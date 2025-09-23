México

Piden revocación de mandato de alcalde de Salina Cruz, Oaxaca, por omisión que terminó en la muerte de una mujer

La diputada responsabilizó directamente al edil de no garantizar condiciones mínimas de seguridad

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Diputada Concepción Rueda Gómez. Foto:
Diputada Concepción Rueda Gómez. Foto: Congreso de Oaxaca

La diputada local de Morena, Concepción Rueda Gómez, presentó ante el Congreso de Oaxaca una solicitud formal para iniciar el proceso de revocación de mandato contra el presidente municipal de Salina Cruz, Daniel Méndez Sosa. La petición surge tras los recientes fallecimientos de Abigail Hay Urrutia y Andrea Tamara Balderas Alegría en los separos municipales, hechos que han generado protestas de la sociedad civil y llamados a la justicia por organizaciones defensoras de derechos humanos.

Durante su intervención en tribuna, Rueda Gómez enfatizó que ambas mujeres se encontraban bajo resguardo de la autoridad municipal, cuya obligación es preservar la vida e integridad de las personas. “Ellas fueron víctimas de la negligencia y de la omisión de las autoridades municipales”, declaró la legisladora. Agregó que estos hechos representan una violación a los derechos humanos y reflejan falta de compromiso de quienes encabezan el gobierno local.

Piden revocación de mandato de alcalde de Salina Cruz, Oaxaca, por omisión. Crédito: YouTube.com/H. Congreso del Estado de Oaxaca

La diputada responsabilizó directamente al edil de no garantizar condiciones mínimas de seguridad y respeto en los separos municipales. “Su inacción y falta de responsabilidad lo hacen directamente corresponsable de estas muertes”, sostuvo. Subrayó además que ningún servidor público que incumpla con el deber de proteger puede seguir al frente del gobierno.

Rueda Gómez también cuestionó la filtración de videos relacionados con los casos, criticando su uso para justificar lo ocurrido. “Pretender culpar a las propias víctimas es indignante y una afrenta contra todas las mujeres de Oaxaca”, apuntó.

La legisladora solicitó que el Congreso actúe y revoque el mandato de Méndez Sosa, afirmando que la vida de las mujeres debe respetarse y quien no cumpla con su deber debe quedar fuera del servicio público. Demandó que las muertes de Abigail y Andrea se traduzcan en reformas institucionales que garanticen entornos seguros para las mujeres.

Durante la sesión, algunos diputados insistieron en que el caso debe investigarse exhaustivamente y que se respete el debido proceso, recordando la intervención de la Marina en el mando policíaco desde hace cuatro años en Salina Cruz. La proposición fue turnada a la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios para su análisis y dictamen.

La exigencia de justicia persiste en Salina Cruz, donde familiares de las víctimas y ciudadanos denuncian omisiones y demandan una respuesta institucional efectiva ante las muertes ocurridas bajo custodia municipal.

La diputada enfatizó su mensaje: “Debemos dar un mensaje claro. En Oaxaca la vida de las mujeres se respeta y quien no cumpla con su deber de protegerla no tendrá cabida en el servicio público. La justicia no puede esperar y no debe esperar a que haya un espacio, de ninguna manera, para la impunidad, que estas muertes no queden en el olvido”.

Temas Relacionados

OaxacaMorenaCongreso de OaxacaConcepción RuedaDaniel Méndezmexico-noticias

Más Noticias

¿Cómo se prepara el jugo de papaya que limpia los riñones?

Bebida natural rica en antioxidantes que favorece la hidratación, aporta nutrientes clave y puede integrarse en una dieta equilibrada

¿Cómo se prepara el jugo

¿Qué vitamina quita el dolor de las articulaciones y huesos?

Estos alimentos contienen beneficios que disminuirán las dolencias

¿Qué vitamina quita el dolor

Caen 11 integrantes de “Los Aparicio” tras cateos en domicilios de Temoac, Morelos

Las autoridades llevaron a cabo un operativo en dos poblados para desarticular esta célula delictiva

Caen 11 integrantes de “Los

Cuáles son las propiedades “quema grasa” del agua de berenjena

Esta bebida puede ayudar a perder peso de manera efectiva

Cuáles son las propiedades “quema

¿Qué bebida ayuda a mejorar las várices y la circulación?

Solo se necesita un ingrediente para su elaboración, pero se recomienda consumirlo en la mañana para maximizar sus efectos

¿Qué bebida ayuda a mejorar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen 11 integrantes de “Los

Caen 11 integrantes de “Los Aparicio” tras cateos en domicilios de Temoac, Morelos

Nieta de Rocha Moya viajaba en vehículo durante ataque armado en Sinaloa, confirma gobernador: hay dos agentes heridos

Harfuch se reúne con Rocha Moya en Sinaloa y destaca reducción de homicidios por guerra de Chapitos y Mayos

Vinculan a proceso a “El Pepino”, presunto integrante de Los Escorpiones del Cártel del Golfo

Fiscalía de la CDMX revela cómo fue que los músicos colombianos B-King y Regio Clown llegaron al Estado de México

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Shiky se somete a corte de cabello de Abelito y en redes se burlan

Carín León logra sold-out en Sphere de Las Vegas y anuncia nuevas fechas: conoce preventa y paquetes

Arranca preventa de boletos en México para el reestreno de It (Eso) Capítulo Uno

Itatí Cantoral revela que productores no la querían contratar por convertirse en mamá: “Embarazada o recién parida”

Joanna Vega Biestro explota contra la productora de La Casa de los Famosos 3 por supuesto error en la salida de Guana

DEPORTES

Prensa de Chipre tunde a

Prensa de Chipre tunde a “Memo” Ochoa tras recibir 5 goles en su debut

Chivas vs Necaxa EN VIVO: partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga MX

Gerardo Torrado respalda a Guido Pizarro al frente de Tigres pese a malos resultados

Santiago Giménez anota en la Coppa de Italia y rompe sequía goleadora con el Milán

¿Cómo quedará el Cruz Azul vs Querétaro de la Liga MX?