Harfuch anuncia la detención de Genaro “N”, “El Silencio”, acusado del secuestro de dos agentes federales

El secretario de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de Genaro “N”, alias “El Silencio”, en Uriangato, Guanajuato, quien es acusado de privación de la libertad de 2 agentes de la SSPC, además de ligarlo a homicidios y robo de cajeros.

Dicha privación de la libertad ocurrió el pasado 4 de septiembre en el municipio de Álvaro Obregón, en el estado de Michoacán, cuando los agentes Josselyn Herrera Noriega y Carlos Calderón Velázquez, viajaban a bordo de un vehículo, sin embargo, fueron encontrados con vida en el mismo lugar tras un operativo interinstitucional.

De acuerdo con el secretario de seguridad, “El Silencio” es uno de los principales objetivos de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, y cuenta con al menos 10 carpetas de investigación por narcomenudeo, extorsión y homicidio calificado.

Según datos a los que pudo acceder Infobae México, “El Silencio”, también conocido como “El Manotas”, es el segundo en importancia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región Bajío Cuitzeo (Guanajuato-Michoacán).

Además, coordina las extorsiones a comerciantes y choferes del transporte público en la región, así como la venta y distribución de droga, robo de vehículos, secuestro y homicidios.

Por otra parte, se mencionó que el detenido mantiene conflictos con “Los Caballeros Templarios” y “Grupo X”, en los municipios de Álvaro Obregón y Tarímbaro, en el estado de Michoacán.

*Información en desarrollo