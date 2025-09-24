México

Valentina Paloma cumple 18: así celebró Salma Hayek en un castillo británico a la futura heredera del emporio Kering

La hija de Salma Hayek y François‑Henri Pinault vivió un cumpleaños de ensueño en el Reino Unido, luciendo un elegante vestido y recibiendo muestras de cariño de celebridades y seres queridos

Por Armando Guadarrama

Valentina Paloma Pinault, hija de
Valentina Paloma Pinault, hija de Salma Hayek y François-Henri Pinault, nació en Los Ángeles en 2007

La llegada a la mayoría de edad de Valentina Paloma Pinault se convirtió en un acontecimiento familiar y social que trascendió el ámbito privado, al ser celebrada en un entorno tan singular como el castillo Chilham en el Reino Unido.

La actriz mexicana Salma Hayek compartió imágenes y videos de la fiesta, que tuvo lugar en este histórico recinto británico, conocido por su decoración con tapices, alfombras y mobiliario antiguo, y que, según su sitio web, fue propiedad de Enrique XVIII y ha sido residencia privada durante casi cinco siglos.

Salma Hayek compartió emotivas imágenes
Salma Hayek compartió emotivas imágenes y mensajes para su hija Valentina en redes sociales

El castillo se encuentra en el pueblo de Chilham, entre Ashford y Canterbury, en el condado de Kent. En la celebración, Valentina Paloma lució un vestido gris con estampado, mientras que Salma Hayek optó por un blazer negro con botones plateados y su esposo, el empresario francés François‑Henri Pinault, vistió un traje azul marino.

Al evento asistieron también amigos cercanos de la familia, quienes se sumaron a la conmemoración en este emblemático lugar.

La actriz originaria de Coatzacoalcos, Veracruz eligió el 21 de septiembre para publicar en sus redes sociales una fotografía de la infancia de su hija, acompañada de un mensaje en el que expresó su amor y admiración por la joven. En palabras de Salma Hayek, “Mi hermosa reina del baile. ¡Hoy cumpliste 18! Han cambiado tantas cosas en tu vida, pero siempre eres tan tú. Un corazón apasionado amable, un alma sabia llena de magia, una fuerza única imparable de la naturaleza con un sentido del humor ingenioso y una tenacidad obstinada”.

Salma Hayek festejó a su hija en un antiguo castillo

La actriz continuó su dedicatoria con otra frase significativa: “Algunas cosas nunca tendrán oportunidad, te amamos por siempre y aunque siempre te adelantaste a tus años, siempre estarás en mi corazón, mi hija soñada. Feliz cumpleaños Valentina Paloma”.

La publicación de Salma Hayek generó una ola de felicitaciones en redes sociales, donde figuras como Eiza González y Linda Evangelista —ex pareja de François Pinault— manifestaron su aprecio en la sección de comentarios.

Además, Mathilde Pinault, hija mayor de François Pinault, utilizó sus historias de Instagram para felicitar a Valentina, a quien llamó “My Vale”, y compartió una imagen de ambas abrazadas.

La fiesta de Valentina Paloma
La fiesta de Valentina Paloma reunió a familiares y amigos cercanos en un entorno exclusivo y emblemático

Nacida el 21 de septiembre de 2007 en Los Ángeles, California, Valentina Paloma Pinault es la única hija de Salma Hayek y François‑Henri Pinault, presidente del grupo de lujo Kering. Desde pequeña, ha acompañado a su madre en eventos públicos, alfombras rojas y desfiles de moda, mostrando una relación cercana con la actriz.

Por parte paterna, Valentina tiene tres medios hermanos: Mathilde y François, hijos del matrimonio de François‑Henri Pinault con Dorothée Lepère, y Augustin James, fruto de la relación del empresario con la modelo Linda Evangelista.

El castillo Chilham, escenario de
El castillo Chilham, escenario de la celebración, fue propiedad de Enrique XVIII y es residencia privada desde hace siglos

En la actualidad, Valentina Paloma comparte aspectos de su vida cotidiana y su interés por la moda y el entretenimiento a través de TikTok, donde supera los 200 mil seguidores. A pesar de su presencia en redes sociales, mantiene una actitud reservada, acorde a su edad y al entorno familiar que ha procurado protegerla de la exposición mediática excesiva.

