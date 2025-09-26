Abogado de Universal Music advierte a Christian Nodal tras caso de presunta falsificación de contratos: “Corrige el camino”

Los padres del cantante también están involucrados en el caso, pues eran sus representantes cuando él era menor de edad; tiempo en el que colaboró con Universal Music. (Instagram)

Ulrich Richter Morales, abogado de Universal Music, compartió nuevos detalles sobre el proceso legal que la disquera sostiene en contra de Christian Nodal por presunta falsificación de más de 30 contratos y cuya carpeta de investigación ya fue judicializada.

El abogado concedió una entrevista para el noticiero Ciro Gómez Leyva por la mañana de Grupo Radio Fórmula, donde explicó, a grandes rasgos, que el conflicto comenzó porque el cantante reclamó el derecho de tres producciones musicales; no mencionó el nombre, pero se especula que se trata de Me dejé llevar, Ahora y Ayayay!.

Como prueba, Nodal habría mostrado más de 30 contratos que actualmente se encuentran bajo revisión de un juez por presuntas inconsistencias.

Los discos en cuestión contienen canciones de la autoría de Nodal y colaboraciones con compositores que trabajan con la disquera. (YouTube/ Supernova Strikers Amigo)

“Nosotros reclamamos el uso de documento falso, son 34 contratos; era uno de la canción y otro del video, por cada álbum, se multiplicaron (...) Esta estrategia ha sido fallida y lo ha llevado a una serie de actos que demeritan su prestigio. Creo que debe de reflexionar el cantante”, dijo el abogado.

Universal Music está abierta a una conciliación con Christian Nodal

En esa misma charla, Ulrich Richter Morales aseguró que la disquera está abierta a la posibilidad de una conciliación satisfactoria para ambas partes.

“La disquera no tiene como propósito afectar a algún artista, siempre los ha apoyado, incluso fue la que hizo a Nodal, agarró un joven talentoso, pero con el apoyo y respaldo de la disquera lo promueve (...) Eres una estrella, eres un artista, dedícate a eso y corrige el camino”, comentó.

(Facebook Christian Nodal)

El abogado reconoció el talento de Nodal y le recomendó analizar su situación actual, pues no solo podría afectar su carrera, también tener repercusiones empresariales y legales.

¿Cuáles son las medidas cautelares que se pueden aplicar contra Christian Nodal?

El caso se encuentra bajo investigación y hasta el momento se sabe que ya judicializó, por lo que ambas partes se encuentran en espera de la audiencia inicial.

Según contó Ulrich Richter Morales en el noticiero, existe la posibilidad de que se soliciten medidas cautelares contra el cantante:

“Que se le quite el pasaporte, que no salga del país, incluso arraigo. Un día sabemos que está en Guadalajara, otro día está en la Ciudad de México, otro está en algunos ranchos, ni siquiera tiene un arraigo en la jurisdicción del juez”, dijo.

(IG: @nodal)

Finalmente, aseguró que Universal Music ha cumplido con el pago puntual de regalías para Christian Nodal, pero el cantante no ha cobrado.

“Hemos sido tan exigentes que hemos consignado los billetes de depósito en el juzgado (...) al inicio recibió las regalías y ahora niega, por eso ya no ha querido ir a recoger al juzgado, ahí siguen. Nosotros seguimos depositando”, declaró.