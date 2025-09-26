México

¿Cejas delgadas o despobladas? Este aceite milenario podría ser la solución que estabas buscando

Su uso constante promete resultados visibles en poco tiempo, especialmente en zonas que requieren atención especial

Por Gerardo Lezama

Guardar
El aceite de ricino es
El aceite de ricino es un aliado natural para fortalecer y engrosar las cejas delgadas.

El aceite de ricino ha sido utilizado durante siglos en distintas culturas por sus propiedades regenerativas, hidratantes y fortalecedoras.

En el mundo de la belleza natural, este ingrediente vegetal ha ganado protagonismo como una alternativa eficaz para mejorar el aspecto de las cejas, especialmente en personas que las tienen delgadas, despobladas o debilitadas por el uso excesivo de maquillaje, depilación o factores hormonales.

Este aceite se extrae de las semillas de la planta Ricinus communis y es rico en ácido ricinoleico, un compuesto con propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas que favorece la salud de los folículos pilosos.

Además, contiene vitamina E, ácidos grasos esenciales y minerales que nutren profundamente la piel y estimulan el crecimiento del vello en zonas donde suele ser más fino o escaso.

Su aplicación es sencilla y no requiere productos adicionales. Se recomienda usarlo por la noche, sobre la piel limpia y seca. Con ayuda de un cepillo para cejas o un hisopo, se colocan unas gotas directamente sobre la zona, distribuyéndolo en la dirección natural del vello.

Este ingrediente vegetal destaca por
Este ingrediente vegetal destaca por sus propiedades regenerativas, hidratantes y antimicrobianas. Freepik

Al dejarlo actuar durante varias horas, el aceite penetra en la raíz y fortalece el folículo desde el interior. Es importante enjuagar bien por la mañana y evitar el contacto con los ojos, ya que puede causar irritación o molestias.

Los resultados no son inmediatos, pero con constancia pueden observarse cambios visibles en pocas semanas. Las cejas tienden a lucir más densas, definidas y saludables.

Este efecto ha sido respaldado por numerosos testimonios en redes sociales y blogs especializados en cuidado personal, donde se destaca su eficacia frente a otros tratamientos más costosos o invasivos que no siempre ofrecen resultados duraderos.

Además de su uso en cejas, el aceite de ricino también se emplea para fortalecer pestañas, estimular el crecimiento del cabello y tratar zonas resecas de la piel.

El ácido ricinoleico y la
El ácido ricinoleico y la vitamina E presentes en el aceite de ricino nutren y estimulan el crecimiento del vello. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su versatilidad lo convierte en un aliado ideal dentro de las rutinas de belleza natural, especialmente para quienes buscan soluciones accesibles, efectivas y libres de químicos agresivos que puedan dañar la piel a largo plazo.

Es fundamental elegir un aceite de ricino prensado en frío y de calidad cosmética, ya que algunas versiones industriales pueden contener impurezas o estar destinadas a otros fines. También se recomienda hacer una prueba de sensibilidad en una pequeña zona de la piel antes de incorporarlo de forma regular, para evitar reacciones adversas o alergias inesperadas.

En un contexto donde la belleza se orienta cada vez más hacia lo natural y sostenible, el aceite de ricino se posiciona como una opción confiable, económica y efectiva. Su uso constante, acompañado de una rutina adecuada, puede marcar una diferencia significativa en la apariencia de las cejas, en la salud general de la piel y en la confianza personal.

Temas Relacionados

SaludBellezaCejasAceite de RicinoRemedios naturalesmexico-noticias

Más Noticias

Cantantes se niegan a participar en La Casa de los Famosos México por “miedo” a los fans, revela Wendy Guevara

La tercera temporada del reality show 24/7 sigue generando polémica entre los seguidores de los habitantes

Cantantes se niegan a participar

Las 10 canciones más escuchadas de Spotify México de esta semana

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estos son los artistas que han tenido una mejor aceptación entre el público

Las 10 canciones más escuchadas

Caen cuatro presuntos miembros de Los Tanzanios tras doble cateo en Iztacalco

Entre los detenidos estarían dos sujetos identificados como principales operadores del grupo

Caen cuatro presuntos miembros de

Guadalajara: la predicción del clima para este 26 de septiembre

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guadalajara: la predicción del clima

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Monterrey este 26 de septiembre

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Pronóstico del estado del tiempo:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cuatro presuntos miembros de

Caen cuatro presuntos miembros de Los Tanzanios tras doble cateo en Iztacalco

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta entre refrescos en la frontera

Aseguran una tonelada de metanfetamina y bolsas con fentanilo en Sonora, droga vale más de 300 millones de pesos

Encuentran más de 300 kilos de marihuana flotando en un canal de agua en Guadalajara, Jalisco

Médicos Sin Fronteras anuncian fin de su misión en Reynosa y Matamoros tras incremento de violencia y omisiones del Estado

ENTRETENIMIENTO

Paola Rojas revela cómo es

Paola Rojas revela cómo es su relación con Zague tras escandalosa separación

Cantantes se niegan a participar en La Casa de los Famosos México por “miedo” a los fans, revela Wendy Guevara

Las 10 canciones más escuchadas de Spotify México de esta semana

Cibad Hernández comparte que romance con Alicia Villarreal surgió por su contenido como influencer

Fernando Delgadillo arrancará octubre con concierto en Zacatecas: esta es la fecha

DEPORTES

Así reapareció Giovani dos Santos

Así reapareció Giovani dos Santos tras años de anonimato

“Hay que decirle que el futbol mexicano no le está haciendo un favor”: Chaco Giménez lanza dardo a Martial

Terence Crawford asegura que su nombre será recordado tras vencer a Canelo Álvarez: “Va a valer más que la bolsa”

Este es el mensaje que Sergio Ramos dedicó a la afición tras fallar el penal en el Toluca vs Rayados

Un debut con impacto: Checo Pérez choca en su primera práctica con Cadillac