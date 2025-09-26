Tobias Forge ofrece disculpas a sus fans y revela grabación en vivo de los conciertos de Ghost en México

El líder de la banda volvió a disculparse con su público mexicano, tras la cancelación de la primera fecha en CDMX. (Facebook Ghost)

El Palacio de los Deportes fue testigo de las noches más esperadas para los seguidores de Ghost en la Ciudad de México. El miércoles 24 y jueves 25 de septiembre, la banda sueca liderada por Tobias Forge ofreció un espectáculo ante un recinto abarrotado, donde sorprendió con un show impecable y la interpretación de temas recientes y clásicos de su repertorio.

Además una revelación inédita marcó el encuentro: los conciertos fueron grabados en vivo en formato cinematográfico para un próximo proyecto.

Durante su primer presentación, Forge interrumpió el set musical para dirigirse al público mexicano, que demostró fidelidad y energía tras la cancelación del show programado para el 23 de septiembre por una intoxicación alimentaria que habría sufrido. Fue entonces que el cantante expresó: “Buenas tardes México ¿Cómo están? Es agradable verlos esta noche. ¿Cómo estoy? Gracias por preguntar, me siento mejor. Lo siento mucho por lo de anoche. Al final del día solo soy un gringo que viene con su ejército pidiendo demasiado. Así que no es de extrañarse que me haya golpeado la maldición de Moctezuma”, bromeó.

Ghost se presentó en México el 24 y 25 de septiembre en el Palacio de los Deportes. (Jutharat Pinyodoonyachet/The New York Times)

La disculpa hizo eco en las redes sociales, pues la misma banda sueca compartió aquel momento documentado en video. En una segunda publicación, Tobias Forge profundizó en su mensaje al público tras la suspensión de la primera fecha. “Dos de las tres noches de calor, saltos, cantos, pasión, rawk, roll y grabación en el clásico Palacio de los Deportes. Lo filmamos todo en 16 mm para que el resto del mundo lo viera en algún momento. Pero por ahora será nuestro pequeño secreto. De nuevo; Mis más sinceras disculpas por la cancelación de la primera noche. Gracias y Buenas noches”, escribió el vocalista en sus plataformas oficiales.

Internautas y fans celebraron el hecho de que Ghost haya decidido filmar las actuaciones de dos noches seguidas, y en un formato poco usual que anticipa material audiovisual de alta calidad.

Tobias Forge se disculpó nuevamente con los fans mexicanos tras la cancelación del primer show en CDMX. (Captura de pantalla Facebook Ghost)

Es importante destacar que pese al contratiempo de la primera fecha agendada para el pasado 23 de septiembre, la respuesta de los asistentes en los siguientes shows evidenció la vigencia y el fervor que genera la banda en México. El mensaje de disculpa de Forge y la promesa de compartir el registro con todo el mundo consolidan, una vez más, el lazo entre Ghost y su audiencia.

De esta manera, es como la banda originaria de Suecia cierra la gira Skeletour World Tour 2025 en el país. De acuerdo a Ocesa y a Ghost, todos los boletos del show que no se realizó serán reembolsados.