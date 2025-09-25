México

Desarticulan banda delictiva en la Costa de Oaxaca, hay cinco detenidos relacionados con secuestro de un menor

Se aseguraron también dos vehículos de motor, armas largas y cortas, cartuchos útiles y una bolsa con droga tipo cristal

Por Aura Reyna

La Fiscalía de Oaxaca informó
La Fiscalía de Oaxaca informó que esta acción forma parte de una estrategia coordinada para reforzar la procuración de justicia y combatir delitos de alto impacto en la región (Fiscalía de Oaxaca)

Cinco personas fueron detenidas en la región de la Costa de Oaxaca, durante un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado (FGEO), la Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales.

Los detenidos estarían vinculados con el secuestro de un menor de edad ocurrido en el estado de Guerrero.

La acción policial se realizó en la comunidad de El Naranjo, perteneciente a Martínez de Tacubaya, en el distrito de Jamiltepec, como parte de las investigaciones ministeriales iniciadas tras la denuncia de secuestro.

Más detalles del operativo

Los objetos y los cinco
Los objetos y los cinco sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades guerrerenses solicitaron colaboración a su contraparte en Oaxaca al tener indicios de que los presuntos responsables se habían refugiado en esa zona limítrofe entre ambas entidades.

Durante el despliegue, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), junto con la Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Vial y la Policía Municipal de San Juan Cacahuatepec, lograron asegurar dos vehículos de motor, armas largas y cortas, cartuchos útiles y una bolsa con droga tipo cristal.

Los detenidos fueron identificados como A.D.D., originario de Santiago Llano Grande; J.A.S., de Cuernavaca, Morelos; J.D.M., de Pinotepa Nacional; y S.N.G. y J.B.M., ambos originarios de San Juan Cacahuatepec.

Tanto los objetos asegurados como los cinco sujetos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

¿Dónde denunciar un secuestro en Oaxaca?

Denunciar puede ayudar a agilizar
Denunciar puede ayudar a agilizar el caso, proporcionando información importante para ayudar a las víctimas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si necesitas denunciar un secuestro en Oaxaca, puedes hacerlo en línea a través del portal oficial de la Fiscalía General del Estado: Pon tu denuncia en línea.

Ahí se te pedirá llenar un formulario con tus datos personales, domicilio y una serie de preguntas sobre los hechos.

Si prefieres mantener tu identidad en reserva, también puedes realizar una denuncia anónima desde la misma página web o mediante la aplicación móvil FGEO Contigo, disponible para teléfonos inteligentes.

Además, puedes comunicarte directamente al número (951) 501 6900 ext. 206002 de la Fiscalía o, en caso de emergencia, llamar al 911.

