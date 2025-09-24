México

Esto cuesta el “insignificante” regalo que Nodal le habría dado a su hija Inti por su cumpleaños

Aseguran que el cantante no asistió a la fiesta, pero sí mandó su presente

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Nodal sigue dando de qué
Nodal sigue dando de qué hablar (IG: @nodal)

El supuesto regalo que Christian Nodal habría hecho llegar a su hija Inti por su cumpleaños generó comentarios tras ser expuesto en el canal de YouTube del conductor Javier Ceriani.

Durante su transmisión, Ceriani mencionó que, según sus fuentes, Nodal optó por delegar la compra del regalo en uno de sus empleados, el cuidador del rancho de Cañuelas, en lugar de realizar personalmente el obsequio para la menor, quien celebraba su segundo aniversario de vida.

Ceriani detalló que el trabajador habría asistido a la fiesta con una caja de plastilina y una jirafa de peluche de 50 centímetros como regalos, mencionando:

(Captura de pantalla // Telemundo:
(Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

“Nodal habría mandado al cuidador del rancho de Cañuelas, un empleado, un peón, que le comprara algo a Inti y se lo llevara. ¿Qué creen que le compró? Una caja de plastilina y una jirafa de peluche de 50 centímetros. Eso fue el regalo que le dio Nodal”, afirmó el conductor en su emisión de YouTube.

Sumado a lo anterior, Ceriani aseguró que Inti habría rechazado el regalo delante de quienes asistieron al evento, y añadió que, según la información que manejaba, Nodal tampoco habría realizado una llamada para felicitar a su hija el día del festejo.

En tiendas virtuales como Amazon, una caja grande de plastilina Play Doh con 22 botes tiene un precio aproximado de 500 pesos mexicanos, mientras una jirafa de peluche de 45 centímetros ronda los 250 pesos, por lo que el gasto total estimado de Nodal, supuestamente y si el rumor es cierto, sería de unos 750 pesos mexicanos.

Esta cifra contrasta con el presunto patrimonio millonario del cantante, quien, según una entrevista en el programa español La Resistencia, no negó—aunque tampoco confirmó—una fortuna valuada en 120 millones de dólares, prefiriendo abstenerse de mencionar cifras para evitar, en sus palabras, “dar promoción para que lo secuestren”.

Las tres canciones esenciales de Nodal

Christian Nodal . FOTO: EDGAR
Christian Nodal . FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Christian Nodal se ha consolidado como una de las voces más influyentes del regional mexicano en los últimos años. Entre su discografía destacan canciones que han marcado su carrera y se consideran esenciales para entender su impacto en la música.

Adiós amor, lanzada en 2017 como parte del álbum Me dejé llevar, representa el inicio de su ascenso. Este tema relata una ruptura amorosa y se caracteriza por la mezcla de mariachi y banda sinaloense. La canción tuvo un gran éxito en plataformas digitales y se posicionó en los primeros lugares de popularidad en México y Estados Unidos.

Otra pieza destacada es No te contaron mal, incluida en el álbum Ahora (2019). El sencillo muestra la evolución del estilo de Nodal, combinando una narrativa directa con un sonido fresco. La composición explora los rumores tras una separación sentimental y consolidó al cantante como figura líder dentro del género.

Por último, De los besos que te di, también del álbum Ahora, ha adquirido relevancia por sus letras emotivas y su interpretación vocal. La canción aborda el arrepentimiento y la añoranza, logrando conectar con un público amplio. Este sencillo ha acumulado millones de reproducciones y sigue formando parte de los conciertos de Nodal.

Temas Relacionados

Christian NodalIntiCazzuÁngela Aguilarmexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 24 de septiembre: sigue la tarde de miércoles de nominación

Este día se define quiénes son los habitantes en riesgo de salir el próximo domingo

La Casa de los Famosos

Esta es la marca que podría romper Cruz Azul y cambiar la historia en el Olímpico Universitario

La Máquina Cementera acumula una racha invicta como local en CU que lo pone a un paso de hacer historia

Esta es la marca que

Azela Robinson explota contra gobierno por inacción en desaparición de su sobrino hace cuatro meses: “Dejen de robar”

La reconocida actriz británico-mexicana denuncia la falta de apoyo de las autoridades estatales de Querétaro tras cuatro meses sin noticias de José Ramón Pérez Ponzanelli, sumando su voz a la de miles de familias que buscan respuestas en México

Azela Robinson explota contra gobierno

Carlos Rivera habría cancelado su visita a La Casa de los Famosos 3 tras ataques en su contra por apoyar a Dalílah Polanco

La entrada del cantante al reality show estaría programada como parte de la promoción de la nueva temporada de “¿Quién es la máscara?

Carlos Rivera habría cancelado su

IMSS niega hackeo a base de datos de pensionados: acusa uso indebido por parte de personal

Aunque el Instituto no dio una cifra sobre las personas afectadas, reportes periodísticos indican que podrían ser los datos de alrededor de 20 millones de personas

IMSS niega hackeo a base
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre que privó

Detienen a hombre que privó de la libertad a 17 personas extranjeras en Chihuahua

Actividades del Cártel de Sinaloa son para financiar terrorismo en EEUU, acusa fiscal Pam Bondi

Procesan a hombre que transportaba más de una tonelada de metanfetamina oculta en un tractocamión en Mazatlán, Sinaloa

Aseguramiento de “narcocampamento” y vehículos desencadena bloqueos en Zirahuén, en Michoacán

Autoridades confirman rescate de seis nayaritas en Quintana Roo, continúan búsqueda de tres personas más

ENTRETENIMIENTO

Ex amigo de Guana lo

Ex amigo de Guana lo expone tras salir de La Casa de los Famosos: “Traidor, así eres en la vida real”

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 24 de septiembre: sigue la tarde de miércoles de nominación

Azela Robinson explota contra gobierno por inacción en desaparición de su sobrino hace cuatro meses: “Dejen de robar”

Carlos Rivera habría cancelado su visita a La Casa de los Famosos 3 tras ataques en su contra por apoyar a Dalílah Polanco

Acusan a Alicia Villarreal de apropiarse de la canción “Te quedó grande la yegua”, uno de sus más grandes éxitos

DEPORTES

Esta es la marca que

Esta es la marca que podría romper Cruz Azul y cambiar la historia en el Olímpico Universitario

Gonzalo Piovi revela a qué portero de la Liga MX le quiere hacer un gol

¿Chivas se saltó la norma? El uniforme de Samir Inda desata controversia

Roy Jones Jr. aconseja a Canelo Álvarez retirarse tras derrota con Crawford

Selección Mexicana se enfrentará a Messi y Argentina antes de comenzar el Mundial 2026