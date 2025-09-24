Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio con hojas de laurel

El laurel agrega un toque de olor fresco a la limpieza. (Imágen Ilustriativa Infobae)

Es bien sabido que el bicarbonato de sodio tiene importantes propiedades limpiadoras que lo vuelven ideal para las labores del hogar.

Lo que poca gente sabe, es que existen maneras de potencializar sus efectos y de brindar nuevos beneficios si se combina con otros ingredientes.

Y aunque no parece común, un truco viejo de las abuelas, que se encuentra casi en el olvido, es usar este compuesto con hojas de laurel lo que le añade beneficios extra sobre los que te contamos aquí.

Al bicarbonato de sodio también se le atribuyen beneficios culinarios y medicinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve mezlcar hojas de laurel con bicarbonado de sodio para la limpieza

Como mencionamos, mezclar hojas de laurel con bicarbonato de sodio se utiliza como remedio casero para la limpieza del hogar.

Dicha combinación busca aprovechar las propiedades aromáticas y ligeramente antimicrobianas del laurel junto con la capacidad desodorizante y abrasiva del bicarbonato de sodio.

Usos más frecuentes:

Eliminación de olores: Las hojas de laurel aportan un aroma fresco, y el bicarbonato ayuda a neutralizar malos olores en habitaciones, armarios o refrigeradores.

Limpieza de superficies: El bicarbonato funciona como un agente limpiador suave. Al combinarlo con infusión de laurel o hojas trituradas, se puede usar para fregar superficies o utensilios, aportando fragancia y limpieza.

Repelente de insectos leves: El laurel se usa tradicionalmente para ahuyentar ciertos insectos, aunque su efectividad científica es limitada.

Estas hojas añadiran un toque de olor fresco a tu rutina de limpieza y a tu hogar.

Cómo mezclar bicarbonato de sodio con hojas de laurel para crear un remedio casero de limpieza

Para crear un remedio casero de limpieza con bicarbonato de sodio y hojas de laurel, puedes seguir estos pasos:

Ingredientes:

2 o 3 hojas de laurel secas

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

Preparación y uso:

Tritura ligeramente las hojas de laurel para potenciar el aroma. Mezcla el bicarbonato de sodio con las hojas de laurel trituradas en un recipiente pequeño o una bolsita de tela. Coloca la mezcla en armarios, cajones, el refrigerador o áreas donde desees eliminar olores y aportar frescura. Para limpieza de superficies, puedes preparar una infusión agregando las hojas de laurel en agua caliente. Deja reposar 10 minutos, cuela el líquido y mézclalo con el bicarbonato para fregar mesadas, fregaderos u otras superficies lavables. Usa un paño o esponja para aplicar la mezcla, dejando actuar unos minutos antes de enjuagar con agua limpia.

Añadir esta mezcla a tu rutina de limpieza ayudara a dejar un olor fresco en tu hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como puedes ver, esta mezcla ayuda a neutralizar olores, aporta aroma y mejora la limpieza suave de diversas áreas del hogar.

Se recomienda realizar pruebas en pequeñas áreas antes de aplicar la mezcla en toda una superficie para evitar posibles daños o reacciones.