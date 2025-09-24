“Gané Señorita Simpatía”: Mujer a la que Nodal habría ‘visto’ durante concierto es concursante de certamen de belleza

(TikTok: @laymarcamsa)

La historia de Lay Marcamsa, la joven que asistió al concierto gratuito que Christian Nodal ofreció en Morelia, Michoacán, el pasado 15 de septiembre, sigue generando conversación en redes sociales.

Todo comenzó cuando la fan publicó en TikTok un clip titulado: “Contando las veces que Nodal volteó a mi palco”, donde recopiló momentos en que el cantante de regional mexicano miraba hacia el balcón donde ella se encontraba, hacía señas, mandaba besos e incluso lanzó uno de los sombreros que usó durante la presentación.

La fanática del cantante presumió que supuestamente él no dejó de voltear a su palco en un concierto TikTok: @laymarcamsa

De fan a concursante de belleza

En una entrevista con Javier Ceriani transmitida en Youtube, Lay reveló que su asistencia al concierto no fue casual.

“Yo era participante de un certamen de belleza que representaba a las Fiestas Patrias aquí en Morelia, Michoacán. Entonces, eh, me gané la banda de Señorita Simpatía, aquí la tengo atrás, y eso me llevó a ser invitada por uno de los organizadores que se llama Johnny Rey”, explicó la joven.

Este detalle, que pasó desapercibido para muchos al principio, permitió que Lay estuviera ubicada en un palco privilegiado, desde donde pudo captar los gestos del intérprete de “Botella tras botella”.

“Mi mamá dijo: ‘Ay, como que Christian está volteando mucho para acá arriba’. Y yo como: ‘No...’. Pero bueno, ahí se me prendió como que el foco y dije: ‘Voy a grabar todo lo que pueda’”, relató la concursante.

Lay aclara su video viral

En su participación en el programa, Lay aclaró que su intención nunca fue sentirse especial, sino simplemente disfrutar del concierto.

“La verdad es que había más chicas ahí alrededor de mí, muy guapas, por cierto, las saludo, un beso. Y todas tenemos como que tomas muy, muy bonitas de él, pero donde yo sentí quizá que sí era como que especialmente dirigido para mí el video, eh, fue donde yo estoy grabando, estoy así como de espaldas para que salga yo y Christian atrás”, explicó.

Además, habló del sombrero que finalmente logró quedarse: “Tiró muchas cosas, ahorita en un momento se los muestro, pero la verdad es que le pegó a mi teléfono y le cayó en la cara directamente a mi mamá. Gracias a Dios está bien, se encuentra bien, no pasó a mayores”.

Lay también detalló que su vida va más allá de ser fan de Nodal: es creadora de contenido y tiene un emprendimiento de belleza, lo que la convierte en una figura pública emergente dentro de su comunidad.