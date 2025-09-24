México

Angélica Vale habla sobre Ángela Aguilar y las entrevistas que le hizo en el pasado: “No me sentaría con ella el día de hoy”

La conductora ha sido fuertemente criticada por aparentemente llevarse bien con la hija de Pepe Aguilar

Por Cinthia Salvador

Guardar
La conductora ha sido fuertemente
La conductora ha sido fuertemente criticada por aparentemente llevarse bien con la hija de Pepe Aguilar. (Archivo)

Las declaraciones recientes de Angélica Vale acerca de Ángela Aguilar han generado revuelo en redes sociales. Recientemente la actriz se refirió a las entrevistas que realizó a la joven cantante años atrás, volviendo a centrar la atención en su vinculación con la familia Aguilar.

Durante una charla con Carlo Uriel este mes de septiembre de 2025, Vale abordó la ola de críticas en redes por su trato hacia la hija de Pepe Aguilar en años pasados.

El nombre de Ángela Aguilar se ha mantenido en la conversación pública tras vivir polémicas relacionadas a su repentino matrimonio con Christian Nodal. Angélica Vale recordó durante la entrevista que conoce a Ángela desde la infancia y que, en años anteriores, la entrevistó en varias ocasiones cuando su carrera apenas comenzaba.

La conductora recordó durante la
La conductora recordó durante la entrevista que conoció a Ángela desde la infancia. (Captura de pantalla YouTube)

“Hay una ola de hate espantoso. Esas entrevistas las hice cuando Ángela tenía 15 años, estaba empezando su carrera, ni sabíamos para dónde iba. Es una niña que yo conocí cuando llegué a Los Ángeles, la conocí chiquitita. No sabíamos todo esto que iba a pasar”, aclaró la actriz.

Asimismo abordó el tema de cómo habría iniciado el romance entre Nodal y la intérprete de “La Llorona”. "Híjole, pues se enamoraron, ¿qué hacemos? Lo que pasa es que no se ayudan con tantos dimes y diretes", comentó.

“A cada rato me siguen funando, pero ni es mi hija, ni mi sobrina... las entrevistas se las hice mucho antes que pasara todo este escándalo. Es más, creo que no me sentaría con Ángela el día de hoy porque creo que lo mejor que puede hacer es ya no hablar, ya no decir cosas, por favor”, confesó “La Vale”.

Finalmente lanzó un consejo para la controversial pareja ante el ‘hate’ que enfrentan. “Ese rollo de seguir tratando de arreglar las cosas le ha ido peor. Me duelen todas las cosas que se dicen y el hate horrendo, pero también debo confesar que no se han ayudado nada con algunas cosas que han dicho”, expresó.

La hija de Pepe Aguilar
La hija de Pepe Aguilar participó en varias entrevistas con Angélica. (Captura de pantalla YouTube)

Acerca de las conversaciones pasadas, que hizo Angélica Vale a Aguilar, la menor de la dinastía manifestó su inconformidad con el contenido de algunas canciones actuales, señalando sentirse incómoda al escucharlas y eligiendo no compartirlas en sus redes sociales. Un argumento que la conductora le habría aplaudido en ese entonces.

Otros de los fragmentos que resurgieron de una conversación con la cantante música regional mexicana, fueron donde Vale afirmó lo siguiente: “Vas a acabar con el mundo entero” y “vas a llegar muy lejos”, recordándole que tenía el potencial en la industria musical. Palabras que usuarios en TikTok y X criticaron fuertemente hasta la fecha.

Temas Relacionados

Angélica ValeÁngela AguilarChristian Nodalmexico-entretenimiento

Más Noticias

Las enfermedades más comunes durante el otoño y cómo prevenirlas

Esta estación podría traer diferentes condiciones que debilitan el sistema inmunológico y lo exponen a múltiples enfermedades

Las enfermedades más comunes durante

Guerrero registra sismo de magnitud 4.0

El temblor ocurrió a las 2:48 horas, a una distancia de 10 km de Técpan y tuvo una profundidad de 45.1 km

Guerrero registra sismo de magnitud

Cronología de la desaparición y asesinato de los músicos colombianos B King y Regio Clown en México

Mensajes privados, videos de cámaras de vigilancia y diversos testimonios han sido clave en la trama

Cronología de la desaparición y

¿Por qué es bueno consumir calabaza en temporada de otoño?

Este fruto tradicional de temporada destaca por su versatilidad para preparar diferentes platillos dulces y saldos

¿Por qué es bueno consumir

Cuándo es la última gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2025

Los famosos siguen enfrentando retos y la última nominación definirá a los finalistas rumbo a la gran final

Cuándo es la última gala
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cronología de la desaparición y

Cronología de la desaparición y asesinato de los músicos colombianos B King y Regio Clown en México

La Unión Tepito estaría detrás de asesinato de músicos colombianos y no La Familia Michoacana, revela el periodista Antonio Nieto

Aseguran laboratorio clandestino en Olinalá, Guerrero, con más de 3 mil litros de sustancias químicas

Suman 61 bolsas con restos humanos localizadas en fosa clandestina de Zapopan por el Colectivo Manos Buscadoras

Agresión armada en contra de elementos de seguridad en Tamaulipas deja un agente herido y dos civiles detenidos

ENTRETENIMIENTO

Cuándo es la última gala

Cuándo es la última gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2025

Los mejores memes que dejó la visita de los hijos de Mar Contreras en La Casa de Los Famosos México

Guana es expuesto en Noche de Cine tras su eliminación: así reaccionaron los habitantes

Así fue la emotiva visita sorpresa de los hijos de Mar Contreras a La Casa de los Famosos México

Shiky rompe en llanto al compartir la tragedia más dura de su vida en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

William Scull advierte a Canelo

William Scull advierte a Canelo Álvarez de no tomar la revancha contra Crawford: “Necesita muchas cosas”

Ana Paula Vázquez, medallista olímpica de París 2024, recibió una camioneta de regalo para ayudarla con su transporte

Las Chivas se llevan los 3 puntos al vencer al Necaxa de manera contundente

Así abucheó la afición de Chivas a Fernando Gago en su regreso al Estadio Akron con Necaxa

Benavidez vuelve a abrir una posibilidad de enfrentar a Canelo tras su derrota con Crawford: “Déjame volver a la mesa para hablar”