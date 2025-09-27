México

Esta es la millonaria fortuna que perdió la familia Slim en 2025

El patrimonio del magnate más rico de México presentó números negativos durante este año

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
El hombre más rico de
El hombre más rico de México tuvo serias pérdidas en 2025. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varios familias mexicanas han logrado posicionarse entre los principales millonarios a nivel mundial, especialmente en la aclamada lista de la revista Forbes, que año a año cambia. Estos clanes empresariales concentran su riqueza en sectores clave como telecomunicaciones, comercio, banca, manufactura y muchas otras áreas.

Uno de los más reconocidos es la familia Slim, encabezada por Carlos Slim Helú, quien ha expandido sus intereses desde las telecomunicaciones hasta la infraestructura, minería y otros rubros. Su patrimonio ha trascendido generaciones, consolidando a los Slim como una de las dinastías más influyentes de América Latina.

Otro grupo destacado es la familia Servitje, fundadora de una de las panificadoras de mayor alcance global: Bimbo. La diversificación y la expansión internacional han sido clave para mantener su crecimiento sostenido. Más familias mexicanas como los Larrea Mota-Velasco, los Asunción Aramburuzabala y los Baillères forman parte de la exclusiva lista.

El liderazgo empresarial, la visión de largo plazo y la capacidad de adaptación ante contextos económicos cambiantes han sido elementos comunes entre estas familias, quienes mantienen una presencia destacada tanto en la economía mexicana como en rankings globales de riqueza.

Aunque Carlos Slim y su familia siguen en la cima de los más ricos de Forbes México y se encuentra en muy buena posición a nivel mundial, es cierto que el año 2025 no fue muy bueno para ellos, pues perdieron bastante dinero.

La millonada que perdió Slim y su familia

Carlos Slim perdió dinero en
Carlos Slim perdió dinero en 2025 (Jovanni Pérez/Infobae)

La evolución del patrimonio de Carlos Slim en el último año ha estado marcada por una disminución significativa. Aunque en 2024 su fortuna alcanzó más de 100 mil millones de dólares, de acuerdo con datos de Forbes, en 2025 esa cifra descendió a 82 mil 500 millones de dólares, situándolo todavía entre los empresarios más ricos a nivel global.

Formado como ingeniero civil en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Slim consolidó su posición como líder de uno de los conglomerados económicos más relevantes de la región. La familia Slim posee el 76% de Grupo Carso, compañía con operaciones diversificadas. Sus principales áreas de negocio incluyen Grupo Sanborns, Condumex, Carso Infraestructura y Construcción, Carso Energy, Elementia-Fortaleza, así como el Centro de Investigación y Desarrollo Carso. Además, el empresario mantiene inversiones en el sector financiero mexicano a través de Grupo Financiero Inbursa y anteriormente tuvo una participación del 17% en The New York Times.

(GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)
(GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

En el ámbito corporativo, el desempeño de Grupo Carso durante 2024 fue notable antes de registrarse la caída en la riqueza de Slim. Las ventas totales de la empresa aumentaron un 6,6%, alcanzando 59.076 millones de pesos en el cuarto trimestre del año. Entre las filiales con mejores resultados se encuentran Grupo Condumex, Fortaleza, Elementia y Carso Energy.

Estos movimientos en ventas reflejan la fortaleza operativa del conglomerado en sectores como la construcción, la energía y la manufactura, incluso en un contexto financiero donde la fortuna personal del empresario experimentó un descenso relevante.

Temas Relacionados

Carlos SlimMillonariosMillonarios de MéxicoForbesmexico-noticias

Más Noticias

Andrea Chávez le entrega sombrero artesanal a Claudia Sheinbaum como símbolo de apoyo

Chávez señaló que el sombrero artesanal fue elaborado por manos trabajadoras del estado de Chihuahua, representando la identidad y solidez de la frontera norte

Andrea Chávez le entrega sombrero

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes realizan las compras para su última semana la tarde de hoy 27 de septiembre

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: Mar Contreras y Abelito son los primeros finalistas

La Casa de los Famosos

Embarazo adolescente en México: Chiapas y Guerrero lideran cifras de casos, INEGI alerta sobre brecha en salud sexual

El INEGI indicó que entre las adolescentes indígenas, la tasa de embarazo temprano duplica la tasa nacional promedio

Embarazo adolescente en México: Chiapas

Reportan retiro de visa al diputado Mario López, “La Borrega”, tras ser detenido por el CBP de EEUU en Texas

De acuerdo con las versiones preliminares, el exalcalde de Matamoros permaneció cerca de 15 horas recluido en el cruce del Puente Internacional Brownsville-Matamoros

Reportan retiro de visa al

Sujetos armados tirotean convoy de la policía municipal en Bacurimí, Sinaloa: reportan dos lesionados | Video

El secretario de salud estatal, Cuitláhuac Galindo, detalló que aún esperan dar de alta a del par de víctimas que estuvieron en la zona del enfrentamiento el pasado viernes 26 de septiembre

Sujetos armados tirotean convoy de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan retiro de visa al

Reportan retiro de visa al diputado Mario López, “La Borrega”, tras ser detenido por el CBP de EEUU en Texas

Sujetos armados tirotean convoy de la policía municipal en Bacurimí, Sinaloa: reportan dos lesionados | Video

Marina del Pilar ordena investigar a funcionario estatal por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Cae “La Güera”, presunta líder regional de “La Chokiza”, junto con cómplice colombiano en el Edomex | Video

Fiscales de EEUU piden aplazar audiencia de Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes realizan las compras para su última semana la tarde de hoy 27 de septiembre

Sofía Castro sufre aparatosa caída en zafarrancho con la prensa; Angélica Rivera defiende a su hija

“Grabando en la Oficina”: la plataforma que cambia juntas por música en vivo

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 27 de septiembre?

Sandra Echeverría arremete contra Karla Souza por no desmentir rumores de infidelidad en crisis matrimonial con Lozanne

DEPORTES

La Última Caída de Fuerza

La Última Caída de Fuerza Guerrera: cartelera completa del evento histórico en la Arena CDMX

Kemalito se convierte en campeón mundial de Mini Estrellas del CMLL usando la llave de Místico: “Es un tributo a mi padrino”

CMLL Noche de Campeones 2025: resultados completos desde la Arena México

¿Fin de una era? Canelo Álvarez cae al décimo lugar en el ranking mundial

Puebla vs Chivas: reportero ayuda a trabajadores de limpia a sacar el agua de lluvia del Estadio Cuauhtémoc