Paul Anka regresa a CDMX a sus 84 años: fecha y preventa para el cantautor canadiense de ‘My Way’

El ícono del pop internacional se presentará en el Auditorio Nacional, prometiendo un show lleno de nostalgia, emociones y los éxitos que lo han mantenido vigente durante más de 65 años de carrera

Por Armando Guadarrama

Paul Anka regresa al Auditorio
Paul Anka regresa al Auditorio Nacional de Ciudad de México el 18 de noviembre tras 65 años de carrera (Ocesa)

El próximo 18 de noviembre, el Auditorio Nacional de la Ciudad de México será escenario del regreso de Paul Anka, el célebre cantante, compositor y actor canadiense cuya trayectoria ha marcado la historia de la música popular.

La preventa de boletos, exclusiva para clientes Banamex, comenzará el 25 de septiembre, mientras que la venta general estará disponible a partir del 26 de septiembre a través de Ticketmaster y en la taquilla del recinto.

Con más de 65 años de carrera, Paul Anka ha logrado mantenerse vigente en la industria musical, superando las barreras generacionales y consolidándose como una leyenda.

Paul Anka es el único
Paul Anka es el único artista con sencillos en el Top 50 de Billboard durante siete décadas (EFE/JuanJo Martín/Archivo)

Nacido el 30 de julio de 1941 en Ottawa, el artista alcanzó la fama internacional en 1957, cuando, con tan solo 16 años, lanzó el sencillo “Diana”.

Este tema no solo lo catapultó como ídolo adolescente, sino que también marcó el inicio de una carrera que redefiniría la balada y sentaría las bases del pop moderno.

A lo largo de las décadas, Anka ha demostrado una capacidad única para conectar con el público a través de melodías memorables y letras emotivas. Canciones como “Lonely Boy”, “Put Your Head on My Shoulder” y “You Are My Destiny” no solo dominaron las listas de popularidad, sino que se transformaron en himnos generacionales.

El repertorio del concierto incluirá
El repertorio del concierto incluirá éxitos como “Diana”, “Put Your Head on My Shoulder” y “You Are My Destiny” (REUTERS/Eduardo Munoz)

Su versatilidad quedó patente en los años sesenta, cuando experimentó con distintos géneros y consolidó su reputación como uno de los compositores más prolíficos de su tiempo.

El impacto de Paul Anka trasciende su propio repertorio. Su talento como letrista lo llevó a escribir para otros grandes de la música. El verso “And did it my way...”, inmortalizado por Frank Sinatra en el tema “My Way”, es obra de Anka, quien también compuso “She’s a Lady” para Tom Jones y colaboró en éxitos contemporáneos como “Love Never Felt So Good” y “This Is It” para Michael Jackson.

La preventa de boletos para
La preventa de boletos para el concierto de Paul Anka inicia el 25 de septiembre para clientes Banamex (Ocesa)

A lo largo de su trayectoria, Anka ha conseguido un logro sin precedentes: es el único artista que ha colocado sencillos en el Top 50 de Billboard durante siete décadas. Además, se estima que ha vendido más de 42 millones de copias de sus discos, cifra que subraya la magnitud de su legado.

El concierto en el Auditorio Nacional promete un recorrido por los grandes éxitos de su carrera. La vigencia y capacidad de reinvención de Paul Anka lo han convertido en un referente indiscutible, capaz de escribir la banda sonora de múltiples generaciones.

