Confirma SRE que una víctima del tiroteo en oficinas de ICE en Dallas es mexicano

La Secretaría añadió que la representación consular estableció contacto con la familia del connacional para ofrecer acompañamiento y asesoría legal

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Efectivos de las fuerzas de
Efectivos de las fuerzas de seguridad responden en el lugar de un tiroteo en una oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, Estados Unidos. 24 de septiembre de 2025. REUTERS/Jeffrey McWhorter

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que una persona de nacionalidad mexicana resultó herida en el tiroteo ocurrido este miércoles por la mañana en las instalaciones de un centro de detención de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) en Dallas, Texas. De acuerdo con el comunicado oficial de la dependencia, tres personas fueron heridas durante el incidente, una de las cuales perdió la vida.

“El Consulado General de México en Dallas contactó de inmediato a las autoridades, quienes confirmaron que una de las personas que sufrió lesiones graves es de nacionalidad mexicana y se encuentra hospitalizada recibiendo atención médica”, informó la SRE.

La Secretaría añadió que la representación consular estableció contacto con la familia del connacional para ofrecer acompañamiento y asesoría legal. “De igual forma, están en permanente comunicación con las autoridades que llevan a cabo las investigaciones; se espera la autorización para que puedan visitar al connacional”.

La SRE explicó que la Jefatura de la Unidad para América del Norte, a través de canales diplomáticos, transmitió su preocupación “con la petición de esclarecer los hechos y permitir el acceso irrestricto a la persona mexicana afectada”.

La cancillería reiteró que “a través de su red consular en Estados Unidos, reafirma su compromiso de velar por la protección y defensa de los derechos de las personas mexicanas en el exterior”.

Las autoridades estadounidenses confirmaron que “el agresor atentó contra su propia vida antes de ser detenido” y señalaron que “la investigación preliminar determinó que un sospechoso abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un edificio adyacente. Dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas de bala. Una víctima falleció en el lugar. El sospechoso falleció”.

Por su parte, Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos, explicó que “hubo un tiroteo esta mañana en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas”, de manera preliminar mencionó que “los detalles aún se están conociendo, pero podemos confirmar que hubo varios heridos y fallecidos“, y agregó “el tirador falleció por una herida de bala autoinfligida”.

Asimismo, Todd Lyons, director interino de ICE, declaró a medios locales que podría tratarse de un francotirador, sin embargo aún deben esperarse los resultados de la investigación.

