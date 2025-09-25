México

¿Qué enfermedades cura el chayote con limón?

Este alimento puede beneficiar a ciertas condiciones para mejorar la salud

Por Mariana L. Martínez

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos alimentos pueden formar parte de una dieta saludable por su contenido de vitaminas, minerales y fibra. El chayote tiene bajo contenido calórico y es rico en vitamina C, mientras que el limón contiene antioxidantes y ácido ascórbico.

Su consumo puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y promover la buena digestión, pero no sustituyen tratamientos médicos.

 El chayote con limón es una combinación habitual en la gastronomía de varios países de América Latina. El chayote es un vegetal de sabor suave y textura tierna, bajo en calorías y fuente de vitamina C, fibra, folatos y minerales como el potasio. Suele consumirse cocido o crudo, en ensaladas, sopas o como guarnición.

Añadir limón potencia su sabor y aporta vitamina C y antioxidantes adicionales. El limón también ayuda a realzar las características frescas del chayote y a conservarlo por más tiempo al evitar la oxidación. 

Licuado de chayote con limón y pepino

Durante los periodos de temperaturas extremas, la hidratación se convierte en una prioridad para la salud. En este contexto, el licuado de chayote con pepino ha ganado popularidad como una alternativa natural y eficaz para mantener el equilibrio hídrico del organismo.

Esta bebida, que puede incluir también limón en su preparación, destaca por su capacidad para refrescar y aportar nutrientes esenciales, convirtiéndose en una opción recomendada para quienes buscan prevenir la deshidratación y regular la temperatura corporal.

Vaso con jugo verde preparado
Vaso con jugo verde preparado con pepino y chayote, bebida refrescante y nutritiva que aporta frescura y beneficios saludables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chayote, uno de los ingredientes principales, sobresale por su elevado contenido de agua y minerales. Según información recogida por Gastrolab, este vegetal contribuye de manera significativa a la hidratación, ya que está compuesto principalmente por agua, lo que resulta fundamental para evitar la deshidratación y favorecer la regulación térmica.

Además, el chayote aporta minerales como potasio y magnesio, elementos clave para mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo y compensar la pérdida de estos nutrientes a través del sudor. Su bajo aporte calórico y su riqueza en fibra generan una sensación de saciedad sin afectar la hidratación, mientras que la fibra ayuda a retener agua en el organismo, optimizando la absorción y retención de líquidos. Por otra parte, los antioxidantes presentes en el chayote protegen las células frente al daño oxidativo, lo que contribuye al bienestar general y a la eficiencia de los procesos fisiológicos, incluida la regulación de los fluidos corporales.

El pepino, por su parte, es reconocido por su composición, que supera el 95% de agua, lo que lo convierte en uno de los alimentos más hidratantes disponibles. Su consumo favorece el mantenimiento de la hidratación, aspecto esencial para el funcionamiento adecuado de todos los sistemas del cuerpo.

Además, el pepino aporta un efecto refrescante, ideal para días calurosos o tras la actividad física, ayudando a reponer los líquidos perdidos por el sudor. Gastrolab señala que el pepino también contribuye a depurar el organismo y a reducir la retención de líquidos, lo que lo convierte en un complemento valioso dentro de una dieta equilibrada.

La preparación de este licuado es sencilla. Para elaborarlo, se requiere 1 chayote, el jugo de 2 limones, media pieza de pepino, 1 litro de agua y, de manera opcional, un endulzante al gusto. El procedimiento consiste en lavar y pelar el chayote y el pepino, cortarlos en trozos pequeños y retirar las semillas del pepino.

