Detienen a dos hombres por el asesinato de un policía municipal de Uruapan, Michoacán

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, canceló los eventos por las fiestas patrias tras el ataque armado. Foto: FGE Michoacán

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de Jesús “N” y Rafael “N” por su posible relación en el asesinato de un policía municipal de Uruapan y por tentativa de homicidio calificado en contra de un segundo elemento, hechos ocurridos durante un ataque armado.

El Ministerio Público local detalló que, de acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 14 de septiembre la víctima, identificada como Vidal B., se encontraba en un puesto de revisión ubicado sobre el Boulevard Industrial alrededor de las 21:30 horas en compañía de Yanet Trinidad A., también policía municipal de Uruapan.

Ambos servidores públicos fueron agredidos a tiros por al menos cuatro personas que se aproximaron al sitio a bordo de dos vehículos. De acuerdo con los datos, los investigados accionaron sus armas cuando se encontraban al frente del módulo, lo que provocó la muerte de Vidal B.

Durante el ataque, Yanet Trinidad A. repelió la agresión, pero fue herida en la pierna derecha.

Luego de las investigaciones, el Ministerio Público solicitó ante el Juez de Control las órdenes de aprehensión en contra de Jesús “N” y Rafael “N”, la cual fue cumplimentada en reclusión, ya que ambos fueron detenidos el pasado fin de semana por la comisión de otro homicidio.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, canceló las Fiestas Patrias. (CUARTOSCURO/redes sociales)

Cabe recordar que el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, canceló el Grito de Independencia y el desfile cívico-militar del 15 y 16 de septiembre tras la agresión armada en contra de los policías municipales.

Manzo también hizo un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para respaldar al municipio y al estado de Michoacán para restablecer el orden ante los ataques por parte de grupos delictivos.

“Estas agresiones son hechas por grupos delictivos que con armas de uso exclusivo del ejército buscan intimidar la paz social de los mexicanos. La intervención del Gobierno Federal y de todas las fuerzas federales de seguridad no pueden esperar más”, escribió en sus redes sociales.

(Captura de pantalla)

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) informó tras los hechos que la identificación de los sospechosos se logró mediante el análisis de imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del Subcentro del C5 de Uruapan.

Es así que se desplegó un operativo interinstitucional con apoyo de agentes de la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano y la Guardia Civil para patrullar las calles con el objetivo de reforzar la seguridad.