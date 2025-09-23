“No tiene precedentes”, rector de la UNAM condena ataque en el CCH Sur

El rector Leonardo Lomelí Vanegas expresó su apoyo a la familia del estudiante fallecido y a la comunidad universitaria. Crédito: Cuartoscuro Wikimedia Commons

El luto y la indignación se hicieron presentes en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tras el ataque ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, un hecho que la institución calificó que “no tiene precedentes”. El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, hizo pública su postura mediante un mensaje la tarde de este 23 de septiembre dirigido a la comunidad universitaria.

Lomelí Vanegas manifestó en primer lugar su apoyo irrestricto a la familia del estudiante que perdió la vida, así como al trabajador que resultó lesionado, asegurando sentirse cercano a la comunidad del plantel y de toda la universidad en un momento que, según describió, causa dolor colectivo. “Me solidarizo con la familia del estudiante asesinado, con toda la comunidad del CCH Sur y la universitaria en su conjunto, porque esto nos duele a todas y a todos", expresó el rector en el boletín institucional.

Con relación al presunto responsable del ataque, la UNAM informó que el agresor, también integrante de la comunidad universitaria, fue puesto de inmediato a disposición de las autoridades competentes, especificando que la rectoría dará seguimiento puntual al desarrollo de la investigación oficial y que colaborará en todo momento para que se esclarezcan los hechos y se haga justicia para las víctimas y sus seres queridos.

La imgen muestra al presunto agresor del CCH tras tirarse de la planta alta de un edificio Crédito: Especial

Entre las primeras decisiones institucionales tras los hechos, el rector anunció que instruyó a la Secretaría General a convocar con urgencia a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario. La finalidad de esta reunión será revisar y, en su caso, modificar los protocolos existentes para garantizar mayor protección en el plantel Sur y en los espacios educativos de la UNAM.

“Estoy convencido que es necesario redoblar esfuerzos para hacer de nuestros planteles educativos y de todas nuestras instalaciones, espacios seguros y libres de violencia", afirmó el rector, enfatizando la responsabilidad institucional de tomar medidas concretas para evitar hechos similares en el futuro.

El mensaje del rector dedica un espacio especial a las y los jóvenes de la UNAM, a quienes exhortó a no dejarse vencer por la adversidad y a buscar apoyo cuando enfrenten dificultades emocionales o de cualquier otra índole.

El presunto responsable del ataque, también miembro de la UNAM, fue puesto a disposición de las autoridades competentes. (X/@vialhermes)

Destacó Lomelí Vanegas la disponibilidad de programas institucionales de orientación, acompañamiento psicológico y apoyo con perspectiva de género, dirigidos tanto a estudiantes como a sus familias, personal académico y administrativo.

La condena a la violencia aparece reiterada a lo largo del mensaje. Lomelí Vanegas insistió en que la universidad debe analizar lo ocurrido para generar mejores condiciones de prevención y propuso que las actitudes violentas pueden evitarse identificando a tiempo los problemas y actuando en consecuencia. “Estoy convencido de que estas actitudes se pueden evitar, si detectamos a tiempo los problemas y actuamos en consecuencia”, puntualizó el rector.