México

Detienen a seis presuntos extorsionadores del Sindicato 25 de Marzo en Ecatepec

Los detenidos enfrentan cargos por extorsión y asociación delictuosa; su líder, Guillermo Fragoso, continúa prófugo

Por Eduardo Marsan

Guardar
Extorsionadores del Sindicato 25 de
Extorsionadores del Sindicato 25 de Marzo en Ecatepec. Screenshot

En un operativo coordinado entre la policía municipal de Ecatepec y elementos de la Secretaría de la Marina (SEMAR), fueron detenidos seis presuntos integrantes del Sindicato 25 de Marzo, señalados por su participación en actividades de extorsión en la región.

Las autoridades informaron que estas detenciones forman parte de un esfuerzo más amplio para combatir la delincuencia organizada y proteger a los habitantes del municipio del Estado de México.

Las detenciones

Los arrestos se llevaron a cabo tras un seguimiento exhaustivo de varios meses a los integrantes de este grupo, quienes operaban en distintos sectores de Ecatepec y otros municipios cercanos. Según los reportes oficiales, los sujetos eran dirigidos por Guillermo Fragoso, quien hasta el momento continúa prófugo y es buscado activamente por las fuerzas de seguridad por los delitos de extorsión y huachicol.

Guillermo Fragoso, líder del sindicato
Guillermo Fragoso, líder del sindicato 25 de marzo, prófugo de la justicia acusado de extorsión y huachicol. Screenshot @MemoFragosoB

Durante el operativo, los agentes lograron capturar a seis individuos en distintos puntos estratégicos de la localidad, asegurando evidencia que incluye documentos, dispositivos electrónicos y presuntas ganancias ilícitas derivadas de sus actividades delictivas. Las autoridades destacaron que la coordinación entre corporaciones locales y federales fue clave para el éxito de estas detenciones.

Grupo delincuencial

El Sindicato 25 de Marzo ha sido históricamente vinculado a diversas prácticas de extorsión, generando afectaciones económicas y de seguridad para comerciantes y ciudadanos de Ecatepec. La participación de la Marina en esta operación fue clave, un reflejo de la gravedad de la situación y el compromiso de las autoridades por neutralizar las redes de extorsión que operan en la zona metropolitana del Valle de México.

Tras su captura, los detenidos fueron trasladados a instalaciones del Ministerio Público, donde se definirá su situación legal y se continuará con las investigaciones correspondientes para determinar el alcance de su implicación en delitos anteriores. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México indicó que los procesamientos incluirán cargos por extorsión agravada y asociación delictuosa, entre otros posibles delitos relacionados.

El exhorto

De igual forma las autoridades hicieron un llamado a la población para denunciar cualquier actividad sospechosa o intento de extorsión, garantizando la confidencialidad de los reportes y ofreciendo canales de atención seguros. El fortalecimiento de la denuncia ciudadana y la acción rápida de las fuerzas de seguridad son considerados elementos clave para reducir la incidencia de este tipo de delitos en la región.

La detención de estos individuos representa un golpe significativo a las estructuras de extorsión en Ecatepec, reforzando el mensaje de que la colaboración entre corporaciones y la participación ciudadana son fundamentales para garantizar la seguridad y el orden en la comunidad.

Temas Relacionados

ExtorsiónSindicato 25 de marzoDelincuencia organizadaMunicipio de EcatepecGobierno del Estado de MéxicoSEMARmexico-noticias

Más Noticias

Nacimientos en México continúan a la baja: estos son los estados con mayor y menor tasa de natalidad, según el INEGI

El INEGI indicó que del total de los nacimientos registrados en 2024, 49.4 % fueron mujeres y 50.6 % hombres

Nacimientos en México continúan a

Sofía Castro sufre aparatosa caída en zafarrancho con la prensa; Angélica Rivera defiende a su hija

Las actrices intentaron esquivar a los reporteros en el aeropuerto, pero no lo consiguieron

Sofía Castro sufre aparatosa caída

“Grabando en la Oficina”: la plataforma que cambia juntas por música en vivo

El proyecto transforma reuniones aburridas en sesiones íntimas con artistas nacionales

“Grabando en la Oficina”: la

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 27 de septiembre: Abelito recibe barbacoa por su cumpleaños

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 27 de septiembre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Conoce la más reciente actualización
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina del Pilar ordena investigar

Marina del Pilar ordena investigar a funcionario estatal por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Cae “La Güera”, presunta líder regional de “La Chokiza”, junto con cómplice colombiano en el Edomex | Video

Reportan retiro de visa al diputado Mario López, “La Borrega”, tras ser detenido por el CBP de EEUU en Texas

Fiscales de EEUU piden aplazar audiencia de Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”

“Misión Cortafuegos” y 125 carpetas por tráfico de armas: SRE instala grupo de seguridad entre México y EEUU

ENTRETENIMIENTO

Sofía Castro sufre aparatosa caída

Sofía Castro sufre aparatosa caída en zafarrancho con la prensa; Angélica Rivera defiende a su hija

“Grabando en la Oficina”: la plataforma que cambia juntas por música en vivo

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 27 de septiembre?

Sandra Echeverría arremete contra Karla Souza por no desmentir rumores de infidelidad en crisis matrimonial con Lozanne

Quién es Paty Díaz, actriz de Televisa que denunció a Alexis Ayala por presunta violencia y amenazas

DEPORTES

La Última Caída de Fuerza

La Última Caída de Fuerza Guerrera: cartelera completa del evento histórico en la Arena CDMX

Kemalito se convierte en campeón mundial de Mini Estrellas del CMLL usando la llave de Místico: “Es un tributo a mi padrino”

CMLL Noche de Campeones 2025: resultados completos desde la Arena México

¿Fin de una era? Canelo Álvarez cae al décimo lugar en el ranking mundial

Puebla vs Chivas: reportero ayuda a trabajadores de limpia a sacar el agua de lluvia del Estadio Cuauhtémoc