, Campeche.

El alcalde Juan Carlos Hernández Rath repitió el error al exclamar: “¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!” en plena ceremonia, hecho que quedó registrado en video y rápidamente se viralizó.

En respuesta a la viralización del video, Jorge Ortiz de Pinedo compartió en sus redes una imagen que fusiona su rostro con una ilustración de Josefa Ortiz de Domínguez y añadió el mensaje: “Jajajajaja Mi ta-ta-ta-ta-ta-tarabuela!!!”

(X)
(X)

Con dicho gesto, el actor reafirmó su disposición para asumir con humor y buena actitud la peculiar confusión que, año tras año, lo coloca inadvertidamente en el centro de las fiestas patrias mexicanas.

Temas Relacionados

Jorge Ortiz de PinedoHoyGrito de la Independenciamexico-entretenimiento

Más Noticias

Detienen a tres mujeres por secuestro y extorsión en Tabasco

Detienen a tres mujeres por

Periodista estadounidense compara a David Benavidez con Julio César Chávez: “Es lo más parecido que he visto”

Max Kellerman aseguró que “El Bandera Roja” es el peleador más parecido que ha visto al Gran Campeón Mexicano

Periodista estadounidense compara a David

La Casa de los Famosos México 2025: un nuevo habitante se convertirá en finalista junto con Mar Contreras

El cantante Xavi disfrutará de la fiesta temática con los participantes

La Casa de los Famosos

Mes del testamento 2025: este es el último día para realizar el trámite con descuentos de hasta 50 por ciento

El costo normal del documento podría variar entre los mil y casi 4 mil pesos, la Profeco insta a elaborarlo para evitar “heredar problemas”

Mes del testamento 2025: este

Qué tan saludable es el sándwich como lunch para los niños

Este bocadillo es constante en los recreos de las escuelas de México

Qué tan saludable es el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Departamento del Tesoro de EEUU

Departamento del Tesoro de EEUU elimina esquema de La Mayiza de lavado de dinero tras señalamientos de posible confusión

Detienen a tres mujeres por secuestro y extorsión en Tabasco

Extraditan a EEUU a mexicano que pertenecía a una red de tráfico de migrantes; así operaba

Detienen en CDMX a seis personas que utilizaban Tinder para secuestro y extorsión, dos son policías

La vez que Sandra Cuevas admitió que tuvo una relación con “El Topo”, integrante de La Unión Tepito detenido

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: un nuevo habitante se convertirá en finalista junto con Mar Contreras

Quién es Jimena Longoria, ex conductora de Venga la Alegría que se une a Las Estrellas Bailan en Hoy junto con su esposo

Las 10 mejores series disponibles en Netflix México para disfrutar este fin de semana

Sonic 3 supera a Las guerreras K-pop en el ranking de películas en Netflix México

El mensaje que Sarah Bustani le envió a Alessandra Rosaldo tras el supuesto escándalo con Dalílah Polanco

DEPORTES

Periodista estadounidense compara a David

Periodista estadounidense compara a David Benavidez con Julio César Chávez: “Es lo más parecido que he visto”

¿Dónde ver los partidos de Memo Ochoa en Chipre? Ya hay señal en México

Jared Borgetti revela el problema de Kevin Mier con Cruz Azul tras error contra Querétaro

¿Quiénes serán los árbitros para el clásico capitalino entre Pumas y América?

¿Posibles cambios en la Leagues Cup? Esto dijo el comisionado de la MLS