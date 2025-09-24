Adán Augusto López confronta a reportero por mencionar expediente de la FGR: “No sea mentiroso”

Morena asegura que no habrá impunidad y descarta investigaciones contra Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco. (CUARTOSCURO)

Mientras se llevaba a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de Hernán Bermúdez Requena, el exgobernador de Tabasco y actual coordinador de Morena en el Senado, Adán augusto López, insistió en que se mantendrá en el cargo debido a que no existe un señalamiento judicial en su contra.

Abordado por reporteros tras las acusaciones por parte de Alito Moreno, senador del PRI, sobre su presunta participación en una red criminal en Tabasco, Adán Augusto López expuso que no responde a “mafufadas”.

Sin embargo, el líder de Morena confrontó a un reportero de Fuerza Informativa Azteca cuando éste último le mencionó que el nombre del exgobernador de Tabasco aparece en las declaraciones de “testigos protegidos” que forman parte del expediente en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

“No sea mentiroso, se lo digo con todo respeto. Las Fiscalías están obligadas a guardar la secrecía de la investigación. Entonces: ni usted, ni yo, ni ninguno de los aquí presentes podemos saber qué declaró un testigo protegido, por eso le digo que miente”, reviró el coordinador de Morena.

El coordinador de los senadores de Morena retó a un reportero a presentar algún señalamiento formal en contra Crédito: X(@AztecaNoticias

Después de ello, Adán Augusto López dio por terminada su charla con la prensa e ingresó a las instalaciones del Senado de la República.

Alito Moreno presenta denuncia contra Adán Augusto López

El senador y líder nacional del PRI dijo este martes, en conferencia de prensa, que presentó en Estados Unidos una denuncia contra el exgobernador de Tabasco

“Durante muchos meses trabajamos con un equipo especializado para integrar una denuncia sólida contra Adán Augusto López. Ya la presentamos en los Estados Unidos, ante el FBI y la DEA. Tenemos todos los elementos para demostrar cómo operó de la mano del crimen organizado”, dijo Moreno Cárdenas.

El líder nacional del PRI presentó un esquema del que denominó "Cártel de Mascuspana". FOTO: PRI Nacional

De acuerdo con la denuncia, el esquema de operación consistía en sustraer crudo en México, enviarlo a Estados Unidos para su procesamiento y posteriormente reimportar el producto refinado a territorio mexicano, lo que habría representado una violación de distintas leyes federales estadounidenses.

Además, Moreno acusó presuntas actividades ilícitas protagonizadas por personas con cercanía al gobierno mexicano, quienes, a su juicio, formarían parte de una organización dedicada a delitos como el huachicol fiscal, el robo de combustibles, el contrabando y el lavado de capitales.

Este mismo día, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, fue vinculado a proceso por un Juez de Control por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.