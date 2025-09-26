México

Shag texturizado, el corte de cabello que se corona como el favorito en este otoño

Este look es una de las opciones a llevar durante esta nueva temporada del año por su simbolismo y versatilidad en la moda femenina

Por Miriam Estrella

Corte de cabello shag texturizado,
Corte de cabello shag texturizado, un estilo moderno y relajado. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si estás buscando opciones de cortes de cabello para comenzar el otoño con una imagen renovada y diferente, el shag texturizado podría ser el indicado. Es un estilo que siempre está presente y se ha mantenido como uno de los favoritos con el pasar de los años.

Su forma es sumamente relajada, consiste en llevarlo de manera desenfadada, en capas y con un volumen que lo hace destacar. Es uno de los cortes que siempre han estado presentes dentro del mundo de la farándula, grandes artistas, cantantes y actrices lo han usado de manera excepcional, marcándolo como uno de los looks imprescindibles en eventos públicos.

Es una apuesta fresca que permite el movimiento del cabello con mayor ligereza, haciéndolo práctico y versátil. “Esto se debe a que es una mezcla de encanto estacional y practicidad. “El estilo en capas ofrece versatilidad y calidez, por lo que es perfecto para combinar con sombreros y otros accesorios. No requiere mucho mantenimiento y es elegante, lo que permite pasar fácilmente de un look informal a uno más refinado” menciona Jennifer Korab, fundadora de Renaissance Salon & Spa en la revista Glamour.

Una de las características principales de este look es la densidad y cantidad de capas, ya que al ser irregulares aportan un volumen perfecto sin caer en lo exagerado. Igual uno de sus sellos más distintivos es que es un estilo natural que aporta elegancia y personalidad.

Un corte que representa la identidad femenina

Un corte de cabello que
Un corte de cabello que se puede combinar con varios estilos de flequillos.

El shag es un estilo que se caracteriza por sus capas ligeras, relajadas y una de sus cualidades principales es que se puede lucir de manera desenfadada pero sin perder naturalidad. Desde hace años este corte de cabello se ha identificado como una forma de identidad y actitud única.

“El shag o shaggy es un corte muy capeado, especialmente en la zona superior y los laterales. Proporciona un acabado desordenado, muy natural y libre, que tiene un poderoso efecto rejuvenecedor” menciona Conchi Arias, fundadora de Campos Curlyhai en el portal web de Instyle.

También añade que “a la hora de ejecutar el corte shaggy, las capas deben cortarse en distintas longitudes y además suelen ir acompañadas de un flequillo que va creciendo e integrándose en la melena para servir de marco a nuestro rostro”

Un estilo que nunca pasa de moda

El corte de cabello shag
El corte de cabello shag texturizado es un estilo que se ha mantenido dentro del gusto del publico.

En la actualidad gracias a la presencia de múltiples plataformas digitales, este estilo se ha mantenido vigente en el interés del público, por su forma y el simbolismo que representa dentro del mundo de la moda. Además su versatilidad ha hecho que se fusione con otras tendencias como flequillos más marcados o innovaciones con el largo del cabello, todo esto sin perder su toque, pero añadiendo lo moderno y lo expresivo.

El shag texturizado es capaz de ofrecer versatilidad, ya que se adapta fácilmente a otros peinados y cortes, permitiendo una fusión de estilos frescos, naturales y ligeros. Esto hace que se facilite al peinarlo y que la combinación de accesorios lo hagan ver más distintivo.

Si quieres saber si tu tipo de rostro y cabello son adecuados para este look, lo ideal es que consultes a un estilista de confianza, quien podrá ayudarte a elegir una versión que se pueda ajustar a tus características y te pueda favorecer.

