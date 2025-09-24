México

Ayotzinapa a 11 años de la desaparición de 43 estudiantes: familiares y normalistas mantienen la exigencia de justicia en CDMX

Una caravana de normalistas y familiares de los jóvenes desaparecidos se concentró frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores; exigen avances en las investigaciones

Por Andrés García S.

Guardar
Padres, familiares y compañeros de
Padres, familiares y compañeros de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa se concentraron en Avenida Juárez para dirigirse a la Secretaría de Relaciones Exteriores y llevar a cabo un mitin. (Crédito: Cuartoscuro)

Una caravana de estudiantes normalistas y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa llegó este miércoles a la Ciudad de México para realizar una jornada de protestas frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde habrá un mitin.

La movilización conmemora el undécimo aniversario de la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014, y tiene como objetivo exigir avances en las investigaciones y la presentación con vida de los normalistas.

El contingente avanzó desde Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente hasta Bucareli y Avenida Juárez, donde se concentró para iniciar sus acciones. Minutos después del arribo, se cerró la circulación en Avenida Juárez a partir de Reforma, generando afectaciones en las calles aledañas y congestionamiento vehicular.

Según reportes oficiales, la caravana llegó en aproximadamente 21 autobuses que trasladaron a estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y a familiares de los desaparecidos. Durante el día, el grupo prevé continuar con distintas movilizaciones en otros puntos de la capital.

Las movilizaciones forman parte de las actividades conmemorativas que los colectivos de normalistas y familiares realizan cada año y que mantendrán hasta este fin de semana, con el fin de continuar con la exigencia de justicia y presionar a las autoridades para esclarecer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.

Protestas en Guerrero

Normalistas de Ayotzinapa y miembros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) realizaron acciones de protesta los días 22 y 23 de septiembre en Guerrero, en el marco del undécimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes.

Luego de llevar a cabo
Luego de llevar a cabo un mitin, estudiantes de Ayotzinapa lanzaron petardos contra las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en la ciudad de Iguala, este martes 23 de septiembre. (Reuters)

El 22 de septiembre, en Chilpancingo, los manifestantes lanzaron aproximadamente 30 explosivos artesanales y pintaron consignas en las instalaciones de la 35 Zona Militar, luego de un mitin y un bloqueo en la Autopista del Sol. La acción provocó un ligero incendio y la intervención de soldados con gas lacrimógeno para dispersar a los normalistas.

Al día siguiente, en Iguala, normalistas y miembros de la FECSM lanzaron petardos contra el 27 Batallón de Infantería del Ejército durante un mitin en el que padres y madres de los desaparecidos exigieron al gobierno federal la entrega de 800 folios de información relacionados con la investigación y definieron cinco puntos esenciales de exigencia para la búsqueda de los jóvenes.

Ambas movilizaciones forman parte de la jornada de lucha conmemorativa por el aniversario 11 de los hechos de Iguala que aún no han logrado esclarecerse.

Temas Relacionados

Ayotzinapa43SRESSCAyotzinapa 11 añosmexico-noticias

Más Noticias

Activistas convocan a marcha en CDMX para exigir fin a la venta de animales en el Mercado de Sonora

El reclamo por el cierre de locales ilegales refleja un problema estructural de cumplimiento normativo y protección de los derechos animales

Activistas convocan a marcha en

Reportan balacera junto a una escuela en Culiacán, hay un muerto y un bebé herido

La balacera se habría producido tras un presunto robo de auto

Reportan balacera junto a una

Nodal no llamó a Inti en su segundo cumpleaños para felicitarla, asegura Javier Ceriani

El periodista argentino reveló esta información en su canal de Youtube

Nodal no llamó a Inti

Cuál es el medicamento de venta sin receta que más daña al colon y los intestinos y es muy consumido sin saberlo

El uso indiscriminado de medicamentos de venta libre es una práctica extendida en distintos países

Cuál es el medicamento de

Secretario de Hacienda comparece en Cámara de Diputados, destaca mejoras en economía, apoyos y baja en pobreza durante 2025

Édgar Amador Zamora resaltó el plan de rescate a Pemex, acusando que la deuda ocurrió en administraciones anteriores

Secretario de Hacienda comparece en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Una a una: las acusaciones

Una a una: las acusaciones de “Alito” Moreno ante la DEA y el FBI contra Adán Augusto López

Detienen a 38 integrantes de la iglesia La Luz del Mundo en Michoacán, traían armas y equipo táctico

Dirigen mensaje a “El Ruso”, capo más buscado por EEUU, para reabastecer de medicamentos al Hospital General de Mexicali

Decomisan 88 kilos de droga y 170 mil dosis de cristal tras operativo en BCS

Fiscalía de Baja California confirma tres detenidos tras ataques con bombas a instalaciones en Tijuana y Ensenada

ENTRETENIMIENTO

Ricky Martin anuncia gira 2026

Ricky Martin anuncia gira 2026 y confirma siete conciertos imperdibles en México: fechas, sedes, preventa y más

Dalílah Polanco narra una experiencia traumática que influyó en su deseo de no ser madre: “No quiero que mi hija tenga miedo”

“Bájate”: Se destapa la noche en que Enrique Guzmán habría humillado a Alejandra en un bar y frente a decenas de personas

Detienen a conductor de programa de Monterrey a una horas de su participación en la final

Aczino hace vibrar Culiacán: el sexto Aniversario de la Piedra Filosorap rompe récords de energía y talento

DEPORTES

Selección Mexicana se enfrentará a

Selección Mexicana se enfrentará a Messi y Argentina antes de comenzar el Mundial 2026

Afición de Chivas celebra con memes el triunfo contra Necaxa y tunde a Fernando Gago tras abandonar al rebaño

La Merced rinde homenaje a Fuerza Guerrera antes de su retiro definitivo de la Lucha Libre

FIFA revela las mascotas oficiales del Mundial 2026: Maple, Zayu y Clutch

Samir Inda, juvenil de Chivas conmueve al regalar su camiseta de debut a su madre en el Estadio Akron