Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta entre refrescos en la frontera

Imagen ilustrativa / metanfetamina (Foto: DEA)

Un cargamento de más de media tonelada de presunta metanfetamina fue asegurada por agentes fronterizos cuando realizaban una inspección al interior de un tráiler que transportaba refrescos e intentaba ingresar desde México a los Estados Unidos.

La incautación se efectuó por parte de oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en la instalación de carga del Puerto de Entrada de Roma, Texas.

El operativo se desarrolló el pasado 22 de septiembre, cuando un tráiler procedente de México intentó ingresar a territorio estadounidense a través del Puente Internacional Roma.

Durante el proceso de inspección, un oficial de la CBP seleccionó el vehículo para una revisión más exhaustiva, en la que emplearon equipos de inspección no intrusiva y un equipo canino especializado, lo que permitió detectar irregularidades en el cargamento de refrescos.

Metanfetamina asegurada en la frontera. Foto: CBP

La inspección física posterior reveló la presencia de 668,44 kilos de presunta metanfetamina, la cual tendría un valor estimado en las calles de 13 millones 173 mil 615 dólares, equivalente a 24 millones 3551 mil 898 pesos mexicanos.

Tras el decomiso, los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza procedieron a asegurar tanto los narcóticos como el vehículo utilizado para el transporte.

Por este hecho no se reportaron personas detenidas, sin embargo, agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) iniciaron una investigación criminal para determinar la procedencia de la droga y los responsables del intento de contrabando.

Detienen a mexicano con más de 15 millones de pesos en metanfetamina

Otro decomiso de metanfetamina en la frontera ocurrió el pasado jueves 11 de septiembre, en el que agentes de la CBP interceptaran un cargamento cuyo valor en el mercado ilícito supera los 15 millones de pesos.

La operación tuvo lugar en el Puente Internacional de Veteranos, en el que un ciudadano mexicano de 43 años intentó ingresar a Estados Unidos conduciendo una Ford Explorer 2014, a la cual se le efectuó una revisión preventiva.

Durante el proceso de inspección, el sistema no intrusivo de la CBP detectó anomalías en el vehículo, lo que motivó su traslado a una revisión secundaria. En esta etapa, la intervención de una unidad canina resultó determinante, ya que los agentes localizaron 42 paquetes ocultos en distintos compartimentos del automóvil.

Foto: CBP

Al analizar el contenido, se confirmó que los paquetes contenían 18,79 kilogramos de presunta metanfetamina, cuyo valor asciende a 840 mil 679 dólares, equivalentes a 15 millones 472 mil 360 pesos.

Tanto el vehículo como los narcóticos fueron confiscados, y el caso quedó bajo investigación de agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional para determinar la posible existencia de una red criminal detrás del intento de contrabando.