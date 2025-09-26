Aislinn Derbez confiesa que tuvo celos de Regina Blandón durante las grabaciones de La Familia P.Luche

La hija de Eugenio Derbez se sinceró con Regina Blandón durante su participación en el podcast 'La magia del caos'. (Foto: Instagram@aislinnderbez/@reginablandon)

Recientemente, Regina Blandón asistió como invitada al podcast ‘La Magia del Caos’ de Aislinn Derbez, donde ambas recordaron la etapa en que Eugenio Derbez grabó La Familia P.Luche.

De acuerdo con la actriz conocida por su interpretación de ‘Bibi’, el personaje no estaba pensado como se muestra en los primeros capítulos de la serie, pero su casting ocasionó que su edad fuera modificada.

(Foto: Las Estrellas)

Cabe recordar que La Familia P.Luche es considerada un referente de la comedia en México, y además de la participación de Eugenio Derbez y Regina Blandón, cuenta con el talento de Consuelo Duval, Bárbara Torres, entre otros.

Aislinn Derbez sentía “celos” de Regina Blandón en La Familia P.Luche

Pese al éxito mantiene el programa de comedia en cada retransmisión, poco se sabe sobre la opinión de los hijos de Eugenio Derbez, quienes llegaron a aparecer en algunos episodios; tal es el caso de Vadhir, Aislinn y José Eduardo.

Sin embargo, en la reciente emisión de su podcast, donde estuvo invitada Regina Blandón, la hija mayor del actor reveló que ha llegado a sentir que el personaje de ‘Bibi’ estuvo inspirado en ella en algunos aspectos.

“Siento que mi papá se basó un poco en mí para hacer su personaje”, comentó; y agregó: “Sí me daba un poco de celos, pensaba: ‘¿Y ella por qué sale todo el tiempo de su hija, a mí por qué no me llamó, a mí por qué no me hicieron casting?’ Sí creo que me daba un poco de celos, la verdad“.

Aislinn Derbez confesó haber sentido celos de Regina Blandón en La Casa de los Famosos México Crédito: YouTube: La Magia del Caos

Regina Blandón agradece haber trabajado con Eugenio Derbez por 10 años en La Familia P.Luche

Blandón coincidió con el pensamiento de Aislinn Derbez, pero confesó que pudo estar con ella en algunos capítulos al igual que con Vadhir. Pero sobre su participación en el programa, compartió que siempre existió un buen ambiente entre los niños actores.

“Cuando eres niño actor de pronto es difícil. Me tocó mucha suerte estar 10 años ahí, la primera temporada tenía como 10 o 11 años, la segunda como 14 más o menos, y la tercera como 19. Son 30 capítulos por temporada″, expresó.

(Captura de pantalla)

Debido al tiempo que compartió en el set, la actriz confesó que actualmente sigue teniendo presente el personaje de ‘Bibi’, tanto que cuando nombran ese nombre en la calle sigue volteando, pues el programa sigue vigente.

“Se ha repetido y repetido. Es un fenómeno de la televisión, está muy fuerte”, concluyó.