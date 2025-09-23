Piden revocación de mandato de alcalde de Salina Cruz, Oaxaca, por omisión que terminó en la muerte de una mujer

Diputada Concepción Rueda Gómez. Foto: Congreso de Oaxaca

La diputada local de Morena, Concepción Rueda Gómez, presentó ante el Congreso de Oaxaca una solicitud formal para iniciar el proceso de revocación de mandato contra el presidente municipal de Salina Cruz, Daniel Méndez Sosa. La petición surge tras los recientes fallecimientos de Abigail Hay Urrutia y Andrea Tamara Balderas Alegría en los separos municipales, hechos que han generado protestas de la sociedad civil y llamados a la justicia por organizaciones defensoras de derechos humanos.

Durante su intervención en tribuna, Rueda Gómez enfatizó que ambas mujeres se encontraban bajo resguardo de la autoridad municipal, cuya obligación es preservar la vida e integridad de las personas. “Ellas fueron víctimas de la negligencia y de la omisión de las autoridades municipales”, declaró la legisladora. Agregó que estos hechos representan una violación a los derechos humanos y reflejan falta de compromiso de quienes encabezan el gobierno local.

Piden revocación de mandato de alcalde de Salina Cruz, Oaxaca, por omisión. Crédito: YouTube.com/H. Congreso del Estado de Oaxaca

La diputada responsabilizó directamente al edil de no garantizar condiciones mínimas de seguridad y respeto en los separos municipales. “Su inacción y falta de responsabilidad lo hacen directamente corresponsable de estas muertes”, sostuvo. Subrayó además que ningún servidor público que incumpla con el deber de proteger puede seguir al frente del gobierno.

Rueda Gómez también cuestionó la filtración de videos relacionados con los casos, criticando su uso para justificar lo ocurrido. “Pretender culpar a las propias víctimas es indignante y una afrenta contra todas las mujeres de Oaxaca”, apuntó.

La legisladora solicitó que el Congreso actúe y revoque el mandato de Méndez Sosa, afirmando que la vida de las mujeres debe respetarse y quien no cumpla con su deber debe quedar fuera del servicio público. Demandó que las muertes de Abigail y Andrea se traduzcan en reformas institucionales que garanticen entornos seguros para las mujeres.

Durante la sesión, algunos diputados insistieron en que el caso debe investigarse exhaustivamente y que se respete el debido proceso, recordando la intervención de la Marina en el mando policíaco desde hace cuatro años en Salina Cruz. La proposición fue turnada a la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios para su análisis y dictamen.

La exigencia de justicia persiste en Salina Cruz, donde familiares de las víctimas y ciudadanos denuncian omisiones y demandan una respuesta institucional efectiva ante las muertes ocurridas bajo custodia municipal.

La diputada enfatizó su mensaje: “Debemos dar un mensaje claro. En Oaxaca la vida de las mujeres se respeta y quien no cumpla con su deber de protegerla no tendrá cabida en el servicio público. La justicia no puede esperar y no debe esperar a que haya un espacio, de ninguna manera, para la impunidad, que estas muertes no queden en el olvido”.