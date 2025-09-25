México

Alexis Ayala causa revuelo al besar a todos sus compañeros en La Casa de los Famosos México

Tras la cena de nominados, el actor decidió dar algunas muestras de cariño a sus compañeros

Por Cinthia Salvador

Tras la cena de nominados,
Tras la cena de nominados, el actor decidió dar algunas muestras de cariño a sus compañeros. (Captura de pantalla YouTube)

Alexis Ayala se convirtió en el protagonista inesperado durante la última gala de nominación de La Casa de los Famosos México, después de que realizó una serie de besos a los hombres que siguen en competencia, gesto que tomó por sorpresa a los propios participantes y causó revuelo entre la audiencia. El episodio marcó uno de los momentos más comentados al acercarse la recta final del popular reality, grabado en la Ciudad de México.

La emisión del 24 de septiembre reunió a los siete últimos habitantes del programa para definir, con una estrategia de puntos, quiénes quedarían nominados frente a la inminente gran final. Todos los concursantes, excepto Mar Contreras —quien días atrás ganó el boleto dorado y aseguró su estancia—, resultaron nominados y expuestos al riesgo de eliminación.

Al concluir la votación, los famosos accedieron a la tradicional cena de nominados, ambiente donde tuvieron una plática sorbe diversos temas. Posteriormente se dirigieron a la sala y Aarón lanzó el siguiente comentario hacia Shiky: “¿Qué te dijo Alexis? Que ahorita ¿saliendo (de la cena) qué?“.

Alexis Ayala besa a Aarón, Aldo y Abelito. (La Casa de los Famosos México)

Fue entonces que Alexis Ayala caminó rápido y abrazó al conductor español y le dio un beso en la boca, generando una reacción de risas y sorpresa. “Hasta Aldo se ha puesto rojo”, comentó. “Me dijo que me iba a comer la boca”.

“Lo único que me dio miedo es que se nos atoraran los bigotes”, expresó Alexis con un toque de humor.

Asimismo, Aarón Mercury, Abelito y Aldo de Nigris expresaron su asombro, y, entre bromas, pidieron también ellos un beso. El actor respondió sin demora, besando a cada uno de ellos y, tras un intento eludido, alcanzó incluso a Abelito.

“Ven acá, es un beso de hombres, de amigos, es un beso de amor, de vida, sin sexo, es un beso con amor, eso es lo importante”, gritó Ayala. “Y les di un beso a los 4, honesto, sincero, con amor... con ganas de que se rieran, me riera. Me lo voy a guardar hasta la vida”, explicó el ex Garibaldi.

El actor reveló que decidió
El actor reveló que decidió besarlos como una forma de demostrar cariño. (Captura de pantalla @sisoyjess)

La escena dejó atónitos a los habitantes, quienes no tardaron en tomar con humor la situación. Aldo de Nigris ironizó: “No pensé que mi primer beso en meses fuera con Alexis”. La atmósfera se tornó distendida y continuaron las carcajadas, llegando a sugerir que el siguiente reto sería nadar desnudos. La ocurrencia fue rápidamente bautizada como “el beso viral”, expresión que circuló entre los habitantes y que, durante la transmisión, repercutió en redes sociales.

