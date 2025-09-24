Esto cuesta el “insignificante” regalo que Nodal le habría dado a su hija Inti por su cumpleaños

Nodal sigue dando de qué hablar (IG: @nodal)

El supuesto regalo que Christian Nodal habría hecho llegar a su hija Inti por su cumpleaños generó comentarios tras ser expuesto en el canal de YouTube del conductor Javier Ceriani.

Durante su transmisión, Ceriani mencionó que, según sus fuentes, Nodal optó por delegar la compra del regalo en uno de sus empleados, el cuidador del rancho de Cañuelas, en lugar de realizar personalmente el obsequio para la menor, quien celebraba su segundo aniversario de vida.

Ceriani detalló que el trabajador habría asistido a la fiesta con una caja de plastilina y una jirafa de peluche de 50 centímetros como regalos, mencionando:

“Nodal habría mandado al cuidador del rancho de Cañuelas, un empleado, un peón, que le comprara algo a Inti y se lo llevara. ¿Qué creen que le compró? Una caja de plastilina y una jirafa de peluche de 50 centímetros. Eso fue el regalo que le dio Nodal”, afirmó el conductor en su emisión de YouTube.

Sumado a lo anterior, Ceriani aseguró que Inti habría rechazado el regalo delante de quienes asistieron al evento, y añadió que, según la información que manejaba, Nodal tampoco habría realizado una llamada para felicitar a su hija el día del festejo.

En tiendas virtuales como Amazon, una caja grande de plastilina Play Doh con 22 botes tiene un precio aproximado de 500 pesos mexicanos, mientras una jirafa de peluche de 45 centímetros ronda los 250 pesos, por lo que el gasto total estimado de Nodal, supuestamente y si el rumor es cierto, sería de unos 750 pesos mexicanos.

Esta cifra contrasta con el presunto patrimonio millonario del cantante, quien, según una entrevista en el programa español La Resistencia, no negó—aunque tampoco confirmó—una fortuna valuada en 120 millones de dólares, prefiriendo abstenerse de mencionar cifras para evitar, en sus palabras, “dar promoción para que lo secuestren”.

Las tres canciones esenciales de Nodal

Christian Nodal se ha consolidado como una de las voces más influyentes del regional mexicano en los últimos años. Entre su discografía destacan canciones que han marcado su carrera y se consideran esenciales para entender su impacto en la música.

Adiós amor, lanzada en 2017 como parte del álbum Me dejé llevar, representa el inicio de su ascenso. Este tema relata una ruptura amorosa y se caracteriza por la mezcla de mariachi y banda sinaloense. La canción tuvo un gran éxito en plataformas digitales y se posicionó en los primeros lugares de popularidad en México y Estados Unidos.

Otra pieza destacada es No te contaron mal, incluida en el álbum Ahora (2019). El sencillo muestra la evolución del estilo de Nodal, combinando una narrativa directa con un sonido fresco. La composición explora los rumores tras una separación sentimental y consolidó al cantante como figura líder dentro del género.

Por último, De los besos que te di, también del álbum Ahora, ha adquirido relevancia por sus letras emotivas y su interpretación vocal. La canción aborda el arrepentimiento y la añoranza, logrando conectar con un público amplio. Este sencillo ha acumulado millones de reproducciones y sigue formando parte de los conciertos de Nodal.