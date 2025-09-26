México

Abelito estalla de emoción al reencontrarse con sus padres dentro de La Casa de los Famosos México

El influencer finalmente fue sorprendido con una misteriosa llamada y la visita de sus papás

Por Cinthia Salvador

Guardar
El influencer finalmente fue sorprendido
El influencer finalmente fue sorprendido con una misteriosa llamada y la visita de sus papás. (Captura de pantalla YouTube)

La emoción se apoderó de La Casa de los Famosos México durante la reciente jornada, luego de que los padres de Abelito ingresaran al programa para sorprenderlo con una visita. La aparición inesperada de sus seres queridos conmocionó a los habitantes y desencadenó una oleada de comentarios en la audiencia del reality.

Todo comenzó con una misteriosa llamada del comediante Daniel Sosa, por lo que el influencer creía que volvería a desilusionarse. Sin embargo, Daniel le dijo que encontraría algo en el jardín. “Hice todo lo que estaba en mis manos, sino también para encargarme de tener una respuesta (...) La tengo en la puerta del jardín”, explicó Sosa.

Fue entonces que Abelito salió corriendo al patio y a continuación, las puertas de la casa se abrieron para permitir la entrada de sus padres, quien se mostró visiblemente impactado al encontrarse con ellos tras varios días de aislamiento. El programa, que mantiene a sus concursantes sin contacto con el exterior, reservó este encuentro especial como parte de las sorpresas de la temporada. La reacción del joven no se hizo esperar y, con abrazos y lágrimas de alegría, compartió un momento íntimo frente a las cámaras.

“Yo estoy muy agradecida con ustedes, de verdad porque han aceptado a mi hijo y se ha acoplado a ustedes. De verdad, es una inmensa alegría y mi gratitud. Porque somos de talla bajita pero tenemos una gran inteligencia”, declaró la señora Cristina, madre de Abelito.

Abelito corrió directamente a la
Abelito corrió directamente a la peurta y abrazó efusivamente a sus padres. (Captura de pantalla YouTube)

Los padres de Abelito aprovecharon la oportunidad para transmitirle mensajes de apoyo y aliento, hablando de la fortaleza que ha demostrado en el desarrollo del programa. Entre las palabras compartidas, le recordaron el orgullo que sienten por su dedicación y por su actitud dentro de la competencia.

El resto de los habitantes de La Casa de los Famosos México se sumó al ambiente de celebración y acompañó a Abelito en el reencuentro. Los concursantes presenciaron el momento y compartieron mensajes de empatía, reconociendo la importancia de recibir muestras de cariño en situaciones de aislamiento. Además compartieron una cena de tacos que el señor Abel y la señora Christina les llevaron.

Todos se mostraron sumamente conmovidos
Todos se mostraron sumamente conmovidos con la visita de los familiares de Abelito. (Captura de pantalla YouTube)

Las imágenes del reencuentro rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde usuarios manifestaron apoyo y emoción ante la reacción del creador de contenido. El episodio también otorgó un respiro en medio de las tensiones propias de la competencia, mostrando cómo el aspecto afectivo influye en la dinámica entre los habitantes.

Tras la despedida de sus padres, Abelito agradeció la visita y reafirmó su voluntad de avanzar en el programa.

Temas Relacionados

AbelitoLa Casa de los Famosos MéxicoLCDLFMmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Por qué es bueno consumir camote en temporada de otoño?

Este tubérculo contiene múltiples propiedades que son de ayuda para mantener la salud general

¿Por qué es bueno consumir

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 26 de septiembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy en México: noticias

La Casa de los Famosos México: Abelito recibe la visita de sus padres

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Abelito reacciona a nueva llamada con Daniel Sosa: “Guana ya salió”

La cara del habitante del extinto Cuarto Noche cambió por completo cuando le fue anunciada una agradable sorpresa

Abelito reacciona a nueva llamada

Así reaccionaron los habitantes ante la polémica por los videos de la última nominación en La Casa de los Famosos México

Shiky habría sido el integrante que definió los resultados subiendo a todos sus compañeros a la placa de nominación

Así reaccionaron los habitantes ante
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscal de Tabasco afirma que

Fiscal de Tabasco afirma que no se llamará a declarar a Adán Augusto López por el caso de “La Barredora”

Caen seis presuntos miembros de La Línea tras enfrentamiento armado en Chihuahua

CJNG deja mensaje a comisionado de la Fiscalía General de Baja California tras recientes ataques a las instalaciones

Caen cuatro presuntos miembros de Los Tanzanios tras doble cateo en Iztacalco

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta entre refrescos en la frontera

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: Abelito recibe la visita de sus padres

Abelito reacciona a nueva llamada con Daniel Sosa: “Guana ya salió”

Así reaccionaron los habitantes ante la polémica por los videos de la última nominación en La Casa de los Famosos México

Facundo defiende a Alexis Ayala de las críticas por su comentario sobre Guana: “Se le salió la mala copa”

Doña Lety, mamá de Poncho de Nigris, se lanza contra Wendy Guevara y amenaza con demandar a La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Rafael “Divino” Espinoza ya tendría

Rafael “Divino” Espinoza ya tendría fecha para regresar al ring ¿Peleará contra el Venado López?

¿Cómo marcha la tabla de la Liga MX luego de la jornada 10?

Así reapareció Giovani dos Santos tras años de anonimato

“Hay que decirle que el futbol mexicano no le está haciendo un favor”: Chaco Giménez lanza dardo a Martial

Terence Crawford asegura que su nombre será recordado tras vencer a Canelo Álvarez: “Va a valer más que la bolsa”