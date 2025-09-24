Angélica Vale habla sobre Ángela Aguilar y las entrevistas que le hizo en el pasado: “No me sentaría con ella el día de hoy”

La conductora ha sido fuertemente criticada por aparentemente llevarse bien con la hija de Pepe Aguilar. (Archivo)

Las declaraciones recientes de Angélica Vale acerca de Ángela Aguilar han generado revuelo en redes sociales. Recientemente la actriz se refirió a las entrevistas que realizó a la joven cantante años atrás, volviendo a centrar la atención en su vinculación con la familia Aguilar.

Durante una charla con Carlo Uriel este mes de septiembre de 2025, Vale abordó la ola de críticas en redes por su trato hacia la hija de Pepe Aguilar en años pasados.

El nombre de Ángela Aguilar se ha mantenido en la conversación pública tras vivir polémicas relacionadas a su repentino matrimonio con Christian Nodal. Angélica Vale recordó durante la entrevista que conoce a Ángela desde la infancia y que, en años anteriores, la entrevistó en varias ocasiones cuando su carrera apenas comenzaba.

La conductora recordó durante la entrevista que conoció a Ángela desde la infancia. (Captura de pantalla YouTube)

“Hay una ola de hate espantoso. Esas entrevistas las hice cuando Ángela tenía 15 años, estaba empezando su carrera, ni sabíamos para dónde iba. Es una niña que yo conocí cuando llegué a Los Ángeles, la conocí chiquitita. No sabíamos todo esto que iba a pasar”, aclaró la actriz.

Asimismo abordó el tema de cómo habría iniciado el romance entre Nodal y la intérprete de “La Llorona”. "Híjole, pues se enamoraron, ¿qué hacemos? Lo que pasa es que no se ayudan con tantos dimes y diretes", comentó.

“A cada rato me siguen funando, pero ni es mi hija, ni mi sobrina... las entrevistas se las hice mucho antes que pasara todo este escándalo. Es más, creo que no me sentaría con Ángela el día de hoy porque creo que lo mejor que puede hacer es ya no hablar, ya no decir cosas, por favor”, confesó “La Vale”.

Finalmente lanzó un consejo para la controversial pareja ante el ‘hate’ que enfrentan. “Ese rollo de seguir tratando de arreglar las cosas le ha ido peor. Me duelen todas las cosas que se dicen y el hate horrendo, pero también debo confesar que no se han ayudado nada con algunas cosas que han dicho”, expresó.

La hija de Pepe Aguilar participó en varias entrevistas con Angélica. (Captura de pantalla YouTube)

Acerca de las conversaciones pasadas, que hizo Angélica Vale a Aguilar, la menor de la dinastía manifestó su inconformidad con el contenido de algunas canciones actuales, señalando sentirse incómoda al escucharlas y eligiendo no compartirlas en sus redes sociales. Un argumento que la conductora le habría aplaudido en ese entonces.

Otros de los fragmentos que resurgieron de una conversación con la cantante música regional mexicana, fueron donde Vale afirmó lo siguiente: “Vas a acabar con el mundo entero” y “vas a llegar muy lejos”, recordándole que tenía el potencial en la industria musical. Palabras que usuarios en TikTok y X criticaron fuertemente hasta la fecha.