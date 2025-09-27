Jorge Ortiz de Pinedo asegura que cada año lo celebran en el Grito de la Independencia: “Ya me dicen héroe nacional”

/ @jorgeortizdepinedoficial

La confusión que relaciona a Jorge Ortiz de Pinedo con las celebraciones patrias en México se ha convertido en un motivo constante de humor tanto para el actor como para el público.

En los últimos años, se ha vuelto común que cada 15 de septiembre, durante la conmemoración del Grito de Independencia, se difundan en redes sociales videos de un error viral que asocia el nombre del comediante con el de la heroína Josefa Ortiz de Domínguez.

Este momento fue ampliamente compartido a través de redes sociales Crédito: Redes sociales

Jorge Ortiz de Pinedo de ríe de la confusión y asegura que ya es considerado un héroe nacional

Durante una visita reciente al programa “Hoy”, como parte de la promoción de la nueva temporada de Una Familia de Diez, el actor de 77 años habló sobre el tema con gran ironía.

El actor bromeó con los conductores sobre su supuesto parentesco con la corregidora y aseguró que muchos ya lo consideran un “héroe nacional”.

“Te faltó decir tataranieto de la corregidora”, dijo haciendo referencia a un video viral donde un niño, al participar en un acto escolar, pronunció “Josefa Ortiz de Pinedo” en vez de “Josefa Ortiz de Domínguez”.

De acuerdo con el comediante, la confusión revive gracias a memes y videos en internet que reaparecen cada septiembre en redes sociales, principalmente en TikTok. Tanto que el célebre error y la situación ha trascendido al punto de que políticos lo repiten inadvertidamente en actos oficiales.

“Cada año dice algún político Josefa Ortiz de Pinedo y ya me dicen ‘héroe nacional’, la gente me cotorrea en la calle, me gritan ‘Viva México’”, relató.

El error que se vivió en el Grito de la Independencia en Campeche

Cabe recordar que la confusión volvió a tener eco durante la ceremonia oficial del 15 de septiembre en el municipio de Escárcega, Campeche.

El alcalde Juan Carlos Hernández Rath repitió el error al exclamar: “¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!” en plena ceremonia, hecho que quedó registrado en video y rápidamente se viralizó.

En respuesta a la viralización del video, Jorge Ortiz de Pinedo compartió en sus redes una imagen que fusiona su rostro con una ilustración de Josefa Ortiz de Domínguez y añadió el mensaje: “Jajajajaja Mi ta-ta-ta-ta-ta-tarabuela!!!”

Con dicho gesto, el actor reafirmó su disposición para asumir con humor y buena actitud la peculiar confusión que, año tras año, lo coloca inadvertidamente en el centro de las fiestas patrias mexicanas.