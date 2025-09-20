Kunno defiende a Ángela Aguilar de sus haters: “El ciberacoso sobrepasa los límites”

Kunno no ha parado de defender a Ángela Aguilar desde que surgieron los ataques en su conta. (Foto: Marco Ruiz/ Infobae México)

Kunno, considerado como uno de los mejores amigos de Ángela Aguilar, salió en defensa de la intérprete de regional mexicano por los constantes ataques que recibe en redes sociales desde que se casó con Christian Nodal.

El influencer tuvo un encuentro con medios de comunicación, donde fue cuestionado sobre cómo se encuentra su amiga tras la cancelación de algunos conciertos que tenía programados en Estados Unidos como parte de su gira ‘Libre Corazón Tour’.

A un mes de que se reportó baja venta de boletos, al menos tres presentaciones han sido canceladas por la artista, de acuerdo con la página oficial de Ticketmaster. (Captura de pantalla, Ticketmaster)

“Llega un momento donde el ciberacoso sobrepasa los límites. Entonces, a cualquier persona que reciba este tipo de hate, pues duele (...) Ahora, cuando que ya te está afectando a tu trabajo, creo pues que pues sí es demasiado desafortunado porque no hay por qué, o sea, ya pasó tanto tiempo, ella ya dijo lo que tenía que decir, recordemos que tiene 21 años”, declaró.

De esta manera, Kunno dejó entrever que la cancelación de los conciertos sí habría afectado a Ángela Aguilar; no obstante, desmintió los rumores sobre un supuesto cuadro de depresión.

El influencer aseguró que la cantante se encuentra bien gracias a su red de apoyo, pues tanto él como otros seres queridos han estado con ella en todo momento. Incluso, confesó que ha utilizado su experiencia como una ‘persona funada’ para aconsejarla.

(TikTok: @.kunno)

“Con este tipo de situaciones de tanto hate, uno se asusta, uno se preocupa. Yo cuando recibí esto me escondí en mi casa, no iba a eventos. Es cosa de darle su tiempo porque no la han soltado”, dijo.

Hasta el momento, la intérprete de ‘Mis amigas las flores’ no ha hablado sobre la cancelación de sus conciertos.

Kunno asegura que Christian Nodal es un buen papá

En ese mismo acercamiento con la prensa, el influencer fue cuestionado sobre si considera que Christian Nodal es un buen padre. Esto luego de que Cazzu destapó supuestos problemas con el cantante por temas relacionados con la custodia y manutención de su hija en común: Inti.

(Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

“Yo lo quiero mucho y de lo que yo he visto y he escuchado cuando habla de su hija, es que la ama. Pues yo considero honestamente sí (es un buen padre), es una persona muy familiar, muy cariñosa; siempre con mis amigos”, declaró Kunno.

Hasta el momento, el intérprete de ‘Adiós amor’ no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Cazzu. Tampoco asistió a la fiesta por el segundo cumpleaños de su hija que se celebró el pasado 14 de septiembre en Argentina; sin embargo, su equipo dio a conocer que no pudo ir por cuestiones profesionales.