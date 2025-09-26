México

Abelito reacciona a nueva llamada con Daniel Sosa: “Guana ya salió”

La cara del habitante del extinto Cuarto Noche cambió por completo cuando le fue anunciada una agradable sorpresa

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Entre bromas y chistes, Abelito
Entre bromas y chistes, Abelito contestó a la llamada de Daniel Sosa. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Esta noche, los habitantes de La Casa de los Famosos México volvieron a ser testigos de un momento inolvidable protagonizado por Abelito y el comediante Daniel Sosa, quienes sostuvieron una segunda llamada telefónica llena de bromas, risas y, esta vez, una gran sorpresa que emocionó al público y al propio participante.

Todo comenzó como parte de la popular dinámica de la Moneda del Destino de la octava semana, en la que Abelito encontró la moneda escondida y esperaba con entusiasmo recibir un beneficio prometido por “La Jefa”.

Sin embargo, en su primer intento, el tan esperado premio se desvió cuando el teléfono del confesionario sonó y, al contestar, Abelito creyó que hablaba con su padre. En realidad, se trataba de Daniel Sosa, cuya voz fue confundida por el influencer, lo que desató una ola de risas tanto dentro como fuera de la casa.

Esta vez Daniel Sosa sorprendió
Esta vez Daniel Sosa sorprendió a Abelito con una gran sorpresa. Foto: (Televisa Univisión)

La situación se tornó más confusa cuando Sosa utilizó la llamada para mandar mensajes a su amigo Guana, lo que convirtió a Abelito, sin quererlo, en un mensajero entre ambos. “Aquí está tu mensajero, Daniel”, dijo Abelito en tono de molestia, al notar que el beneficio prometido parecía reducirse a pasar recados.

En redes sociales, el público reaccionó con descontento, cuestionando si realmente se había cumplido la promesa de un “beneficio” para quien encontrara la moneda.

Pero esta noche, todo cambió.

Después de una semana del confuso episodio, Abelito volvió a recibir una llamada, esta vez transferida por Mar Contreras. Al escuchar nuevamente la voz de Daniel Sosa, entre risas, Abelito bromeó: “¿Guana ya salió? Ya no hay a quién pasarle mensajes”, recordando el episodio anterior con buen humor. Daniel, por su parte, le aseguró que esta vez la llamada era para él y solo para él.

Anteriormente, Abelito habría caído en
Anteriormente, Abelito habría caído en una confusión entre una llamada de Daniel Sosa y El Guana. Foto: (La Casa de los Famosos México/Infobae)

Sosa confesó sentirse inconforme con su primera interacción y reveló que, tras conversar con la producción, logró gestionar una verdadera sorpresa para Abelito. Además, le compartió que había transmitido su mensaje a su familia, un gesto que Abelito agradeció conmovido.

En ese momento, el tono de la conversación cambió. Abelito, visiblemente emocionado, fue sorprendido al ser invitado al patio… donde lo esperaban sus padres. El emotivo reencuentro con su familia cerró con broche de oro una historia que había comenzado con confusión, humor y expectativas frustradas.

La tercera edición de La Casa de los Famosos México ha demostrado que, más allá de las eliminaciones y las estrategias, los momentos de humanidad, conexión y sorpresa siguen siendo los que más conmueven al público.

Temas Relacionados

AbelitoDaniel SosaLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025mexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Por qué es bueno consumir camote en temporada de otoño?

Este tubérculo contiene múltiples propiedades que son de ayuda para mantener la salud general

¿Por qué es bueno consumir

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 26 de septiembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy en México: noticias

La Casa de los Famosos México: Abelito recibe la visita de sus padres

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Abelito estalla de emoción al reencontrarse con sus padres dentro de La Casa de los Famosos México

El influencer finalmente fue sorprendido con una misteriosa llamada y la visita de sus papás

Abelito estalla de emoción al

Así reaccionaron los habitantes ante la polémica por los videos de la última nominación en La Casa de los Famosos México

Shiky habría sido el integrante que definió los resultados subiendo a todos sus compañeros a la placa de nominación

Así reaccionaron los habitantes ante
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscal de Tabasco afirma que

Fiscal de Tabasco afirma que no se llamará a declarar a Adán Augusto López por el caso de “La Barredora”

Caen seis presuntos miembros de La Línea tras enfrentamiento armado en Chihuahua

CJNG deja mensaje a comisionado de la Fiscalía General de Baja California tras recientes ataques a las instalaciones

Caen cuatro presuntos miembros de Los Tanzanios tras doble cateo en Iztacalco

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta entre refrescos en la frontera

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: Abelito recibe la visita de sus padres

Abelito estalla de emoción al reencontrarse con sus padres dentro de La Casa de los Famosos México

Así reaccionaron los habitantes ante la polémica por los videos de la última nominación en La Casa de los Famosos México

Facundo defiende a Alexis Ayala de las críticas por su comentario sobre Guana: “Se le salió la mala copa”

Doña Lety, mamá de Poncho de Nigris, se lanza contra Wendy Guevara y amenaza con demandar a La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Rafael “Divino” Espinoza ya tendría

Rafael “Divino” Espinoza ya tendría fecha para regresar al ring ¿Peleará contra el Venado López?

¿Cómo marcha la tabla de la Liga MX luego de la jornada 10?

Así reapareció Giovani dos Santos tras años de anonimato

“Hay que decirle que el futbol mexicano no le está haciendo un favor”: Chaco Giménez lanza dardo a Martial

Terence Crawford asegura que su nombre será recordado tras vencer a Canelo Álvarez: “Va a valer más que la bolsa”