Azela Robinson explota contra gobierno por inacción en desaparición de su sobrino hace cuatro meses: “Dejen de robar”

La reconocida actriz británico-mexicana denuncia la falta de apoyo de las autoridades estatales de Querétaro tras cuatro meses sin noticias de José Ramón Pérez Ponzanelli, sumando su voz a la de miles de familias que buscan respuestas en México

Por Armando Guadarrama

Azela Robinson denuncia públicamente la
Azela Robinson denuncia públicamente la inacción del gobierno de Querétaro en la búsqueda de su sobrino (IG)

La desaparición de José Ramón Pérez Ponzanelli en Querétaro ha sumido a su familia en una prolongada incertidumbre, mientras la búsqueda de respuestas se ve obstaculizada por la falta de colaboración de las autoridades estatales.

Azela Robinson, reconocida actriz de origen británico y figura destacada en la televisión mexicana, ha denunciado públicamente la ausencia de apoyo gubernamental en el caso de su sobrino, quien fue visto por última vez el 12 de mayo de este 2025.

En una entrevista transmitida por Sale el Sol, Azela Robinson relató que, tras cuatro meses sin noticias de José Ramón Pérez Ponzanelli, de 32 años, la familia no ha recibido asistencia efectiva por parte del gobierno de Querétaro.

Azela Robinson exige a las
Azela Robinson exige a las autoridades de Querétaro acciones concretas y el fin de la corrupción en casos de desapariciones (Foto: Instagram/@azelarobinson)

La actriz subrayó que ni siquiera se les permitió acceder a las grabaciones de cámaras de seguridad, un recurso básico en investigaciones de este tipo. “El gobierno de Querétaro no nos ayudó en nada. No nos quiso dar ni las cámaras”, afirmó Azela Robinson durante la conversación con el programa.

La madre de José Ramón, Mónica Ponzanelli, también expuso la falta de acción de las autoridades en una entrevista concedida a Imagen Noticias. Según sus declaraciones, la búsqueda oficial nunca se llevó a cabo: “Nunca lo buscaron, nunca lo buscaron en ningún lado”, expresó.

La desaparición de José Ramón
La desaparición de José Ramón Ponzanelli en Querétaro expone la falta de apoyo de las autoridades estatales (RS)

La mujer recordó que su hijo salió del hotel donde trabajaba junto a su padre, vistiendo ropa deportiva y sin llevar consigo su teléfono móvil ni sus lentes. “Fue su sentencia de muerte no haberse llevado el celular porque es uno de los argumentos por lo que dicen que no pueden buscar a mi hijo”, lamentó Mónica Ponzanelli en la entrevista.

La reconstrucción de los últimos momentos conocidos de José Ramón Ponzanelli revela que, la mañana de su desaparición, pidió café en el hotel donde trabajaba, y preguntó si había cigarrillos antes de salir a pie hacia una tienda de conveniencia. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de él.

La familia Ponzanelli recurre a
La familia Ponzanelli recurre a redes sociales ante la ausencia de respuestas oficiales sobre el paradero de José Ramón (RS)

Él salió del hotel que atendía con su papá. A las siete y media de la mañana él entraba su turno. Pidió que le hicieran café. Preguntó si había cigarro. Le dijeron que no. Iba al Oxxo a, literal, iba al Oxxo a cuadra y media. Y no volvió”, relató Azela Robinson en Sale el Sol.

La negativa de acceso a
La negativa de acceso a cámaras de seguridad obstaculiza la investigación de la desaparición en Querétaro (RS)

La familia ha recurrido a las redes sociales para difundir la pesquisa y solicitar ayuda ciudadana, aunque esto ha dado lugar a confusiones y noticias falsas. Azela Robinson aclaró que, tras compartir la información sobre la desaparición de su sobrino, circularon rumores infundados sobre la desaparición de su propio hijo, lo que atribuyó a una mala interpretación de su llamado público.

El caso de José Ramón Ponzanelli, hijo de Mónica Ponzanelli y nieto del escultor Adolfo Octavio Ponzanelli, ilustra la situación de muchas familias mexicanas que enfrentan la desaparición de un ser querido y la inacción de las autoridades. Azela Robinson enfatizó la gravedad de la problemática:

José Ramón Pérez Ponzanelli lleva cuatro meses desaparecido |Crédito: Instagram Sale el sol

Yo sí tengo un sobrino desaparecido en Querétaro, Querétaro no nos ha ayudado, lleva cuatro meses desaparecido y estamos en espera de saber qué va a pasar como muchísimos mexicanos que tienen familia desaparecida”, declaró la villana de Televisa.

Antes de concluir su intervención, Azela Robinson dirigió un mensaje directo a las autoridades: “Pues que se pongan a trabajar. Que dejen de hacer grilla. Que dejen de robar”, reclamó en el programa televisivo.

El caso de José Ramón
El caso de José Ramón Ponzanelli refleja la problemática de miles de familias mexicanas con desaparecidos y sin apoyo institucional (RS)

La trayectoria de Azela Robinson, quien a lo largo de seis décadas ha destacado en la televisión, el cine y el teatro mexicanos, añade visibilidad a un caso que, como tantos otros en el país, permanece sin resolver y sin respuestas por parte de las instituciones encargadas de la búsqueda y la justicia.

