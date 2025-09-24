Internautas reaccionan con memes tras la cancelación del concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes

Ghost canceló su primera fecha en el Palacio de los Deportes. (Captura de pantalla X)

El público que aguardaba la presentación de Ghost en el Palacio de los Deportes recibió una noticia inesperada pocos minutos antes del evento. La banda de origen sueco, canceló el concierto programado para este martes 23 de septiembre. Según informó Ocesa, la causa fue una intoxicación de Tobias Forge, líder y vocalista principal del grupo.

El anuncio generó una rápida reacción en redes sociales, donde los seguidores de la banda compartieron mensajes de desilusión pero también de humor.

(Captura de pantalla X)

De acuerdo con los primeros reportes, el equipo de Ghost comunicó que la decisión se tomó con base en recomendaciones médicas. Tobias Forge, también conocido como “Papa V Perpetua”, experimentó síntomas de intoxicación horas antes del show, lo que llevó a la suspensión definitiva del espectáculo. Los asistentes fueron informados sobre los reembolsos. Y aseguraron que el miércoles 24 y jueves 25 siguen en pie, sin modificaciones.

(Captura de pantalla X)

La noticia de la cancelación impactó en especial a los fanáticos que habían adquirido entradas con meses de anticipación. Muchos de ellos esperaban escuchar los éxitos de la banda y un repertorio que, incluiría temas emblemáticos como “Square Hammer”, “Rats” y “Dance Macabre”.

Durante las siguientes horas, los fans se retiraron del recinto adquiriendo algo de mercancía de la banda y muchos más se pasaron al Velódromo Olímpico muy cerca del Palacio de los Deportes para disfrutar el show de Sisters Of Mercy. Ya que la productora Zepeda anunció descuentos para todos aquellos que se habían quedado sin ver a Ghost, evento que se llevaría a cabo al mismo tiempo.

(Captura de pantalla X)

(Captura de pantalla X)

Internautas se volcaron a plataformas digitales para expresar su apoyo a Tobias Forge, aunque también optaron por memes y publicaciones cómicas. Imágenes parodiando la figura del líder de Ghost, referencias a remedios caseros y bromas sobre la comida mexicana se volvieron tendencia en minutos. Usuarios compartieron montajes visuales que aludían tanto al disgusto como a la resignación colectiva tras la cancelación.

(Captura de pantalla X)

(Captura de pantalla X)

La productora reiteró la recomendación de estar atentos a los canales oficiales para futuras actualizaciones. Cabe señalar que el concierto cancelado se trataba de una fecha que se añadió para sus conciertos en el Palacio de los Deportes, ya que los shows del 24 y 25 de septiembre, se agotaron rápidamente.

Ghost regresó a México con su Skeletour World Tour 2025, una gira que inició en el AO Arena de Manchester el pasado 15 de abril y, especialmente, tras su debut en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York.