Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llegan al Campo Militar 1 en Naucalpan

Padres y madres de los estudiantes desaparecidos se movilizan simultáneamente en la Fiscalía General de la República y en las instalaciones castrenses para exigir avances en las investigaciones, acceso a los archivos de la Sedena y sanción a los responsables

Por Andrés García S.

Manifestantes hicieron pintas en la fachada del Campo Militar 1-A. (Crédito: Rodrigo Alarcón)

Como parte de las movilizaciones por los 11 años del caso Ayotzinapa, este jueves padres de los estudiantes desaparecidos llevan a cabo la jornada “Ayotzinapa: 11 años de luces y sombras”, en la Ciudad de México, en la que se realizan diversas actividades para exigir avances en las investigaciones y justicia para los 43 estudiantes desaparecidos.

Desde las 11:00 horas, los familiares se concentran frente a la Fiscalía General de la República, ubicada en Dr. Velazco No. 175, Col. Doctores. La movilización busca también el acceso a los archivos de la Sedena y sanción a los responsables de la desaparición, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014.

No obstante, poco después de las 11 de la mañana y de manera simultánea, un autobús de familiares de los normalistas llegó al Campo Militar 1, en Naucalpan, a la altura de Avenida del Conscripto. Elementos antimotines resguardan la zona, pues se esperan manifestaciones durante las próximas horas.

Camiones avanzan en el periférico rumbo al Campo Militar 1, en Naucalpan. Crédito: @EOmarsanz

Alrededor de las 11:30 de la mañana se captó a una caravana de autobuses rumbo a las instalaciones castrenses, misma que arribó al lugar cerca del mediodía, por lo que la circulación en periférico a la altura del campo militar se vio afectada.

Cerca de las 12:30 horas, Avenida del Conscripto fue cerrada en ambos sentidos a la altura del acceso al Campo Militar 1, debido al mitin que realizan familiares de los 43 como parte de la jornada de movilizaciones.

Avenida del Conscripto fue cerrada en ambos sentidos a la altura del acceso al Campo Militar 1. (Crédito: X | @luismiguelbaraa)

La zona se encuentra bajo un amplio dispositivo de seguridad con presencia de policías capitalinos, elementos del Ejército y un grupo antimotines de la Guardia Nacional. En los accesos se instalaron vallas metálicas y alambre de púas para impedir el ingreso de los manifestantes.

(Información en desarrollo)

