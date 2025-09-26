Christian Nodal se pronuncia sobre Ángela Aguilar tras los gritos del público en Monterrey

El ambiente en el show se tornó tenso cuando algunos asistentes comenzaron a gritar nombres relacionados con la vida personal del sonorense. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

El cantante de regional mexicano Christian Nodal vivió un momento de controversia durante su presentación en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El artista subió al escenario la noche del jueves 25 de septiembre como parte de las actividades del aniversario 92 de la institución, convocando a estudiantes y autoridades en los campos deportivos de Ciudad Universitaria en San Nicolás de los Garza.

Durante el evento, los asistentes fueron testigos de la reacción del intérprete ante los gritos del público que hacían referencia a su pareja y las recientes polémicas. Desde el inicio del concierto, Nodal demostró familiaridad con el público regiomontano.

Se dirigió a los presentes con palabras cargadas de afecto y cercanía: “Antes de continuar con el show, quiero recalcar lo feliz que me hace pisar su tierra acá que estoy por aquí muchas cosas hermosas pasan. Y es que la tierra regia tiene su magia, tiene su encanto. Tiene ese calorcito rico que te envuelve. Los amo un ch**go”. Estas palabras desataron una ola de ovaciones entre los asistentes.

El cantante reaccionó a los gritos de los fans. (Captura de pantalla @unaforajidaa)

El ambiente en el recinto se tornó más tenso cuando diversos asistentes comenzaron a gritar nombres relacionados con la vida personal del sonorense. Ante esa situación, Christian Nodal se detuvo unos instantes y tomó el micrófono para responder: “Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música, así que le vamos a dar por ahí. ¿Ok?”. La declaración del cantante evidenció un gesto de cansancio, aunque mantuvo el control del escenario.

La escena quedó registrada por varios teléfonos móviles y los videos circularon rápidamente en redes sociales, donde los usuarios interpretaron las palabras del intérprete como una defensa hacia su esposa ante menciones de anteriores parejas o preguntas directas acerca de su vida privada.

En ese ambiente de especulación digital, el intérprete de “Botella tras botella”, optó por compartir una fotografía en su cuenta de Instagram. En la imagen aparece un muñeco de peluche representativo de la mascota oficial de la universidad y, en segundo plano, se distingue el brazo de Ángela Aguilar mientras ambos viajan en avión privado. Además de compartir el mensaje: “Gracias, los amo”.

Nodal presumió el obsequio que recibió en la universidad de Nuevo León. (Captura de pantalla @nodal)

Durante las jornadas previas, el vínculo entre Christian Nodal y la hija de Pepe Aguilar volvió a ser objeto de comentarios, ya que el músico difundió imágenes de una escapada romántica poco después de que crecieran las críticas por su ausencia en el cumpleaños de su hija Inti en Argentina.

El sonorense compartió la vista de un atardecer desde un yate privado tras concluir un concierto en Colombia, mientras que Ángela se sumó a las publicaciones mostrando a su esposo a bordo de la embarcación.