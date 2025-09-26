México

La Casa de los Famosos México: Abelito recibe la visita de sus padres

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más del reality transmitido 24/7

Por Cinthia Salvador

El creador de contenido se reencuentra con sus padres y sus compañeros se conmueven con la sorpresiva visita.

Daniel Sosa llama a la casa más famosa de México y pide hablar con Abelito. Cuando el influencer contesta al teléfono Daniel lo distrae mientras sus padres ingresan para visitarlo.

Dalílah ingresa a las “cajas del destino” para canjear su moneda por algún premio al azar. La actriz se llevó 50 mil pesos al elegir la caja correcta.

Dalílah Polanco fue la habitante que logró hallar la preciada “moneda del destino”. Un artículo que podrá darle la oportunidad de ganar una gran suma de dinero.

Una nueva Moneda del Destino se puso en juego, lo que provocó que los participantes intensificaran su búsqueda por obtenerla. Ya que el hallazgo de esta moneda puede otorgar beneficios inesperados dentro de la competencia, generando mayor tensión y expectativa entre los habitantes y la audiencia.

