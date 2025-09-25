México

Detienen a dos hombres por el asesinato de un policía municipal de Uruapan, Michoacán

El uniformado falleció en una agresión armada ocurrida la noche del pasado 14 de septiembre

Por Ale Huitron

Guardar
El alcalde de Uruapan, Carlos
El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, canceló los eventos por las fiestas patrias tras el ataque armado. Foto: FGE Michoacán

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de Jesús “N” y Rafael “N” por su posible relación en el asesinato de un policía municipal de Uruapan y por tentativa de homicidio calificado en contra de un segundo elemento, hechos ocurridos durante un ataque armado.

El Ministerio Público local detalló que, de acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 14 de septiembre la víctima, identificada como Vidal B., se encontraba en un puesto de revisión ubicado sobre el Boulevard Industrial alrededor de las 21:30 horas en compañía de Yanet Trinidad A., también policía municipal de Uruapan.

Ambos servidores públicos fueron agredidos a tiros por al menos cuatro personas que se aproximaron al sitio a bordo de dos vehículos. De acuerdo con los datos, los investigados accionaron sus armas cuando se encontraban al frente del módulo, lo que provocó la muerte de Vidal B.

Durante el ataque, Yanet Trinidad A. repelió la agresión, pero fue herida en la pierna derecha.

Luego de las investigaciones, el Ministerio Público solicitó ante el Juez de Control las órdenes de aprehensión en contra de Jesús “N” y Rafael “N”, la cual fue cumplimentada en reclusión, ya que ambos fueron detenidos el pasado fin de semana por la comisión de otro homicidio.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan,
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, canceló las Fiestas Patrias. (CUARTOSCURO/redes sociales)

Cabe recordar que el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, canceló el Grito de Independencia y el desfile cívico-militar del 15 y 16 de septiembre tras la agresión armada en contra de los policías municipales.

Manzo también hizo un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para respaldar al municipio y al estado de Michoacán para restablecer el orden ante los ataques por parte de grupos delictivos.

“Estas agresiones son hechas por grupos delictivos que con armas de uso exclusivo del ejército buscan intimidar la paz social de los mexicanos. La intervención del Gobierno Federal y de todas las fuerzas federales de seguridad no pueden esperar más”, escribió en sus redes sociales.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) informó tras los hechos que la identificación de los sospechosos se logró mediante el análisis de imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del Subcentro del C5 de Uruapan.

Es así que se desplegó un operativo interinstitucional con apoyo de agentes de la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano y la Guardia Civil para patrullar las calles con el objetivo de reforzar la seguridad.

Temas Relacionados

asesinato policía municipalUruapanMichoacándos detenidosCarlos ManzoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Aseguran más de 300 kilos de marihuana flotando en un canal de agua en Guadalajara, Jalisco

Los agentes extrajeron 290 envoltorios con la sustancia

Aseguran más de 300 kilos

Cuáles son las propiedades curativas de tomar licuado de fresa, plátano y amaranto

Su consumo puede brindar importantes beneficios a la salud

Cuáles son las propiedades curativas

Juicio político a Hilda Araceli Brown y Adán Augusto López tendrán que esperar: hay mil 200 pendientes, dice Hugo Eric Flores

El presidente de la Comisión Jurisdiccional informó que esta situación se debe al atraso en la Subcomisión de Examen Previo

Juicio político a Hilda Araceli

Desalojo de jóvenes cantando en el Metro de la CDMX genera reacciones en redes sociales

Agentes intentan retirar a dos estudiantes en vagón y los pasajeros intervienen, dicho clip provoca opiniones divididas por contexto incierto

Desalojo de jóvenes cantando en

Médicos Sin Fronteras anuncian fin de su misión en Reynosa y Matamoros tras incremento de violencia y omisiones del Estado

La organización humanitaria inició sus labores en apoyo a los migrantes que pasaban por dichas ciudades en 2017

Médicos Sin Fronteras anuncian fin
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 300 kilos

Aseguran más de 300 kilos de marihuana flotando en un canal de agua en Guadalajara, Jalisco

Médicos Sin Fronteras anuncian fin de su misión en Reynosa y Matamoros tras incremento de violencia y omisiones del Estado

Vinculan a proceso a “El Pelón”, presunto lavador de dinero de Los Chapitos detenido en Edomex

Detienen a ocho personas vinculadas a la extorsión tras cateos en CDMX, Morelos y Jalisco

Sentencian a 12 años de prisión a “El Chombo”, presunto exlíder de Los Zetas

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris se defiende

Poncho de Nigris se defiende de acusaciones de vender su cuerpo a empresarios para volverse famoso

Samuel Sarmiento, ex vocal de Los Recoditos, llora la muerte de su bebé: “Es un dolor terrible”

Los mejores memes que dejó la estrategia de Shiky con la que nominó a todos en La Casa de los Famosos México

Remind GNP 2025: fecha y preventa para ver a Beach Boys, KC and The Sunshine Band y más en el festival retro

La millonaria fortuna que ganó la película más taquillera de Hollywood dirigida por un mexicano

DEPORTES

Grupo Pachuca en apuros: Real

Grupo Pachuca en apuros: Real Oviedo pierde con Barcelona y se acerca al abismo

Presentaron a las mascotas del Mundial del 2026 y los memes no se hicieron esperar

“Turco” Mohamed predice cómo iba a cobrar el penal Sergio Ramos y celebra la falla del defensa español

David Faitelson defiende a Kevin Mier tras su nuevo error con Cruz Azul: “Tiene que tomar ciertos riesgos”

Puebla vs Chivas, IA predice al ganador del encuentro