Abelito reacciona a nueva llamada con Daniel Sosa: “Guana ya salió”

Entre bromas y chistes, Abelito contestó a la llamada de Daniel Sosa. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Esta noche, los habitantes de La Casa de los Famosos México volvieron a ser testigos de un momento inolvidable protagonizado por Abelito y el comediante Daniel Sosa, quienes sostuvieron una segunda llamada telefónica llena de bromas, risas y, esta vez, una gran sorpresa que emocionó al público y al propio participante.

Todo comenzó como parte de la popular dinámica de la Moneda del Destino de la octava semana, en la que Abelito encontró la moneda escondida y esperaba con entusiasmo recibir un beneficio prometido por “La Jefa”.

Sin embargo, en su primer intento, el tan esperado premio se desvió cuando el teléfono del confesionario sonó y, al contestar, Abelito creyó que hablaba con su padre. En realidad, se trataba de Daniel Sosa, cuya voz fue confundida por el influencer, lo que desató una ola de risas tanto dentro como fuera de la casa.

Esta vez Daniel Sosa sorprendió a Abelito con una gran sorpresa. Foto: (Televisa Univisión)

La situación se tornó más confusa cuando Sosa utilizó la llamada para mandar mensajes a su amigo Guana, lo que convirtió a Abelito, sin quererlo, en un mensajero entre ambos. “Aquí está tu mensajero, Daniel”, dijo Abelito en tono de molestia, al notar que el beneficio prometido parecía reducirse a pasar recados.

En redes sociales, el público reaccionó con descontento, cuestionando si realmente se había cumplido la promesa de un “beneficio” para quien encontrara la moneda.

Pero esta noche, todo cambió.

Después de una semana del confuso episodio, Abelito volvió a recibir una llamada, esta vez transferida por Mar Contreras. Al escuchar nuevamente la voz de Daniel Sosa, entre risas, Abelito bromeó: “¿Guana ya salió? Ya no hay a quién pasarle mensajes”, recordando el episodio anterior con buen humor. Daniel, por su parte, le aseguró que esta vez la llamada era para él y solo para él.

Anteriormente, Abelito habría caído en una confusión entre una llamada de Daniel Sosa y El Guana. Foto: (La Casa de los Famosos México/Infobae)

Sosa confesó sentirse inconforme con su primera interacción y reveló que, tras conversar con la producción, logró gestionar una verdadera sorpresa para Abelito. Además, le compartió que había transmitido su mensaje a su familia, un gesto que Abelito agradeció conmovido.

En ese momento, el tono de la conversación cambió. Abelito, visiblemente emocionado, fue sorprendido al ser invitado al patio… donde lo esperaban sus padres. El emotivo reencuentro con su familia cerró con broche de oro una historia que había comenzado con confusión, humor y expectativas frustradas.

La tercera edición de La Casa de los Famosos México ha demostrado que, más allá de las eliminaciones y las estrategias, los momentos de humanidad, conexión y sorpresa siguen siendo los que más conmueven al público.