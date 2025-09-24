México

De Doña Lucha a la Pulga de Mucha Lucha: personajes que arrasan en TikTok el Trend de “Me estás terminando”

Usuarios eligen voces entrañables para dramatizar separaciones ficticias

Por Jesús F. Beltrán

Usuarios eligen voces entrañables para dramatizar separaciones ficticias.

En redes sociales, particularmente en TikTok, un nuevo trend está causando sensación: el Trend de “Me estás terminando”, en el que hombres y mujeres recrean de manera cómica una ruptura amorosa, pero con un giro inesperado al incluir frases con las voces de personajes famosos de la cultura popular.

La dinámica consiste en dramatizar el momento de terminar una relación y darle un tono divertido al usar audios de figuras reconocidas. Entre los videos más virales se encuentran aquellos que utilizan las voces de Burbuja de Las Chicas Superpoderosas, Carlitos de Rugrats, Doña Lucha de “María de Todos los Ángeles”, el influencer mexicano Luisito Comunica, el Osito Bimbo y la Pulga de Mucha Lucha.

La creatividad digital hace virales audios inesperados en simulaciones de ruptura.

Los usuarios no tardaron en reaccionar con comentarios humorísticos que también se viralizaron: “La pulga tenía que hacerse viral jajaja”; “nadie aprecia el corazón de la pulga”; “Amiga me hiciste el día JAJAJA, con la voz de Burbuja pero es de noche, checa eso porfa”; “se parece a Carlitos, más que el mismo Carlitos”; “el de Doña Lucha sí me dio risa”.

Este trend refleja cómo TikTok continúa siendo una plataforma en la que la creatividad y la nostalgia juegan un papel central. El uso de voces de personajes animados o icónicos de la televisión mexicana ha generado una fuerte conexión con el público, que mezcla recuerdos de infancia con humor actual.

@cos0712

#pov #lapulga #muchalucha #fyp 1 #imitacion

♬ original sound - Cos

El Trend de “Me estás terminando” se suma a la lista de fenómenos virales que muestran la capacidad de la plataforma para convertir una idea simple en un fenómeno cultural compartido en millones de pantallas.

@hanon.mei

Estás terminando conmigo 😭 #pov #estasterminandoconmigo #doblaje #ositobimbo #comedia

♬ June Duo - Alex Sirvent

