México

Arriban casi 270 mil tortugas marinas a Playa La Escobilla, Oaxaca, durante cuarta temporada de anidación

Se estima la posible eclosión de más de 26 millones de crías de tortuga golfina; Profepa y Semar mantienen vigilancia para su protección

Por Aura Reyna

Guardar
La conservación de la tortuga
La conservación de la tortuga golfina fortalece la biodiversidad marina y el equilibrio ecológico (PROFEPA)

Un espectáculo natural de gran relevancia ambiental tuvo lugar en Playa La Escobilla, en el municipio de Santa María Tonameca, Oaxaca, donde se registró la cuarta arribada masiva de tortugas marinas golfina (Lepidochelys olivacea) entre el 12 y el 18 de septiembre.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en esta ocasión llegaron aproximadamente 269,850 ejemplares, marcando un hito en la temporada de anidación 2025.

Cada tortuga hembra deposita, en promedio, 100 huevos por nido, lo que representa una estimación de más de 26 millones 985 mil posibles crías, que contribuirán significativamente a la recuperación de esta especie catalogada como en peligro de extinción.

La Profepa, en colaboración con la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), implementó recorridos de vigilancia a lo largo de los 13 kilómetros de costa protegida que conforman el Santuario Playa La Escobilla, con el fin de proteger los nidos, prevenir actividades ilícitas y garantizar la seguridad de las tortugas tanto adultas como neonatas.

La conservación de esta especie no solo beneficia a la biodiversidad marina, sino que también fortalece el equilibrio ecológico de las zonas costeras, un elemento crucial ante los crecientes efectos del cambio climático.

La importancia ecológica de esta especie

Cada hembra de tortuga golfina
Cada hembra de tortuga golfina deposita cerca de 100 huevos, sumando más de 26 millones de posibles crías (PROFEPA)

La tortuga golfina, la más numerosa de las especies de tortuga marina, desempeña un papel clave en los ecosistemas costeros y marinos.

Sus nidos aportan nutrientes esenciales al sistema playa-duna, ayudan a estabilizar la vegetación costera, y participan en el equilibrio de la cadena alimenticia al regular poblaciones de medusas y esponjas.

Su caparazón es casi circular, mide entre 67.6 y 78 cm de largo, y su ancho equivale aproximadamente al 90 % de la longitud, de acuerdo con información de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas.

Esta especie presenta más de 15 escudos dorsales, con variaciones en ambos lados del caparazón, y un plastrón con cuatro escudos inframarginales, cada uno con un poro.

Tiene una cabeza mediana, subtriangular, con dos pares de escamas prefrontales y un pico córneo sin borde aserrado. Los adultos presentan un caparazón de color gris oliváceo o amarillento, mientras que el plastrón es crema o gris verdoso.

Las crías son de color gris oscuro o negro y miden alrededor de 5 cm al nacer, en comparación, un ejemplar adulto puede pesar en promedio 38 kg.

Durante los primeros días de vida, las crías se alimentan del saco vitelino. Al volverse independientes, su dieta varía según el entorno: en aguas oceánicas consumen organismos pelágicos como huevos de peces y langostillas; en zonas costeras, se alimentan de crustáceos, moluscos, peces y salpas.

Su pico fuerte y afilado les permite aprovechar presas tanto del fondo marino como de la superficie.

Temas Relacionados

PROFEPALa EscobillaOaxacaTortugasTortugas marinas golfinasLepidochelys olivaceamexico-noticias

Más Noticias

José Ramón López Beltrán niega actividades ilícitas: “Mi reputación se ha construido con años de trabajo”

El hijo mayor de AMLO aseguró: No permitiré que sea utilizada como moneda de juego por intereses ajenos”

José Ramón López Beltrán niega

Hoy No Circula: evita multas este jueves en CDMX y Edomex

¿Vas a conducir enlaCiudad de México y el Estado de México? Checa aquí cuales son losautomóviles contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula: evita multas

Colectivo pide a Sheinbaum desglosar recursos para refugios de mujeres en Paquete Económico 2026: “Contemplar no es garantizar”

La Red Nacional de Refugios acusó la eliminación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados, reduciéndolo a una actividad

Colectivo pide a Sheinbaum desglosar

¿Preocupación por el ruido en CDMX? Proponen nueva ley para reconocerlo como problema de salud pública y regular su impacto

La Ciudad de México figura entre las urbes más ruidosas del mundo, según datos oficiales

¿Preocupación por el ruido en

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este día

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Cuáles son las estaciones del
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU acusa a 26 miembros

EEUU acusa a 26 miembros del Cártel de Sinaloa de alto perfil por tráfico de drogas y lavado de dinero hacia México

Reportan balacera junto a una escuela en Culiacán, hay un muerto y un bebé herido

Una a una: las acusaciones de “Alito” Moreno ante la DEA y el FBI contra Adán Augusto López

Detienen a 38 integrantes de la iglesia La Luz del Mundo en Michoacán: les decomisan armas y equipo táctico

Dirigen mensaje a “El Ruso”, capo más buscado por EEUU, para reabastecer de medicamentos al Hospital General de Mexicali

ENTRETENIMIENTO

¿Kendrick Lamar dio un concierto

¿Kendrick Lamar dio un concierto con lugares vacíos? Ésta fue la cantidad de personas que estuvieron en su show

Así reaccionó Alejandro Fernández al beso viral de su madre Cuquita Abarca y su tío

“Se volteó”: Aseguran que Inti rechazó el regalo que Nodal le mandó por su segundo cumpleaños

Nodal no llamó a Inti en su segundo cumpleaños para felicitarla, asegura Javier Ceriani

‘Mi verdad oculta’: la telenovela que rompe el molde del melodrama y expone impactantes verdades sociales

DEPORTES

Roy Jones Jr. aconseja a

Roy Jones Jr. aconseja a Canelo Álvarez retirarse tras derrota con Crawford

Selección Mexicana se enfrentará a Messi y Argentina antes de comenzar el Mundial 2026

Afición de Chivas celebra con memes el triunfo contra Necaxa y tunde a Fernando Gago tras abandonar al rebaño

La Merced rinde homenaje a Fuerza Guerrera antes de su retiro definitivo de la Lucha Libre

FIFA revela las mascotas oficiales del Mundial 2026: Maple, Zayu y Clutch