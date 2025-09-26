México

Alerta Condusef: este es el fraude con transferencias SPEI que aumenta en México

Delincuentes aprovechan nombres de empresas reconocidas para engañar a usuarios y hacerse de su dinero

Por Lorna Huitrón

Delincuentes aprovechan nombres de empresas
Delincuentes aprovechan nombres de empresas reconocidas para engañar a usuarios y hacerse de su dinero

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) lanzó una alerta urgente ante el aumento de fraudes cometidos mediante transferencias electrónicas conocidas como SPEI.

En los últimos días, se reportaron 15 casos en tan solo una semana, lo que evidencia la rapidez con la que esta modalidad de engaño se está propagando en México.

Cómo operan los estafadores

El modus operandi es simple, pero altamente efectivo. Los delincuentes publican anuncios en medios impresos, como periódicos, o en plataformas digitales, incluyendo redes sociales e internet, ofreciendo productos de alto valor a precios atractivos, como vehículos, obras de arte o electrónicos. Estos anuncios simulan pertenecer a empresas reconocidas, generando confianza en los posibles compradores.

Cuando alguien se interesa en la oferta, el estafador solicita realizar el pago mediante un SPEI a una cuenta CLABE que, aparentemente, corresponde a la compañía anunciada.

La Condusef alerta sobre el
La Condusef alerta sobre el aumento de fraudes con transferencias SPEI en México; en solo una semana se registraron 15 casos, evidenciando la rapidez con la que opera esta modalidad de engaño

La víctima realiza la transferencia, incluyendo el número CLABE y el nombre de la empresa, sin sospechar que está enviando el dinero a un tercero desconocido. Al acudir a la empresa “vendedora”, la persona descubre que no existe tal venta y que el monto transferido ya no se puede recuperar.

Por qué el nombre del beneficiario no garantiza seguridad

De acuerdo con el Banco de México, las transferencias SPEI se identifican únicamente por tres elementos: el número CLABE de 18 dígitos, el número de cuenta del receptor o el número de tarjeta (crédito o débito).

Esto significa que el nombre del beneficiario, aunque aparece en el formulario de transferencia, no es un identificador válido y no determina a dónde llegará el dinero. Los delincuentes se aprovechan precisamente de esta vulnerabilidad para crear la ilusión de seguridad y confundir a los usuarios.

Recomendaciones de la Condusef para proteger tu dinero

Ante este escenario, la Condusef recomienda extremar precauciones antes de realizar cualquier transferencia electrónica:

  • Confirmar directamente con la empresa la veracidad de la venta.
  • Consultar si es posible realizar el pago en persona para evitar el SPEI.
  • Solicitar siempre un documento que respalde la operación de compra-venta.
La Condusef alerta sobre el
La Condusef alerta sobre el aumento de fraudes con transferencias SPEI en México; en solo una semana se registraron 15 casos, evidenciando la rapidez con la que opera esta modalidad de engaño

Además, se aconseja a los usuarios estar atentos a anuncios que ofrezcan productos a precios demasiado bajos y no dejarse presionar para enviar dinero de manera inmediata. En caso de detectar un fraude, es crucial reportarlo a la Condusef para generar alertas y proteger a otros usuarios de este tipo de estafas.

Prevención y verificación, claves en transferencias SPEI

Las transferencias electrónicas SPEI son un método seguro y eficiente cuando se utilizan correctamente. Sin embargo, esta alerta demuestra que, en el mundo digital, la prevención y la verificación son herramientas indispensables para proteger los recursos financieros de los ciudadanos.

