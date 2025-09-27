Ángela Aguilar reaparece en redes tras ser ‘abucheada’ en el concierto que Christian Nodal dio en la UANL

(TikTok // IG: @angela_aguilar_)

Ángela Aguilar reapareció en sus redes sociales tras ser abucheada en un concierto que su esposo, Christian Nodal, ofreció en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

La intérprete de regional mexicano no comentó nada al respecto, pero publicó una selfie donde lució una cadena con un dije de cruz que en el pasado desató controversia porque supuestamente pertenecía a Nodal.

Eso no fue todo, la joven de 21 años también compartió una captura de pantalla de un audio titulado ‘Demencia’. No reveló el contenido del material, pero internautas especulan que se trata de un próximo lanzamiento musical.

Christian Nodal defiende a Ángela Aguilar tras abucheos en la UANL

Un episodio inesperado marcó el concierto gratuito que Christian Nodal ofreció en el campus Ciudad Universitaria de la UANL el 25 de septiembre de 2025.

El evento, que reunió a una multitud compuesta principalmente por estudiantes, se vio interrumpido cuando un sector del público expresó su desaprobación hacia Ángela Aguilar y manifestó su apoyo a Cazzu, ex pareja de Nodal y madre de su hija.

Ante los gritos, el intérprete de regional mexicano detuvo el espectáculo por unos instantes, soltó una risa nerviosa y, con semblante serio, se dirigió a los presentes: “Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música, así que le vamos a dar por ahí”.

La presencia de Ángela Aguilar tras el escenario fue confirmada por varios asistentes, quienes señalaron que la cantante probablemente escuchó el rechazo del público. Pese a lo ocurrido, Nodal continuó con el show.

Lo ocurrido se viralizó en redes sociales, donde dividió entre los usuarios. Mientras algunos aplaudieron la actitud del cuerpo estudiantil de la UANL, otros lamentaron que Aguilar pudiera haber sido testigo directo de la desaprobación.

En el programa Ventaneando, Pati Chapoy expresó su molestia por el comportamiento del público, calificándolo como de “muy mala educación” y manifestó su agrado por las colaboraciones entre Nodal y Aguilar.

“Me encanta Nodal y me encanta que suba al escenario a Ángelita”.

Por su parte, Rosario Murrieta, también conductora, matizó que solo un segmento del estudiantado abucheó a la cantante, mientras que otro grupo pedía que saliera al escenario.

Esta no es la primera vez que Ángela Aguilar es abucheada en un show en vivo, pues el pasado 15 de septiembre ocurrió algo similar en un concierto que ella misma ofreció con su padre Pepe Aguilar y hermano Leonardo en Guadalajara.