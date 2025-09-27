México

¿Buscas empleo? La SSPC tiene vacantes con un sueldo de más de 30 mil pesos y así puedes aplicar

La convocatoria estará abierta hasta agotar el número de plazas disponibles

Por Jorge Contreras

La SSPC tiene abierta su
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México abrió oficialmente su convocatoria 2025 para incorporar a nuevos Agentes de Investigación e Inteligencia, dirigida a profesionistas interesados en sumarse a las labores estratégicas de seguridad federal.

La dependencia informó que el proceso de registro ya está disponible y se mantendrá activo únicamente hasta agotar el número de plazas disponibles.

Entre los requisitos principales destacan contar exclusivamente con nacionalidad mexicana, tener entre 23 y 35 años cumplidos y disponer de título profesional en alguna de las siguientes áreas: Derecho, Criminalística, Criminología, Psicología, Seguridad Pública o Ciudadana, Informática, Ingeniería en Sistemas, Ciencias Forenses, Contaduría, Economía, Actuaría, Estadística o carreras afines. En cuanto a estatura, se solicita un mínimo de 1.50 metros para mujeres y 1.60 metros para hombres.

Además, las y los aspirantes deberán contar con un historial legal impecable: no haber sido condenados por delitos dolosos o graves, no estar sujetos a procesos penales, no haber sido sentenciados por delitos relacionados con violencia de género, ni figurar como deudores alimentarios. Tampoco podrán participar quienes estén inhabilitados o hayan sido destituidos como servidores públicos mediante resolución firme.

Aspirantes serán capacitados

La SSPC busca elementos para
Una vez seleccionados, los aspirantes ingresarán a un periodo de capacitación durante el cual recibirán una beca mensual de 5 mil pesos.

Aquellos que concluyan satisfactoriamente el proceso de formación y sean aceptados oficialmente en la institución obtendrán un salario neto de 32 mil pesos mensuales, además de prestaciones competitivas propias de la administración pública federal.

El registro deberá realizarse exclusivamente en línea a través del portal https://reclutamiento.sspc.gob.mx/.

Tras completar el formulario digital, la SSPC enviará un correo electrónico de confirmación en el que se indicará fecha, horario y sede para presentar la documentación original para cotejo. Esta cita se programará dentro de los 30 días hábiles posteriores al cierre del registro.

La convocatoria representa una oportunidad relevante para jóvenes profesionales interesados en el servicio público y la seguridad nacional, pues permite ingresar a uno de los sectores estratégicos del Estado con condiciones laborales competitivas y perspectiva de crecimiento.

Las autoridades exhortan a los interesados a completar el proceso lo antes posible, pues las plazas son limitadas y la selección se realizará conforme se reciban los registros.

