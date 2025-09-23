Narda podría fortalecerse a huracán categoría 2: SMN alerta por alto oleaje en Manzanillo

Las costas de Michoacán y Colima presentarán un aumento en el oleaje debido a Narda. FOTOS: GUSTAVO VILCHIS/FLOR LARIOS/MARIO CHÁVEZ/AGENCIA F64/CUARTOSCURO.COM

El centro de la tormenta tropical Narda se localizó, hasta este lunes 22 de septiembre, a 260 kilómetros al sur de Punta San Telmo, Michoacán, y a 320 kilómetros de Manzanillo, Colima, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de 110 km/h, y se espera que este martes Narda se fortalezca a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Ya como huracán, las condiciones en el Pacífico son favorables para que Narda aumente su potencia a la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson a lo largo del miércoles 24 de septiembre.

El SMN pronosticó que desde este martes aumentará el viento y oleaje en las costas de Jalisco y Colima.

El SMN prevé que el ciclón Narda se mantendrá activo hasta el sábado 27 de septiembre. FOTO: SMN Conagua

El meteoro se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 20 km/h, sin embargo, no se prevé que impacte en territorio mexicano.

El Meteorológico prevé que Narda se mantenga como huracán hasta el próximo sábado 27 de agosto, sin embargo, cada vez se irá alejando más de las costas del occidente mexicano, por lo tanto no representa ningún riesgo.

En cuanto a la Cuenca del Atlántico, el SSN vigila dos zonas de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico.

La primera de estas zonas de baja presión se encuentra asociada con una onda tropical, y está ubicada al este de las Antillas Menores, a más de 3 mil kilómetros de las costas de Quintana Roo.

Según el SMN, presenta 50 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en los próximos siete días.

La segunda zona con potencial se ubica a 4 mil 525 kilómetros de Quintana Roo. En este caso, se prevé que en los próximos días podría evolucionar a ciclón tropical.

Así será la evolución del ciclón Narda

Narda se fortalecerá en las próximas horas frente a las costas del Pacífico central mexicano, con previsión de que mañana alcance la categoría de huracán al suroeste de Jalisco.

Las bandas nubosas asociadas mantendrán condiciones para lluvias puntuales muy fuertes, vientos intensos y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, detalló el Meteorológico.

Lluvias torrenciales provocan colapso de puente vehicular La Tablazón 1 en Mapastepec. Crédito: AlertaChiapas

Además, la interacción de la onda tropical 34 con una vaguada en altura y un canal de baja presión sobre el sureste mexicano provocará lluvias intensas en Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas, además de precipitaciones fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en la región, incluida la península de Yucatán.

En el noroeste del país, la llegada de un nuevo frente frío en combinación con el monzón mexicano aumentará la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes.

Simultáneamente, canales de baja presión y la inestabilidad atmosférica, junto con el ingreso de humedad de ambos océanos, favorecerán lluvias fuertes a muy fuertes en el centro y sur, con lluvias puntuales intensas en Puebla y Guerrero.

Durante las próximas 12 horas, se esperan vientos de 30 a 40 km/h, rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2,5 a 3,5 metros en las zonas costeras de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Además, se prevén lluvias intensas en Jalisco (suroeste), Colima (costa), Michoacán (oeste) y Guerrero (costa y este), así como lluvias muy fuertes en Sinaloa (sur), Nayarit y Puebla; fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Ciudad de México y Morelos; y chubascos en Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.