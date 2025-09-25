Ataque en CCH Sur: Lex Ashton confesó que quería asesinar a seis alumnos

Revelan nuevos detalles clave de la vida de Lex Ashton, agresor del CCH Sur. (Redes sociales/CUARTOSCURO)

Las declaraciones y reportes médicos del caso Lex Ashton han revelado nuevos detalles sobre el móvil y la planeación del ataque en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH Sur), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

El agresor confesó su intención de cometer un múltiple homicidio inspirado en hechos ocurridos en escuelas de Estados Unidos y reconoció pensamientos homicidas y suicidas derivados de años de bullying y antecedentes personales marcados por la enfermedad mental y la violencia familiar.

La agresión, ocurrida el lunes 22 de septiembre en el plantel Sur de la máxima casa de estudios culminó con el asesinato de Jesús Israel Hernández, de 16 años, y dejó herido a un trabajador que trató de intervenir.

Esta es la foto más reciente publicada en el perfil.

De acuerdo con el expediente y los testimonios recabados, Jesús Israel se encontraba sentado en la banqueta comiendo unas gomitas con su novia Guadalupe cuando fue atacado con un arma blanca por Lex Ashton, quien le provocó heridas en el cuello y abdomen que le costaron la vida. La joven logró escapar ilesa mientras pedía ayuda entre gritos.

El trabajador identificado como Armando “N”, de 65 años, intentó intervenir para proteger a los estudiantes y también fue atacado con arma blanca, resultando lesionado sin gravedad.

Acto seguido, el atacante fue acorralado por estudiantes y personal; subió hasta el tercer piso del edificio de idiomas y asesorías (IM) y se arrojó al vacío, sufriendo fracturas en ambas piernas, por lo que fue llevado al hospital, donde permanece bajo vigilancia.

Publicaciones que hizo en redes sociales muestran cómo el agresor, vestido de negro y encapuchado, portaba la sudadera “Bloodbath” y exhibía armas horas antes del crimen.

Confesiones y datos clave de su vida

Un joven encapuchado agredió con una navaja a un estudiante del CCH Sur, ubicado en la colonia Jardines del Pedregal. El joven agredido murió por las heridas, el presunto responsable intento escapar, pero al verse acorralado salto de un tercer piso que le provocó fracturas en ambas piernas, posteriormente fue hospitalizado en calidad de detenido. Un trabajador del plantel también resultó herido al querer detener al agresor.

En el parte médico practicado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Lex Ashton, de 19 años, manifestó abiertamente: “Me inspiré en lo que ha pasado en Estados Unidos. Yo me quería chingar a seis cabrones, pero solo se pudo uno porque otro pendej* me agarró”.

Añadió que no tenía relación previa con Jesús Israel, por lo que iba a elegir a sus víctimas al azar y que después de ser contenido por un trabajador del plantel, intentó suicidarse al lanzarse de una altura estimada en cinco metros.

“He tenido ideas homicidas desde hace varios años asociadas al bullying, por lo que ayer acudí al plantel escolar con intenciones homicidas, realizando heridas mortales a una tercera persona desconocida”, comentó Lex Ashton.

El reporte clínico recoge que Lex Ashton terminó la preparatoria en el CCH Sur este año, aunque tenía materias pendientes de acreditar.

En el aspecto familiar, relató una situación familiar compleja: su padre, diagnosticado con trastorno bipolar, abandonó el hogar cuando Lex tenía siete años; su hermana, con antecedente de depresión, intentó suicidarse hace cuatro años.

Estos objetos coinciden con los que fueron encontrados al momento de resguardarlo.

El joven refirió haber sido víctima de acoso escolar desde la primaria, lo que se mantuvo durante toda su vida estudiantil.

Fue al psicólogo de la UNAM seis meses

A principios de 2024, Lex Ashton presentó síntomas depresivos y fue atendido por psicología en la UNAM durante seis meses, reportando mejoría parcial, aunque en agosto de 2024 sus síntomas emocionales se intensificaron, ligados a un diagnóstico de litiasis renal (piedras en el riñón), dolor crónico e insomnio.

El parte médico destaca que experimentaba bradipsiquia (pensamiento lento), bradilalia (ralentización del habla), pobre resonancia afectiva y campo de atención estrecho, pero sin psicosis, ideas delirantes ni pensamientos suicidas tras el ataque.

El diagnóstico del IMSS apunta a que el joven padece un episodio depresivo mayor moderado, además de probable trastorno sociopático de la personalidad.

El hospital reportó que al momento de su evaluación, Ashton presentaba conciencia clara y que tenía un hematoma en el ojo derecho, bajo custodia policiaca y con esposas. En la valoración neurológica posterior a la caída no se identificaron alteraciones graves distintas a las lesiones físicas producidas por el salto desde el tercer piso.

Mensajes, redes sociales y alerta de la madre

Estas son otras publicaciones del presunto agresor en CCH Sur.

La carpeta de investigación CI-FIEDH/2/UI-1C/D/00375/09-2025 recopila como pruebas los mensajes y fotografías que Lex Ashton publicó antes del ataque en grupos de Facebook relacionados a la subcultura incel.

Las publicaciones incluyeron imágenes mostrando la ropa y las armas que llevaría al plantel, así como mensajes de odio y de justificación de la violencia.

Entre los mensajes y contenidos más destacados que hizo destacó el mensaje que destapó sus creencias incels:

“Ya estoy harto de este mundo, nunca en mi puta vida he recibido el amor de una mujer y la neta me duele, me duele saber que los chads pueden disfrutar de las foids y yo no, yo ya lo he perdido todo, no tengo trabajo ni familia ni amigos, no tengo motivos para seguir con vida, pero saben qué, no pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias. Doy las gracias a los brocels que me apoyaron con la idea, son lo único que voy a extrañar de este mundo, pero eso ya da igual, los veo en el infierno”.

Asimismo, escribió “Scum like me has the mission to reap the garbage” (“Escoria como yo tiene la misión de recoger la basura”).

En la víspera se reveló que la madre de Lex Ashton detectó señales de alarma. Al percatarse de que su hijo salía de casa armado, llamó al 911 alertando a la policía con el temor de que se hiciera daño a sí mismo o a alguien más.