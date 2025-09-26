México

¿Detenida o desaparecida? Angie Miller, novia del músico colombiano B King, fue reportada en ambas circunstancias el mismo día

Infobae México revisó la ficha de detención del RND, pero, hasta el momento, fuentes oficiales y de seguridad consultadas no han podido corroborar cuál es es el paradero de la actriz colombiana

Por Diego Mendoza López

Angie Miller fue, aparentemente, la
Angie Miller fue, aparentemente, la última persona que vio con vida al cantante colombiano B-King antes de que se cuerpo fuera hallado en Cocotitlán, Edomex | @soyangiemilleroficial_ y @bkingoficial/Instagram

Tras darse a conocer la ficha de búsqueda que reportaba la desaparición de la actriz e influencer Angie Miller en la Ciudad de México, se ha conocido que Angélica Yetsey Torrini León aparece en los registros de detenciones de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el mismo día en el que, aparentemente, se le vio por última vez en la colonia Santa Cruz Atoyac, ubicada en la alcaldía Benito Juárez.

Infobae México revisó el documento del Registro Nacional de Detención (RND), de la misma SSPC, que avala la captura de la mujer venezolana, mismo que indica que su detención ocurrió en el municipio de Tlalnepantla de Baz a solo unas horas de haber sido vista por última ocasión en la capital.

A la par, fuentes oficiales y de seguridad consultadas por este medio de comunicación no han dado detalles precisos sobre este posible entrecruce polémico de información.

En uno de los últimos videos antes de la muerte del cantante, la pareja se grabó bailando el más reciente sencillo de este - crédito @soyangiemilleroficial_/Instagram

¿Qué dice la ficha de búsqueda emitida en CDMX?

Más temprano, la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX emitió el primer documento que daba cuenta que no se conocía el paradero de la creadora de contenido en redes. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no dio confirmación de los hechos.

Según información divulgada por Infobae Colombia, aún no se tiene certeza sobre el paradero de Miller, la actriz venezolana que acompañó a Bayron Sánchez Salazar —nombre de nacimiento del cantante B-King— durante sus últimos días en México. Desde el momento en que se conoció el fallecimiento del artista, ningún familiar ni persona cercana ha logrado establecer contacto con ella.

Las autoridades capitalinas han informado que Angélica Torrini, nombre real de Miller, fue vista por última vez el 23 de septiembre de 2025 en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Esta información fue compartida por la Comisión de Búsqueda CDMX, que mantiene activa la alerta sobre su desaparición.

Stefania reveló que reconocieron el
Stefania reveló que reconocieron el cadáver de su hermano gracias a sus tatuajes (Créditos: Instagram/Stefania Agudelo)

Por otro lado, versiones no oficiales señalan que la última ubicación conocida de la actriz habría sido en Iztapalapa, al oriente de la capital. Esta línea de investigación surgió luego de que medios mexicanos difundieran imágenes de un automóvil Mercedes-Benz, el cual presuntamente trasladó tanto a Miller como a Bayron Sánchez hasta el lugar donde se cometió el crimen. Desde ese momento, no se ha vuelto a tener noticias sobre ella, lo que ha generado inquietud entre sus allegados y seguidores.

Información en desarrollo...

