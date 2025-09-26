Así reaccionaron los habitantes ante la polémica por los videos de la última nominación en La Casa de los Famosos México

Shiky habría sido el integrante que definió los resultados subiendo a todos sus compañeros a la placa de nominación. (Captura de pantalla YouTube)

La dinámica en La Casa de los Famosos México adquirió un tono distinto tras la exhibición de los videos que mostraron el último proceso de nominación de Shiky. La conducción de Odalys Ramírez generó un clima de tensión cuando, durante la transmisión, decidió poner al descubierto cómo había nominado el participante, provocando reacciones inmediatas dentro de la vivienda.

La producción eligió revelar estos registros audiovisuales en un momento estratégico, desplazando el foco de atención hacia los movimientos y alianzas en el juego.

De acuerdo con lo transmitido por Las Estrellas, la presentación de las imágenes se realizó en la sala común de la casa, lo que dejó sin margen para evasivas a los involucrados. Shiky se encontró en el centro de la polémica, ya que sus decisiones dentro del cuarto de nominación quedaron expuestas frente a sus compañeros y millones de televidentes.

La nominación y repartición de puntos fue revelada esta noche. (Captura de pantalla YouTube)

La reacción no tardó en llegar: varios habitantes cuestionaron su postura, mientras otros avalaron su derecho a jugar según sus intereses.

Las imágenes revelaron los argumentos del conductor español para seleccionar a sus nominados, lo que evidenció una estrategia sostenida desde días anteriores con su compañera del ex cuarto Día, Dalílah Polanco.

“Era lo que esperábamos, que todos ellos se dieran un punto entre sí (...) Si cada uno tiene un punto y logramos darle 3 a cada uno los emparejamos”, declaró Dalílah.

Tras proyectar el momento en que Shiky repartió los puntos, Odalys Ramírez pidió explicaciones a los habitantes. Algunos participantes defendieron sus votos con argumentos relacionados a lealtades, mientras otros manifestaron su desacuerdo ante lo que consideraron una jugada inesperada por parte de la producción. “No encuentro lógica en esa nominación”, expresó uno de los habitantes, generando murmullos en el resto del grupo.

Shiky siguió la estrategia que había apctado con Dalílah. (Captura de pantalla YouTube)

“A estas alturas del partido no tengo más que aplaudirle a Shiky lo que hizo. Lo hizo increíblemente bien, hicieron una jugada buena, al final es de aplauso lo que hizo... de admiración”, comentó Alexis Ayala.

Últimos nominados en La Casa de los Famosos México

El próximo domingo 28 de septiembre se anunciará al noveno eliminado de la temporada de La Casa de los Famosos México, según los resultados de las votaciones de esta semana. Así quedaron los nominados.

Shiky : nominado con 13 puntos

Dalílah Polanco : nominada con 12 puntos

Alexis Ayala : nominado con 5 puntos

Aarón Mercury : nominado con 4 puntos

Abelito : nominado con 4 puntos

Aldo de Nigris: nominado con 3 puntos