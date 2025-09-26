Abelito estalla de emoción al reencontrarse con sus padres dentro de La Casa de los Famosos México

El influencer finalmente fue sorprendido con una misteriosa llamada y la visita de sus papás. (Captura de pantalla YouTube)

La emoción se apoderó de La Casa de los Famosos México durante la reciente jornada, luego de que los padres de Abelito ingresaran al programa para sorprenderlo con una visita. La aparición inesperada de sus seres queridos conmocionó a los habitantes y desencadenó una oleada de comentarios en la audiencia del reality.

Todo comenzó con una misteriosa llamada del comediante Daniel Sosa, por lo que el influencer creía que volvería a desilusionarse. Sin embargo, Daniel le dijo que encontraría algo en el jardín. “Hice todo lo que estaba en mis manos, sino también para encargarme de tener una respuesta (...) La tengo en la puerta del jardín”, explicó Sosa.

Fue entonces que Abelito salió corriendo al patio y a continuación, las puertas de la casa se abrieron para permitir la entrada de sus padres, quien se mostró visiblemente impactado al encontrarse con ellos tras varios días de aislamiento. El programa, que mantiene a sus concursantes sin contacto con el exterior, reservó este encuentro especial como parte de las sorpresas de la temporada. La reacción del joven no se hizo esperar y, con abrazos y lágrimas de alegría, compartió un momento íntimo frente a las cámaras.

“Yo estoy muy agradecida con ustedes, de verdad porque han aceptado a mi hijo y se ha acoplado a ustedes. De verdad, es una inmensa alegría y mi gratitud. Porque somos de talla bajita pero tenemos una gran inteligencia”, declaró la señora Cristina, madre de Abelito.

Abelito corrió directamente a la peurta y abrazó efusivamente a sus padres. (Captura de pantalla YouTube)

Los padres de Abelito aprovecharon la oportunidad para transmitirle mensajes de apoyo y aliento, hablando de la fortaleza que ha demostrado en el desarrollo del programa. Entre las palabras compartidas, le recordaron el orgullo que sienten por su dedicación y por su actitud dentro de la competencia.

El resto de los habitantes de La Casa de los Famosos México se sumó al ambiente de celebración y acompañó a Abelito en el reencuentro. Los concursantes presenciaron el momento y compartieron mensajes de empatía, reconociendo la importancia de recibir muestras de cariño en situaciones de aislamiento. Además compartieron una cena de tacos que el señor Abel y la señora Christina les llevaron.

Todos se mostraron sumamente conmovidos con la visita de los familiares de Abelito. (Captura de pantalla YouTube)

Las imágenes del reencuentro rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde usuarios manifestaron apoyo y emoción ante la reacción del creador de contenido. El episodio también otorgó un respiro en medio de las tensiones propias de la competencia, mostrando cómo el aspecto afectivo influye en la dinámica entre los habitantes.

Tras la despedida de sus padres, Abelito agradeció la visita y reafirmó su voluntad de avanzar en el programa.